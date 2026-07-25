Anatomia unei panici inventate

Există subiecte despre care este aproape imposibil să porți o dezbatere calmă. Sunt teme care polarizează instantaneu, în care argumentele sunt înlocuite de etichete, iar nuanțele dispar sub presiunea emoțiilor.

Protecția copiilor în mediul online este unul dintre ele. În ultimele zile, votul din Parlamentul European privind prelungirea cadrului legislativ referitor la combaterea abuzurilor sexuale asupra minorilor a fost prezentat, de unii, drept începutul unei supravegheri generale a cetățenilor europeni. S-a spus că Uniunea Europeană va citi mesajele private, că WhatsApp, Signal sau Telegram vor deveni instrumente prin care autoritățile vor avea acces la conversațiile fiecăruia dintre noi și că dreptul la viață privată este pe cale să dispară.

Numai că adevărul este altul.

Parlamentul European nu a votat accesul autorităților la conversațiile private și nici nu a adoptat controversatul proiect legislativ cunoscut sub denumirea de „Chat Control”, aflat încă în negociere între instituțiile europene. Ceea ce s-a votat a fost prelungirea unui regulament temporar, menit să evite un vid legislativ care ar fi împiedicat furnizorii unor servicii online să detecteze și să raporteze materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Mai mult, în forma adoptată de Parlamentul European, serviciile de comunicare protejate prin criptare integrală, precum WhatsApp, Signal sau Telegram, sunt excluse din domeniul de aplicare al acestor reguli. Cu alte cuvinte, nu s-a votat citirea mesajelor private și nici spargerea criptării care protejează confidențialitatea comunicațiilor.

Atunci de ce a stârnit subiectul atâtea reacții?

Pentru că, dincolo de tehnicalitățile juridice, el atinge două valori fundamentale pe care orice societate democratică este obligată să le protejeze în egală măsură: dreptul fiecăruia dintre noi la viață privată și dreptul copiilor de a fi apărați împotriva abuzurilor.

Problema este că lumea în care cresc copiii noștri nu mai seamănă deloc cu cea în care am copilărit noi. Dacă odinioară părinții ne spuneau să nu vorbim cu necunoscuții în parc sau pe drumul spre școală, astăzi necunoscutul intră în camera copilului prin telefonul mobil. Poate avea fotografia unui adolescent, poate pretinde că are aceeași vârstă și aceleași pasiuni, poate câștiga încrederea copilului în câteva zile și îl poate manipula luni întregi fără ca părinții să observe.

Astăzi, jocurile online nu mai sunt doar jocuri. Platforme precum Roblox sau Minecraft au devenit adevărate spații sociale, în care milioane de copii comunică zilnic cu persoane din întreaga lume. Lor li se adaugă Discord, Instagram, TikTok și numeroase alte aplicații pe care generațiile tinere le folosesc firesc, ca parte a vieții cotidiene. Pentru marea majoritate a utilizatorilor sunt instrumente extraordinare de comunicare și învățare. Din păcate însă, aceleași platforme sunt folosite și de persoane care urmăresc să identifice victime vulnerabile.

Fenomenul cunoscut sub numele de grooming – procesul prin care un adult stabilește o relație de încredere cu un minor pentru a-l manipula și exploata sexual – a cunoscut o creștere alarmantă în ultimii ani. Organizațiile internaționale și autoritățile europene avertizează constant asupra amplificării acestui fenomen, alimentat de timpul tot mai mare petrecut de copii în mediul digital și de dificultatea identificării agresorilor care acționează din spatele unor identități false.

La fel de grav este și fenomenul distribuirii materialelor care surprind abuzuri sexuale asupra copiilor. În fiecare an sunt raportate milioane de imagini și înregistrări video care circulă pe internet, iar multe dintre ele sunt redistribuite de nenumărate ori. Fiecare nouă distribuire înseamnă, de fapt, o nouă victimizare a copilului aflat în acele imagini. De aceea, combaterea acestui fenomen nu este o chestiune birocratică și nici o simplă dezbatere tehnică. Este o obligație morală și juridică a oricărei societăți care pretinde că își protejează copiii.

Dar tocmai pentru că miza este atât de mare, nici soluțiile nu pot fi adoptate fără prudență.

Dreptul la viață privată reprezintă unul dintre pilonii democrației europene. Libertatea de a comunica fără teama că fiecare mesaj ar putea fi verificat de autorități este un drept fundamental, consacrat atât de legislația europeană, cât și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Orice limitare a acestui drept trebuie să fie strict necesară, proporțională și însoțită de garanții clare împotriva abuzurilor.

Din acest motiv, este firesc ca orice nouă propunere legislativă privind combaterea infracționalității online să fie analizată atent și critic. Este legitim ca organizațiile pentru drepturile civile să ridice întrebări și să solicite garanții suplimentare. Dezbaterea este necesară. Ceea ce nu este legitim este deformarea realității și răspândirea unor informații false care îi fac pe oameni să creadă că s-a votat ceva ce, în realitate, nu s-a votat.

Protecția copiilor și protecția vieții private nu sunt valori aflate în competiție. Ele trebuie apărate împreună. O Europă care și-ar supraveghea fără discernământ cetățenii ar renunța la propriile principii democratice. Dar o Europă care, din teama de a nu restrânge niciodată vreun drept, ar abandona copiii în fața unor rețele de exploatare online și-ar trăda, la rândul ei, valorile fundamentale.

Nu avem nevoie nici de sloganul „cine nu este cu noi este împotriva copiilor”, nici de teoria conspirației potrivit căreia fiecare inițiativă europeană ascunde intenția de a controla viețile cetățenilor. Avem nevoie de legislație clară, de transparență, de garanții solide și de responsabilitate.

În definitiv, adevărata provocare a epocii digitale nu este să alegem între libertate și siguranță. Este să demonstrăm că suntem suficient de maturi pentru a le proteja pe amândouă. Iar dacă există un domeniu în care nu ne putem permite nici indiferență, nici manipulare, acesta este siguranța copiilor noștri.