Arsenalul tăcut: cât de repede poate produce America mai multe arme

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Pentagonul a cerut industriei un răspuns în 21 de zile. Cifrele au rămas secrete — dar consecințele nu

O întrebare cu termen scurt, un răspuns fără cifre

Pe 5 august, adjunctul secretarului american al Apărării, Steve Feinberg, a trimis principalilor producători de armament un memorandum cu un termen neobișnuit de scurt — 26 august — prin care le cerea să propună „programe de livrare semnificativ mai rapide, mai agresive” și extinderi de capacitate pentru șaisprezece programe considerate critice. Douăzeci și șase de zile după acest termen, potrivit unei anchete publicate de Military Times, Departamentul Apărării nu a făcut public niciun element esențial al răspunsului industriei: nici câte companii au transmis propuneri, nici ce calendare de producție au oferit, nici dacă vreuna dintre acestea a fost deja acceptată sau finanțată. Nici Pentagonul, nici companiile contactate — General Dynamics a refuzat explicit orice comentariu, iar Lockheed Martin a oferit doar formulări generale despre „investiții semnificative” — nu au fost dispuse să confirme public conținutul exercițiului.

Opacitatea nu este întâmplătoare. Răspunsurile urmau să alimenteze direct cererea de buget a Pentagonului pentru anul fiscal 2028, ceea ce înseamnă că cifrele reale — capacitățile pe care industria americană le poate atinge și termenele în care le poate atinge — devin, în acest moment, mai degrabă un instrument de negociere bugetară internă decât o informație publică despre starea reală a pregătirii de apărare americane.

Stocurile golite de războiul din Iran

Contextul exercițiului este explicit: folosirea intensă a armamentului american în războiul din Iran a erodat rapid rezervele de interceptoare esențiale pentru apărarea antiaeriană și antirachetă. Potrivit unei analize a Center for Strategic and International Studies, stocul american de interceptoare Patriot a scăzut de la aproximativ 2.330 de unități înainte de conflict la o cifră estimată între 759 și 827 până la finalul lunii iulie — o reducere de peste 60 la sută într-un interval de câteva luni. Stocul de interceptoare THAAD a urmat un traseu similar, coborând de la 452 la un interval estimat între 234 și 278 de unități.

Gravitatea acestor cifre se măsoară nu doar în procente, ci în timpul necesar refacerii lor: CSIS estimează calendare de producție de aproximativ 42 de luni pentru interceptoarele PAC-3 MSE și 53 de luni pentru THAAD — practic patru și, respectiv, aproape cinci ani pentru a readuce liniile de producție la capacitatea necesară reconstituirii stocurilor consumate într-o singură campanie militară de intensitate medie.

O arhitectură de acorduri construită înaintea termenului lui Feinberg

Solicitarea din 5 august nu a apărut într-un vid instituțional. Pentagonul negocia deja, în lunile precedente, o serie de acorduri-cadru menite exact să adreseze acest decalaj. Pe 27 iulie, un acord pe șapte ani cu L3Harris viza aproape triplarea producției anumitor componente de propulsie pentru PAC-3 MSE și cvadruplarea celor pentru THAAD. Pe 3 august, acorduri separate cu Northrop Grumman și Lockheed Martin urmăreau aceleași ținte — triplarea capacității PAC-3, cvadruplarea celei pentru THAAD. Pe 14 august, Boeing și RTX au primit acorduri pentru componentele interceptoarelor navale SM-3, iar pe 17 august Marina americană a semnat cu RTX un contract de 22,9 miliarde de dolari pentru accelerarea producției de rachete Tomahawk. La cinci zile după termenul industrial al lui Feinberg, pe 31 august, au urmat noi acorduri multianuale cu Lockheed Martin și General Dynamics pentru subcomponente critice ale acelorași două sisteme de interceptare.

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Cronologia este relevantă tocmai pentru că niciunul dintre aceste anunțuri publice nu a fost prezentat oficial drept rezultat direct al exercițiului din 5 august. Rămâne, prin urmare, neclar dacă cele 21 de zile acordate industriei au produs vreo schimbare reală de traiectorie sau dacă au funcționat, în fapt, ca un instrument de presiune publică suprapus peste o arhitectură de contractare deja în mișcare.

Semnalul dincolo de cifre: capacitatea industrială ca variabilă strategică

Episodul relatat de Military Times confirmă o schimbare de accent în gândirea americană de apărare: problema centrală nu mai este doar bugetul alocat, ci viteza fizică la care liniile de producție pot fi extinse. Exemplul citat separat de Lockheed Martin — primirea componentelor de carcasă PAC-3 MSE de la GM Defense la doar 22 de zile de la semnarea contractului, folosind capacități de turnare din industria auto, pentru un proces care în mod tradițional durează luni sau ani — arată că soluțiile avute în vedere depășesc extinderea convențională a liniilor de apărare și ajung să mobilizeze capacități industriale civile. Este un indiciu asupra amplorii reale a presiunii resimțite la Washington, dincolo de comunicatele optimiste ale companiilor.

Miza pentru România și pentru flancul estic

Pentru un stat precum România, care operează deja sisteme Patriot și care își construiește, prin achizițiile aflate în derulare, o parte semnificativă a arhitecturii proprii de apărare antiaeriană pe aceeași familie de interceptoare — PAC-3 MSE —, calendarul industrial american nu este o problemă abstractă. Termenele de 42, respectiv 53 de luni pentru refacerea stocurilor americane afectate de un singur conflict de intensitate medie arată limitele reale ale capacității industriale occidentale de a susține simultan un aliat angajat direct în luptă, propriile stocuri americane și cererile de achiziție ale aliaților din Europa de Est. Cu alte cuvinte, decalajul între promisiunile de livrare și capacitatea fizică de producție — deja vizibil în relația SUA-Ucraina — este exact tipul de constrângere care va determina, în anii următori, ritmul real la care România și vecinii săi de pe flancul estic își pot completa propriile baterii de apărare antiaeriană. Opacitatea Pentagonului privind răspunsul industriei nu este, din această perspectivă, doar o chestiune de transparență bugetară americană, ci o informație cu relevanță directă pentru planificarea de apărare de la București: fără vizibilitate asupra capacității reale de producție a aliatului principal, orice calendar național de achiziție rămâne, la rândul lui, o estimare provizorie. Așa că mai încet cu pianul pe scări! Știți la ce ma refer, nu-i așa domnilor?