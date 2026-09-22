Casa Albă ia locul ONU: Trump și Xi negociază regulile războiului inteligenței artificiale

În timp ce liderii lumii discută la New York despre guvernarea globală a inteligenței artificiale, deciziile cu adevărat importante se mută la Washington. Vizita lui Xi Jinping, întâlnirea cu Donald Trump și prezența marilor șefi ai industriei tehnologice arată că viitorul IA va fi stabilit mai degrabă prin raportul de forțe dintre Statele Unite și China decât prin rezoluțiile ONU. La final veți gasi o evaluare a delegației chineze la Casa Albă.

Foto: ChatGPT

Săptămâna diplomatică de la New York ar trebui să confirme rolul Organizației Națiunilor Unite ca principală arenă a marilor probleme globale. Inteligența artificială ocupă un loc important pe agenda Adunării Generale, Sam Altman urmează să participe la o reuniune a Consiliului de Securitate, iar liderii politici vor vorbi despre riscul ca noile sisteme să scape de sub controlul uman.

Dar întâlnirea care poate influența cu adevărat direcția tehnologiei nu va avea loc la sediul ONU. Președintele chinez Xi Jinping va evita Adunarea Generală și va merge direct la Washington pentru o vizită de două zile și un summit cu Donald Trump. Xi urmează să sosească miercuri, 23 septembrie, iar programul oficial va continua a doua zi cu ceremonia de la Casa Albă, discuțiile bilaterale și dineul de stat.

Trump intenționează să-l întâmpine personal la baza militară Joint Base Andrews, un gest protocolar rar pentru un președinte american. Vizita va include o ceremonie oficială, o trecere în revistă a trupelor și discuții despre comerț, minerale rare, Taiwan, relațiile Chinei cu Rusia și viitorul inteligenței artificiale.

Contrastul este evident: ONU va discuta despre principii globale, dar Statele Unite și China — cele două puteri care controlează cea mai mare parte a infrastructurii, capitalului, modelelor și capacității industriale relevante — vor negocia separat. Nu înseamnă că ONU a devenit inutilă. Înseamnă că instituția poate formula norme, dar nu poate obliga Washingtonul și Beijingul să încetinească o competiție pe care ambele o consideră decisivă pentru puterea lor economică și militară.

Dineul la care industria intră în diplomație

Lista invitaților la dineul oferit în onoarea lui Xi este aproape la fel de importantă ca lista temelor oficiale. Sunt așteptați Sam Altman de la OpenAI, Elon Musk, Sundar Pichai de la Alphabet, Jensen Huang de la Nvidia, Jeff Bezos, Tim Cook și Michael Dell. Nu este doar o reuniune a elitei economice americane, ci fotografia infrastructurii de putere care susține avantajul tehnologic al Statelor Unite.

Fiecare dintre aceste nume reprezintă o piesă diferită a sistemului. Nvidia furnizează cipurile fără de care modelele de frontieră nu pot fi antrenate la scară mare. OpenAI și Google construiesc modelele și platformele. Amazon și ceilalți mari furnizori de cloud controlează infrastructura de calcul. Tesla și companiile asociate lui Musk leagă IA de robotică, autonomie și industria spațială.

Prezența lor arată că politica externă americană nu mai poate separa diplomația de tehnologie. În timpul Războiului Rece, summitul dintre liderii american și sovietic era însoțit de generali, diplomați și specialiști în arme nucleare. În noua competiție cu China, lângă președinte apar directorii companiilor care construiesc cipurile, algoritmii și centrele de date.

Absența lui Dario Amodei dintre numele prezentate public este, la rândul ei, semnificativă. Anthropic s-a numărat printre companiile care au avertizat cel mai apăsat asupra riscurilor modelelor avansate și a susținut măsuri de siguranță mai dure. Relația firmei cu administrația Trump este tensionată tocmai pentru că o parte a Casei Albe consideră că apelurile la încetinire pot afecta avantajul Statelor Unite în fața Chinei.

Dineul devine astfel mai mult decât un gest ceremonial. El transformă industria americană a IA într-un participant direct la relația strategică dintre Washington și Beijing.

Două modele radical diferite

Statele Unite și China nu dezvoltă inteligența artificială după aceleași reguli.

Modelul american este construit în jurul companiilor private, al investițiilor masive și al concurenței dintre laboratoare. Statul finanțează cercetarea, cumpără tehnologie și limitează exporturile sensibile, dar nu controlează direct OpenAI, Google, Anthropic, xAI sau Nvidia. O mare parte a progresului este produsă de firme care se grăbesc să lanseze modele mai puternice înaintea rivalilor.

Acest sistem generează inovație rapidă, dar și întrebarea cine poate opri o companie dacă dezvoltarea devine periculoasă. Discuția americană despre siguranță pornește de la riscul ca întreprinderile private, stimulate de competiție și profit, să avanseze mai repede decât instituțiile statului.

Modelul chinez este diferit. Companiile pot fi private juridic, dar operează sub control politic, legislativ și administrativ mult mai strict. Beijingul impune reguli privind datele, conținutul generat, securitatea algoritmilor și compatibilitatea produselor cu obiectivele statului. Autoritățile pot obliga rapid o companie să modifice, să limiteze sau să retragă un sistem.

Această capacitate de control nu face automat IA chineză mai sigură. Reglementarea Beijingului urmărește în primul rând stabilitatea regimului, controlul informațional și evitarea apariției unor instrumente care ar putea submina monopolul politic al Partidului Comunist. China poate controla mai ușor companiile, dar folosește în același timp IA pentru supraveghere, cenzură, recunoaștere facială și modernizare militară.

Cele două guverne privesc, așadar, același risc din direcții diferite. Washingtonul se teme că reglementarea excesivă va permite Chinei să câștige cursa. Beijingul se teme că o tehnologie insuficient controlată poate amenința ordinea internă. Statele Unite protejează prioritar capacitatea de inovare; China protejează prioritar capacitatea statului de a controla tehnologia.

Presa americană: siguranța, subordonată competiției

Presa americană descrie summitul printr-o contradicție esențială. Washingtonul și Beijingul înțeleg că sistemele avansate pot produce riscuri catastrofale, dar fiecare se teme că orice limită acceptată va fi exploatată de celălalt.

Associated Press subliniază că ambele puteri sunt preocupate de folosirea IA de către actori criminali sau grupări teroriste, de atacurile cibernetice automatizate și de posibilitatea pierderii controlului asupra unor sisteme. În același timp, acuzațiile americane privind accesul companiilor chineze la cipuri și modele occidentale continuă să alimenteze neîncrederea. DeepSeek, Moonshot AI și alte laboratoare chineze au demonstrat că restricțiile tehnologice pot încetini progresul, dar nu îl pot opri.

Barron’s prezintă competiția drept o combinație între cursa spațială și cursa înarmărilor nucleare. Miza nu este numai cine construiește cel mai performant chatbot, ci cine va controla sisteme cu aplicații economice, militare, informaționale și științifice evaluate la zeci de trilioane de dolari. Din această perspectivă, un acord amplu de limitare devine improbabil: nimeni nu vrea să renunțe unilateral la un avantaj potențial.

The Atlantic pune accentul pe scepticismul lui Trump față de avertismentele privind riscurile existențiale. Președintele consideră că dezvoltarea trebuie accelerată pentru ca Statele Unite să rămână înaintea Chinei. În administrație există însă poziții diferite: unele cercuri apropiate industriei resping reglementarea, în timp ce oficiali preocupați de securitatea națională cer evaluări, controale și mecanisme de intervenție.

În această logică, formula „dar China?” devine răspunsul la aproape orice propunere de reglementare. Dacă Washingtonul impune teste obligatorii, limite de calcul sau întârzieri înaintea lansării modelelor, susțin adversarii controlului, Beijingul va continua să avanseze. Dacă SUA restricționează prea mult exporturile, companiile chineze își vor construi propriile alternative. Dacă laboratoarele americane încetinesc, cele chinezești le-ar putea depăși.

Argumentul este politic eficient, dar poate produce o cursă în care fiecare parte justifică accelerarea prin teama de cealaltă.

„Telefonul roșu” al erei IA

Un rezultat realist al summitului nu ar fi un tratat global, ci un mecanism limitat de comunicare pentru situații de criză — un fel de „telefon roșu” pentru inteligența artificială.

Ideea discutată înaintea vizitei presupune ca Statele Unite și China să se informeze reciproc atunci când un incident grav legat de IA poate afecta securitatea celeilalte părți. Ar putea fi vorba despre un atac cibernetic de mari proporții, pierderea controlului asupra unui sistem, apariția unei vulnerabilități periculoase sau folosirea unui model pentru construirea unor agenți biologici.

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Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a discutat propunerea cu vicepremierul chinez He Lifeng în pregătirea summitului. China nu a acceptat public mecanismul, dar negocierile au fost descrise drept constructive.

Există deja un precedent. În noiembrie 2024, Joe Biden și Xi Jinping au convenit că decizia de folosire a armelor nucleare trebuie să rămână sub control uman, nu să fie transferată inteligenței artificiale. A fost o înțelegere limitată, dar importantă, deoarece a stabilit că rivalitatea nu exclude complet cooperarea în domeniile unde o eroare ar putea provoca un dezastru ireversibil.

Un acord asemănător ar putea fi extins asupra armelor autonome, infrastructurii nucleare, sistemelor de avertizare timpurie și cercetării biologice asistate de IA. Washingtonul și Beijingul nu trebuie să aibă încredere unul în celălalt pentru a recunoaște că niciunul nu dorește ca o organizație teroristă, un grup criminal sau un sistem scăpat de sub control să producă un agent patogen.

Tocmai aici există terenul comun: nu oprirea competiției, ci prevenirea unor incidente care ar amenința ambele state.

ONU vorbește, marile puteri decid

ONU nu este complet absentă. În 2025, Adunarea Generală a creat un grup științific internațional și Dialogul global privind guvernarea IA. Prima reuniune a dialogului a avut loc la Geneva, în iulie 2026, cu participarea statelor, industriei, mediului academic și societății civile.

Aceste mecanisme pot defini principii, pot ajuta statele fără capacități tehnologice și pot crea un vocabular comun. ONU rămâne singura instituție în care toate cele 193 de state pot participa la discuție. Dar nu controlează cipurile Nvidia, centrele de date americane, rețelele energetice, laboratoarele chineze sau deciziile militare ale marilor puteri.

Imaginea acestei săptămâni este, prin urmare, revelatoare. La New York, diplomații vor discuta despre o guvernare incluzivă și despre riscurile globale. La Washington, Trump, Xi și directorii companiilor tehnologice vor discuta despre putere, acces la cipuri, securitate și avantaj strategic.

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Un armistițiu tehnologic, nu pace

De la summit nu trebuie așteptat un mare acord asupra siguranței inteligenței artificiale. Diferențele dintre cele două sisteme sunt prea mari, iar competiția economică și militară este prea intensă. Cel mai probabil rezultat va fi o declarație generală despre folosirea responsabilă a tehnologiei, continuarea dialogului și eventuala creare a unui canal pentru incidente grave.

Chiar și un rezultat modest ar conta. În timpul Războiului Rece, controlul armamentului nu a început cu dezarmarea, ci cu recunoașterea faptului că adversarii aveau nevoie de reguli minime pentru a evita o catastrofă accidentală. Relația americano-chineză poate urma aceeași logică: competiție dură, însoțită de câteva limite în domeniile unde riscul este comun.

Vizita lui Xi arată însă și cine stabilește ritmul. Inteligența artificială nu mai este doar o tehnologie comercială și nici numai o problemă de reglementare. A devenit infrastructura unei noi ordini mondiale.

Iar această ordine nu se negociază în primul rând la tribuna ONU, ci în întâlnirea dintre două superputeri și câteva companii care dispun deja de resurse tehnologice mai mari decât majoritatea statelor lumii.

Anatomia unei delegații: cine îl însoțește pe Xi Jinping la Washington

Vizita de stat pe care Xi Jinping o va efectua la Washington, între 23 și 25 septembrie, va fi judecată, ca orice deplasare prezidențială chineză de această anvergură, mai puțin prin comunicatele oficiale și mai mult prin arhitectura tăcută a delegației care îl însoțește. Regimul de la Beijing nu publică liste de invitați din curtoazie protocolară, ci din calcul: fiecare nume adăugat sau omis este un semnal transmis simultan interlocutorului american, aparatului de partid intern și piețelor. Ceea ce se conturează, pe baza informațiilor disponibile înaintea sosirii oficiale la Joint Base Andrews, este o delegație cu două straturi net distincte — un nucleu politic care ține de arhitectura de putere a Partidului Comunist Chinez și o anexă corporativă menită să transforme summitul într-o vitrină economică.

Nucleul politic este, la o privire atentă, mai revelator decât orice comunicat. Prezența anticipată a lui Cai Qi, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic și director al Biroului General al Comitetului Central, indică faptul că vizita nu este gestionată exclusiv prin canalele diplomatice clasice, ci direct din camera de comandă a partidului. Cai Qi joacă, în arhitectura actuală de la Beijing, rolul pe care alte sisteme autoritare l-au atribuit istoric șefilor de cabinet cu acces total la lider — o poziție care spune mai mult despre cine controlează agenda decât orice titulatură ministerială. Alături de el, Wang Yi rămâne vectorul diplomatic firesc, omul care va purta greutatea dosarelor Taiwan, Indo-Pacific, Iran și Hormuz, iar Ma Zhaoxu, vice-ministru executiv, asigură continuitatea instituțională a Ministerului de Externe în cadrul delegației. He Lifeng, vicepremierul responsabil de negocierea economică, ancorează componenta comercială: prezența sa la New York înaintea sosirii lui Xi, în convorbiri directe cu Scott Bessent și Jamieson Greer, sugerează că problemele tehnice urmau să fie tranșate sau cel puțin delimitate înainte ca liderii să se așeze la masă. Xie Feng, ambasadorul chinez la Washington, nu este un simplu membru al alaiului, ci elementul care asigură priza locală a întregului eșafodaj diplomatic — cel care, în absența unei liste finale, cunoaște deja terenul mai bine decât oricine altcineva din delegație.

Această configurație are un precedent structural mai vechi decât actuala generație de lideri chinezi: tiparul vizitelor de stat sovietice și, ulterior, chineze, în care compoziția delegației servea drept termometru al echilibrului intern de putere, cu mult înaintea comunicatului oficial. La Beijing, unde colegialitatea decizională s-a erodat vizibil în ultimul deceniu sub Xi Jinping, absența unei liste complete la trei zile de la plecare nu este o simplă întârziere birocratică, ci reflectă exact acest tip de centralizare — deciziile privind cine merge la Washington se iau, probabil, la același nivel la care se decid și pozițiile de negociere.

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Anexa corporativă este, în schimb, mai puțin ambiguă în mesajul ei. Discuțiile privind o posibilă prezență a unor lideri precum Wang Chuanfu (BYD), Zeng Yuqun (CATL), Lei Jun (Xiaomi), Li Zhen (Gotion High-Tech), Jia Shaoqian (Hisense), Lu Weiding (Wanxiang Group), Ge Haijiao (Bank of China) și Li Guoqiang (COFCO Group) conturează o strategie deliberată: aducerea directă, sub ochii administrației americane, a companiilor care reprezintă exact punctele în care fricțiunea bilaterală este cea mai acută. CATL și BYD figurează pe liste ale Pentagonului privind presupuse legături cu sectorul militar chinez; Gotion este implicată într-un litigiu legat de investiția sa industrială din Michigan; Wanxiang a soluționat anterior cu Departamentul Justiției un dosar privind taxe vamale și măsuri antidumping. A le aduce la Washington, eventual la dineul de stat, nu este un gest de precauție, ci unul de sfidare calculată — Beijingul preferă să expună punctele de fricțiune într-un cadru pe care îl poate controla protocolar, decât să le lase în seama litigiilor și anchetelor americane.

Refuzul Casei Albe de a accepta propunerea chineză a unei mese rotunde sino-americane a directorilor executivi este, la rândul lui, un indicator util: Washingtonul pare dispus să tolereze prezența simbolică a acestor companii la evenimentele de protocol, dar nu și instituționalizarea unui canal de dialog economic direct între conducerile lor și cercurile de decizie americane. Diferența este subtilă, dar esențială — separă spectacolul diplomatic de arhitectura reală a relației economice.

Pentru un observator din Europa de Est, miza reală a acestei anatomii nu este cine stă la masa oficială de la Casa Albă, ci ce anume indică ea despre modul în care Beijingul își proiectează influența economică dincolo de Pacific. Companiile aflate în discuție — producători de baterii, vehicule electrice, electronice și componente auto — nu sunt actori izolați pe piața americană; multe dintre ele, Gotion și CATL în primul rând, dezvoltă simultan capacități industriale pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv în vecinătatea flancului estic al NATO. Modul în care Washingtonul alege să gestioneze prezența lor la Washington — tolerare protocolară fără instituționalizare economică — oferă o indicație despre limitele pe care le poate impune și Bruxelles-ul, iar implicit București-ul, propriilor relații cu aceleași companii, în special în dosarele legate de infrastructura energetică și de lanțurile de aprovizionare cu componente critice pentru sectorul de apărare. Delegația care va ateriza pe 23 septembrie la Washington nu este, altfel spus, doar un exercițiu de diplomație bilaterală, ci o hartă utilă a punctelor în care influența economică chineză și vigilența occidentală în materie de securitate continuă să se ciocnească — o hartă pe care România, la marginea răsăriteană a alianței, are toate motivele să o citească atent.