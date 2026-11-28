Pe 27 noiembrie, la Varșovia, Ministerul Apărării Naționale al Poloniei a încheiat un contract pe cinci ani cu Palantir Technologies Poland, în valoare de aproximativ 300 de milioane de dolari, suma fiind anunțată de ministrul apărării. Portalul polonez Notes from Poland arată că valoarea înseamnă 1,2 miliarde de zloți, iar obiectul contractului este Maven Smart System, o platformă de analiză a câmpului de luptă și de sprijin decizional bazată pe inteligență artificială.

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Potrivit Politico, citat de presa financiară americană, sistemul analizează date militare pentru logistică și identificarea țintelor. Softul va fi folosit de toate categoriile de forțe armate.

Foto: ChatGPT

Ministrul Władysław Kosiniak-Kamysz a ținut să răspundă temerilor privind suveranitatea datelor. Cheile de criptare, serverele și informațiile introduse în sistem rămân la armata poloneză. Temerile nu sunt teoretice. Publicația poloneză OKO.press a găzduit un avertisment al experților Fundației Panoptykon: este naiv să crezi că interesele Statelor Unite coincid pe deplin cu cele ale Poloniei, iar schimbarea de ton dintre Casa Albă și Moscova o dovedește. Replica Palantir a venit prin șeful său pentru Europa, Louis Mosley, care a spus pentru Bloomberg că Europa va depinde mereu, într-o anumită măsură, de tehnologia americană, iar clienții devin tot mai angajați cu cât mergi mai spre estul continentului.

Aici este miezul. Varșovia face un pariu pragmatic: viteza decizională contează mai mult decât autonomia tehnologică, cel puțin pe termen scurt. Pe flancul estic, întrebarea nu mai este dacă armata folosește inteligență artificială, ci a cui inteligență artificială.

Germania: banii există, mecanismul european nu

Bundestagul a aprobat bugetul federal pentru 2027. Ministerul German al Finanțelor confirmase încă din iulie că sprijinul pentru Ucraina rămâne la un nivel ridicat, de 11,6 miliarde de euro, iar bugetul Ministerului Apărării urcă la 109,7 miliarde de euro. Cotidianul Berliner Zeitung avertizează însă că după 2028 suma pentru Ucraina va scădea semnificativ, iar agenția Reuters, citată de Interfax, precizează că pentru perioada 2028–2030 sunt prevăzute câte 8,5 miliarde de euro anual.

Pe plan european, lucrurile stau mai rău. Liderii Uniunii Europene nu au ajuns la un acord final asupra împrumutului de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina la summitul de la Bruxelles din 26 noiembrie, deși 24 din cele 27 de state membre au susținut propunerea. Ungaria, Slovacia și Cehia au rămas în afara împrumutului, iar Bulgaria a acceptat doar componenta nemilitară. Împrumutul ar fi împărțit în 25 de miliarde de euro pentru cheltuieli militare și 20 de miliarde pentru sprijin bugetar. Discuția a fost amânată pentru decembrie.

Rheinmetall: fabrica din Ucraina, sub semnul întrebării

În aceeași zi, la Hamburg, directorul general Armin Papperger a spus la prezentarea anuală pentru investitori că Rheinmetall ar putea renunța la fabrica de muniție de artilerie de 155 de milimetri din Ucraina. Fabrica trebuia să producă circa 150.000 de proiectile pe an, cu start în 2026. Explicația lui Papperger este revelatoare: „cred că nu vom continua, pentru că nu există progres din partea ucraineană, fiindcă vor să o facă singuri”. Tot el a dat cifra care schimbă perspectiva: forțele ucrainene trag între 1 și 1,3 milioane de proiectile de artilerie pe an, dintre care cel puțin jumătate sunt produse în țară.

Nu este un eșec al Ucrainei, ci un semn de maturizare. Kievul a învățat să producă singur și nu mai vrea să cedeze controlul unui partener străin. Pentru industria germană, piața ucraineană nu mai este garantată.

România: Lynx, oportunitate reală, cu condiții

Tot pe 27 noiembrie, Rheinmetall a anunțat că Ministerul Apărării Naționale a comandat încă 66 de vehicule Lynx, în valoare de circa 738 de milioane de euro, pe baza contractului-cadru din mai 2026 pentru 298 de vehicule. Pe lângă mașinile de luptă ale infanteriei, comanda include mortiere blindate, vehicule de comandă și vehicule de evacuare medicală. Livrările încep în 2028 și se încheie în 2030. Pentru firmă, momentul a contat: acțiunile Rheinmetall au crescut cu 4% după anunț.

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Ce câștigă România?

În primul rând, un salt de generație. Lynx înlocuiește flota îmbătrânită derivată din BMP-1 și este cel mai mare program de modernizare a forțelor terestre de la intrarea în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). În al doilea rând, producția locală. Publicația germană de specialitate ESUT arată că contractul-cadru este încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL, o societate mixtă cu Automecanica Mediaș, în care Rheinmetall deține 72,5% din acțiuni. România devine astfel al treilea mare centru de producție Lynx, după Germania și Ungaria. Presa germană notează că Rheinmetall plănuiește investiții de câteva sute de milioane de euro în România și mii de locuri de muncă noi. În al treilea rând, standardizarea regională: americanii de la Breaking Defense observă că România devine al doilea operator Lynx de pe flancul estic, după Ungaria, care a comandat 218 vehicule în 2020. Și, nu în ultimul rând, finanțarea: ESUT amintește că pentru creditele SAFE (Security Action for Europe – Acțiunea pentru Securitatea Europei) există o perioadă de grație de zece ani, după care împrumutul se rambursează în până la 45 de ani, adică în jurul anului 2070.

Ce trebuie spus deschis?

Acționarul majoritar rămâne german. Transferul de tehnologie promis trebuie urmărit clauză cu clauză, nu doar anunțat. Iar a doua tranșă, de 66 de vehicule, va fi plătită din bugetul național, nu din creditul european. Presa ucraineană și cea maghiară notaseră încă din primăvară că cele 66 de vehicule vor fi plătite cel mai probabil din bugetul de stat român.

Problema apei: Lynx nu plutește

Aici apare o întrebare pe care puțini o pun. Lynx nu este un vehicul amfibiu. Broșura oficială Rheinmetall indică o adâncime de vad de 1,5 metri, iar site-ul britanic Army Technology confirmă că poate trece cursuri de apă de până la 1,5 metri adâncime. Peste această adâncime, are nevoie de pod.

Pentru România, acesta nu este un detaliu. Avem Dunărea, Prutul, Siretul, Delta și o rețea densă de râuri pe direcțiile dinspre est. Vechea generație, din familia BMP-1, a fost concepută să treacă apa singură. Noua generație nu mai face asta. Problema nu este doar Lynx. Trebuie să notăm că nici transportoarele Piranha 5 cumpărate de România, de 33 de tone, nu sunt amfibii. Iar experiența cu vehiculele amfibii nu a fost fericită. În exercițiul Saber Guardian 23, un transportor Piranha 3C s-a scufundat încercând să traverseze brațul Borcea al Dunării, după ce echipajul a raportat infiltrarea apei. Europa Liberă amintea că un incident similar a avut loc și într-un exercițiu NATO din 2017.

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Concluzia este clară. Opțiunea pentru Lynx, greu, bine protejat și neamfibiu, mută povara trecerii apei de pe vehicul pe trupele de geniu. Ungaria a arătat cum se face: într-un exercițiu NATO, vehiculele Lynx maghiare au fost printre primele care au folosit trecerea construită de geniști, alături de un element turc cu transportoare M113. Fără poduri de pontoane, parcuri de trecere și geniști antrenați, cele 298 de vehicule riscă să rămână prizoniere pe malul greșit. Un program serios Lynx trebuie dublat de un program de capacități de trecere a cursurilor de apă. Altfel, cumpărăm protecție și pierdem mobilitate.

Ce leagă cele trei evoluții

Toate trei arată distanța dintre bani și capacitate. Germania are banii, dar îi reduce după 2028. Uniunea Europeană are voința majorității, dar nu are unanimitatea. Rheinmetall are tehnologia, dar Ucraina nu mai vrea dependență. Între timp, Polonia și România cumpără rapid, fiecare pe drumul său: Varșovia mizează pe software american, Bucureștiul pe blindate germane produse acasă.

Concluzii