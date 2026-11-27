Evoluția cu cea mai mare relevanță strategică pentru securitatea europeană din ultimele săptămâni nu are loc pe linia frontului din Donbas, ci la marginea acestuia: efectele operațiilor militare ruso-ucrainene ajung tot mai aproape de teritoriul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). Granița dintre războiul Ucrainei și securitatea Alianței devine, practic, tot mai greu de trasat.

Foto: ChatGPT

Incidentul din 20 noiembrie: o linie roșie testată

În noaptea de 20 noiembrie, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei de la începutul războiului. Trei rachete de croazieră Kh-101 au pătruns atunci în spațiul aerian al Poloniei și s-au prăbușit în sud-estul țării, potrivit procuraturii poloneze. Incidentul a dus la consultări aliate mai intense și la desfășurarea în Polonia a unei aeronave AWACS (Airborne Warning and Control System, sistem aeropurtat de avertizare și control) a NATO. A redeschis și discuția despre limitele geografice ale apărării antiaeriene colective.

Rachetele au căzut nu departe de poligonul de la Nowa Dęba, unde aproximativ 2.800 de militari europeni exersau o posibilă misiune postbelică în Ucraina. Guvernul polonez consideră incidentul o provocare deliberată, iar premierul Donald Tusk a declarat că „nu pare un accident”. Intenționalitatea nu a fost însă demonstrată independent. Diferența contează. O rachetă deviată de bruiaj sau de o eroare de navigație este un risc operațional. O rachetă trimisă intenționat spre teritoriul aliat este un mesaj politic. Ambiguitatea dintre cele două servește, în sine, intereselor Moscovei: testează reacțiile aliate fără să ofere un motiv clar de ripostă.

Limitele apărării: timp, identificare, decizie

Incidentul a arătat limitele practice ale apărării antiaeriene. Avioane poloneze și suedeze au decolat, dar nu au tras. Un pilot suedez a încercat interceptarea, însă vremea rea a împiedicat identificarea vizuală, iar condițiile de utilizare a armamentului nu erau îndeplinite. Și asta deși Polonia își relaxase regulile de angajare cu mai puțin de două luni înainte, pentru a permite angajarea unor amenințări fără identificare vizuală.

De aici vine dezbaterea despre extinderea „adâncimii” apărării. Ideea interceptării încă deasupra Ucrainei a amenințărilor îndreptate spre teritoriul aliat a fost vehiculată public, dar Varșovia a negat oficial că ar fi cerut NATO o asemenea autorizare. Răspunsul ales de Polonia este o zonă de restricție a zborurilor de-a lungul graniței de est, adâncă de la o duzină la câteva zeci de kilometri. Zona ar urma să le permită piloților să identifice și să angajeze mai repede țintele. Decretul este așteptat la sfârșitul lui decembrie sau la începutul lui ianuarie.

Dilema de fond rămâne totuși: diferența dintre apărarea propriului teritoriu și angajarea militară în spațiul unui stat aflat în război. Argumentul militar e ușor de înțeles. O rachetă de croazieră care zboară la joasă altitudine lasă apărării doar câteva minute pentru detectare, identificare și decizie. Fiecare zeci de kilometri câștigați înaintea frontierei înseamnă mai mult timp de reacție și mai puțin risc ca resturile să cadă pe teritoriul aliat.

Costurile politice și juridice ar fi însă considerabile. Interceptarea dincolo de frontieră ar cere consensul celor 32 de state membre și reguli de angajare comune. Ar cere și mecanisme sigure de identificare, ca să fie evitate incidentele cu aviația și apărarea antiaeriană ucraineană, plus o evaluare juridică atentă. Moscova ar avea imediat argumentul că NATO devine parte la conflict. La încheierea intervalului analizat, Alianța nu luase nicio decizie în acest sens.

Mesajul dublu de la Washington

Declarația comună a președintelui american Donald Trump și a secretarului general al NATO, Mark Rutte, din 26 noiembrie, a venit după o întâlnire cu ușile închise în Florida. Mesajul are două destinații. Pe de o parte, reafirmă credibilitatea apărării colective, adică angajamentul din Articolul 5 al Tratatului de la Washington. Rutte declarase deja la Varșovia că NATO „va apăra fiecare centimetru” din teritoriul polonez. Pe de altă parte, Washingtonul și secretarul general au cerut Moscovei să evite orice acțiune care ar putea extinde războiul. Semnalul e limpede: Statele Unite nu vor ca războiul din Ucraina să devină o confruntare militară directă între NATO și Rusia.

Mesajul trebuie citit și în lumina declarațiilor anterioare ale președintelui american. Cu câteva ore înaintea incidentului, Trump vorbise despre „câteva rachete mici” căzute în Polonia „din greșeală”. Întâlnirea din Florida corectează parțial acest semnal, fără să-l anuleze.

Washingtonul are de echilibrat două obiective greu de împăcat. Vrea să-și păstreze libertatea de negociere cu Moscova, esențială pentru orice reglementare a conflictului. În același timp, nu poate lăsa să se erodeze garanțiile oferite aliaților europeni, mai ales celor de pe flancul estic. Pentru Polonia, statele baltice și România, nuanța e esențială: solidaritatea americană rămâne fermă, dar e calibrată pentru a nu escalada.

Kremlinul respinge orice responsabilitate pentru escaladare și atribuie Kievului extinderea confruntării. Tactica e familiară. Mutând vina spre Ucraina, Moscova menține presiunea politică asupra capitalelor occidentale și alimentează în opiniile publice europene ideea că sprijinul pentru Kiev ar fi, de fapt, sursa riscului.

Nowa Dęba: pregătiri pentru ziua de după

Pe plan militar, exercițiul multinațional „Koalicja 26.2”, desfășurat la Nowa Dęba, în sud-estul Poloniei, cu aproximativ 2.800 de militari din 11 țări, arată că se pregătesc opțiuni pentru o eventuală misiune europeană în Ucraina după încetarea ostilităților.

Exercițiul este condus de Franța și Regatul Unit și nu se desfășoară sub egida NATO. Este o inițiativă a „coaliției a celor dispuși”, grupul de state care susțin Ucraina. Parisul și Londra își dezvoltă capacitățile de comandă și control, de protecție a forței și de susținere logistică necesare unei asemenea desfășurări. Polonia asigură sprijinul logistic și mobilitatea, ca principal nod de tranzit spre Ucraina. Turcia participă din Istanbul, în componenta de planificare, o prezență semnificativă având în vedere relațiile sale cu ambele părți și controlul strâmtorilor.

Pregătirea militară nu înseamnă însă că s-a decis o intervenție. Exercițiile creează opțiuni, nu angajamente. Decizia de a desfășura forțe europene în Ucraina va depinde de existența unui acord de încetare a focului, de un mandat politic clar și, mai ales, de garanția unui sprijin american, fără de care orice misiune europeană ar fi vulnerabilă.

Impasul garanțiilor de securitate

Aici se află dificultatea strategică de fond: garanțiile de securitate cerute de Ucraina și condițiile puse de Rusia sunt, în acest moment, incompatibile. Kievul vrea mecanisme de protecție credibile, care să descurajeze o nouă agresiune după un eventual armistițiu. Moscova respinge orice formulă care ar putea echivala cu integrarea indirectă a Ucrainei în sistemul militar occidental, inclusiv prezența unor trupe europene pe teritoriul ucrainean.

În aceste condiții, chiar și o încetare a focului ar putea însemna doar o suspendare temporară a confruntării. Experiența acordurilor de la Minsk din 2014–2015 arată că o pace fără mecanisme verificabile și fără garanții aplicabile devine o pauză în care agresorul își reface forțele.

NATO și Uniunea Europeană: de la angajamente la capacități

Europa încearcă să transforme angajamentele politice privind apărarea în capacități militare reale. La 26 noiembrie, Finlanda, Suedia, Norvegia, Lituania și Țările de Jos au anunțat un program comun de achiziție a peste 430 de vehicule de luptă ale infanteriei CV90 (Combat Vehicle 90, vehicul blindat produs de compania suedeză BAE Systems Hägglunds). Valoarea estimată depășește 7,5 miliarde de euro. Finlanda singură va cumpăra 160 de vehicule, pentru aproximativ 2,8 miliarde de euro, iar Suedia coordonează programul, prezentat drept cea mai mare achiziție terestră comună din istoria NATO.

Separat, Lituania a cerut încă 1,442 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE (Security Action for Europe, Acțiunea pentru Securitatea Europei, mecanismul de împrumuturi al Uniunii Europene pentru apărare). Banii sunt destinați apărării antiaeriene, dronelor și sistemelor antidronă, rezervelor de muniții, dar și sistemelor de război electronic și radarelor. Prioritățile Vilniusului nu sunt întâmplătoare: corespund exact amenințărilor demonstrate de incidentul polonez.

Aceste evoluții arată o trecere graduală de la creșterea nominală a bugetelor militare la capacități comune, interoperabile și sustenabile. Achizițiile comune aduc economii de scară, standardizare, întreținere comună și securitate a aprovizionării. Rămâne însă o vulnerabilitate temporară importantă: între semnarea contractelor și intrarea echipamentelor în serviciul operațional trec, de regulă, câțiva ani. Reînarmarea europeană nu poate acoperi imediat toate deficiențele, iar adversarul cunoaște foarte bine acest calendar.

Bruxelles: banii ca factor strategic

La summitul extraordinar al Consiliului European din 26–27 noiembrie, două dosare au scos la iveală divergențe serioase între statele membre. Primul este împrumutul suplimentar pentru Ucraina în 2027, de până la 45 de miliarde de euro: 25 de miliarde pentru asistență militară și 20 de miliarde ca sprijin bugetar. Al doilea este cadrul financiar multianual 2028–2034. Cancelarul german Friedrich Merz a amenințat că va bloca bugetul multianual fără un angajament pentru Ucraina. Ungaria, Slovacia și Cehia resping legarea celor două dosare. Grupul statelor „prietene ale coeziunii” cere protejarea fondurilor de coeziune și a agriculturii. Un acord este căutat abia în decembrie.

Cheltuielile de apărare concurează astfel cu politica de coeziune, cu agricultura, cu sprijinul pentru Ucraina și cu dorința multor guverne de a-și limita contribuțiile naționale. Bugetul devine o constrângere strategică.

Moscova poate exploata politic și informațional aceste divergențe. Calculul Kremlinului e unul de uzură: Europa ar urma să obosească treptat și să fie tot mai puțin dispusă să plătească costurile războiului. Fiecare dispută bugetară publică, fiecare veto anunțat și fiecare guvern care condiționează sprijinul pentru Kiev confirmă, în ochii Moscovei, că strategia funcționează.

Pentru statele occidentale, un răspuns eficient presupune predictibilitate financiară pe termen lung, extinderea producției militare și reducerea fragmentării programelor de înzestrare. Doar un angajament financiar previzibil poate contrazice calculul rusesc al timpului.

Concluzie: două orizonturi simultane

În esență, Europa trebuie să gestioneze în același timp două orizonturi. Primul este imediat: susținerea Ucrainei astfel încât să-și păstreze capacitatea de rezistență și poziția de negociere. Al doilea este pe termen lung: construirea unei capacități proprii de descurajare, credibilă pentru următorul deceniu, care să nu depindă exclusiv de deciziile Washingtonului.

Incidentul din Polonia arată că aceste două orizonturi nu mai pot fi separate. Războiul din Ucraina ajunge deja, la propriu, pe teritoriul aliat. Întrebarea pentru capitalele europene nu mai este dacă trebuie să se pregătească, ci dacă o pot face suficient de repede.