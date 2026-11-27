Este o decizie istorică. Judecători din Köln consideră că Biserica Catolică poartă responsabilitatea principală pentru abuzurile comise de clerici. Hotărârea va avea ca efect creșterea despăgubirilor acordate victimelor.

În Dioceza de Köln au existat numeroase cazuri de violență sexualizată comise de preoți Foto: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Victimele abuzurilor și ale violenței sexuale comise de preoți ar putea primi pe viitor despăgubiri semnificativ mai mari din partea Bisericii Catolice din Germania decât până acum. Tribunalul Regional Superior (OLG) din Köln a obligat Dioceza de Köln, printr-o decizie publicată joi, să plătească 550.000 de euro unei femei în vârstă de 60 de ani. Reclamanta, Melanie F., a fost victima unor abuzuri sexuale grave la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980, într-o casă parohială.

Suma depășește cu mult nivelul despăgubirilor acordate până acum. Anterior, cea mai mare compensație stabilită de o instanță era de 300.000 de euro. Aceasta fusese acordată în iunie 2023 de Tribunalul Regional din Köln unui fost ministrant care fusese abuzat ani la rând de un preot.

Melanie F. a fost reprezentată de același avocat din Bonn. Deoarece ea primise deja 360.000 de euro într-un proces anterior, urmează să mai încaseze încă 190.000 de euro.

Avort fără consimțământul unei minore de 15 ani

În justificarea cuantumului despăgubirilor, completul de judecată al OLG Köln a invocat, printre altele, faptul că reclamanta a fost supusă unui avort „fără știrea și consimțământul său, pe când avea doar 15 ani”. În special acest aspect a justificat majorarea semnificativă a despăgubirilor. În perioada abuzurilor, adolescenta ar fi rămas însărcinată de două ori.

Născută în 1966, Melanie F. locuia la sfârșitul anilor 1970 într-un orfelinat catolic din Bonn. Studentul la teologie Bernd U. activa acolo ca voluntar și avea în grijă mai mulți copii. După ce a devenit preot, acesta a luat-o în locuința parohială în care trăia pe Melanie și pe un băiat cu doi ani mai mare decât ea.

Începând din 1979, el a comis acte grave de violență sexuală împotriva minorei în locuința sa de serviciu. O amenința că o va trimite înapoi la orfelinat dacă refuză. Ulterior, a obținut tutela ambilor copii. La acea vreme, cardinalul Joseph Höffner, arhiepiscop de Köln, a aprobat această tutelă.

Biserica, răspunzătoare pentru faptele preotului

În motivarea sentinței, judecătorii au analizat dacă o dioceză poate fi trasă la răspundere pentru infracțiunile unui cleric. Ei au modificat astfel o decizie anterioară a Tribunalului Regional din Köln din 2023 și au stabilit aplicarea principiului răspunderii instituționale.

Instanța inferioară respinsese această interpretare și acceptase argumentele avocaților Diocezei de Köln. Potrivit acelorași judecători, legătura necesară dintre abuzuri și funcția ecleziastică a lui Bernd U. nu ar fi existat. Ei consideraseră că abuzurile asupra copilului aflat în grija sa s-au produs în cadrul relației personale de îngrijire, nu în exercitarea activității sacerdotale.

Această argumentație provocase în 2023 nemulțumire și indignare în cadrul Diocezei de Köln. Tensiunile erau deja ridicate pe fondul criticilor aduse modului în care cardinalul Rainer Maria Woelki gestionase cazurile de abuzuri sexuale. Atât doctrina catolică, cât și cardinalii de Köln au susținut în mod constant că un preot rămâne preot în toate acțiunile sale și nu poate renunța temporar la acest statut.

Activitatea bisericească, un „paravan”

OLG Köln a subliniat acum existența unei legături între activitatea religioasă și infracțiunile comise de Bernd U. Acesta preluase încă din orfelinat îndrumarea spirituală a reclamantei și îi câștigase încrederea prin manifestări intense de afecțiune. În mod explicit, judecătorii au calificat activitatea sa ecleziastică drept un „paravan”.

Abia ulterior și-a dorit rolul de tată adoptiv, pe care probabil nu l-ar fi putut obține atât de ușor fără acest „paravan” oferit de statutul de cleric catolic celibatar. În plus, majoritatea abuzurilor au avut loc chiar în casa parohială.

După pronunțarea sentinței, Melanie F. a declarat că este ușurată că lupta juridică purtată ani de zile a ajuns la final. Cu toate acestea, nu va putea depăși niciodată traumele provocate de abuzuri: „Nu poți să uiți. Trăiești cu ele toată viața”, a declarat ea.

Dioceza de Köln a transmis că ia act de hotărâre „cu respect”.

Autorul, condamnat la 12 ani de închisoare

Într-un proces separat, autorul, în prezent în vârstă de 74 de ani, a fost condamnat în 2022 la 12 ani de închisoare. Instanța a considerat dovedit faptul că acesta a abuzat sexual nouă fete, cea mai tânără având doar nouă ani. Biserica l-a exclus din rândul clerului.

Specialistul catolic în drept canonic Thomas Schüller a declarat pentru DW că strategia Diocezei de Köln de a prezenta infracțiunile grave ale preotului drept acțiuni ale unei persoane private „a eșuat lamentabil”. El a numit această abordare „o încercare perversă”, care contrazice însăși înțelegerea catolică a funcției sacerdotale.

Potrivit lui Schüller, Biserica va răspunde de acum înainte ori de câte ori un preot comite infracțiuni sexuale asupra copiilor sau adolescenților profitând de poziția sa clericală, în cazul în care diocezele, dar şi bisericile protestante, nu își îndeplinesc în mod adecvat obligațiile de supraveghere.

„O zi a speranței pentru victime”

Schüller consideră că episcopii catolici germani trebuie să majoreze „semnificativ” despăgubirile acordate victimelor. Până acum, aceștia au susținut că își raportează deciziile la practica judiciară a statului. El apreciază că verdictul va avea „consecințe financiare considerabile pentru ambele Biserici, catolică şi protestantă” și l-a descris drept „o zi a speranței pentru numeroase victime ale violenței sexuale din ambele Biserici”.

Și Matthias Katsch, purtătorul de cuvânt al inițiativei victimelor „Eckiger Tisch”, a salutat hotărârea: „Astăzi s-a clarificat că Biserica trebuie să suporte consecințele prejudiciilor provocate de reprezentanții săi oficiali.”

Totuși, el consideră că suma rămâne insuficientă în raport cu gravitatea delictelor și cu efectele lor pe viață. Potrivit acestuia, „ignoranța sau neglijența gravă a conducerii Diocezei de Köln” au făcut posibile aceste infracțiuni. Melanie F. solicitase despăgubiri între 800.000 și 900.000 de euro.

În martie 2026, Comisia Independentă pentru Recunoașterea Prejudiciilor (UKA), înființată în 2021 de Conferința Episcopală Germană, a anunțat că aprobase până atunci plăți totale de aproximativ 93 de milioane de euro pentru victime la nivelul tuturor diocezelor. Între timp, mai multe dioceze au publicat noi studii privind cazurile de abuz.

La 16 ani după ce victimele și călugărul iezuit Klaus Mertes au contribuit la aducerea în atenția publică a scandalurilor de abuz din Biserica Catolică, Conferința Episcopală Germană va trebui probabil să se pregătească pentru despăgubiri mult mai mari.

Posibil val de procese

În Statele Unite, unde despăgubirile civile acordate victimelor sunt mult mai mari decât în Germania, mai multe dioceze catolice au ajuns în insolvență. Un astfel de scenariu pare însă puțin probabil în Germania.

Casa de avocatură din Bonn din care face parte și avocatul Melaniei F., Eberhard Luetjohann, afirmă că a primit solicitări din partea a sute de victime care intenționează să ceară în instanță despăgubiri mai mari.

Matthias Katsch a cerut reprezentanților bisericii să înceapă un dialog direct cu victimele și organizațiile acestora. În majoritatea cazurilor în care persoanele afectate contestă deciziile UKA și solicită sume mai mari, problema centrală este răspunderea instituțională a Bisericii pentru faptele preoților-abuzatori. Potrivit lui Katsch, nu este acceptabil ca toate aceste victime să fie obligate să urmeze calea lungă și costisitoare a proceselor în instanță.

Christoph Strack - DW