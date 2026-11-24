Raportul AUR despre anularea alegerilor, prezentat la oră de vârf de TVR, nu e un epilog al întâmplărilor din 2024, ci o pregătire pentru 2028 și o amenințare directă la adresa judecătorilor constituționali.

Proteste la București împotriva anulării alegerilor din 2024 (imagine din decembrie 2024) Foto: Cristian Stefanescu/DW

La conferința de presă despre raportul AUR privind anularea alegerilor, George Simion, liderul partidului, a spus explicit că „anularea s-ar putea repeta în 2028”, anul alegerilor parlamentare și locale. Delegitimarea anticipată a CCR vine la pachet cu presiunea penală pe care raportul AUR o pune pe judecătorii constituționali, amenințările sugerate, modificarea Legii privind funcționarea Curții Constituționale și a legislației electorale. Fostul judecător și membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Toni Neacșu, s-a alăturat acestui proiect de discreditare a Curții Constituționale cu explicația alarmistă că, fără o „intervenție în forță” pe cale legislativă, „alegerile din România vor deveni o tombolă”, iar „CCR și Biroul Electoral Central nu pot fi limitate decât prin legi și reguli clare și explicite”.

Un proiect respins de Camera Deputaților, dar aflat la Senat

Pe scurt, AUR și juriștii săi ar vrea să modifice Legea de funcționare a CCR printr-un proiect, respins deja de Camera Deputaților, dar aflat la Senat, care e cameră decizională și în care arbitrajul Curții Constituționale e desființat și dat Înaltei Curți, patronată astăzi de Lia Savonea, o judecătoare care a devenit broker de putere în ultimii ani. Proiectul prevede că:

1) hotărârile Curții Constituționale să poată fi atacate la Înalta Curte;

2) viitorii judecători constituționali să fie verificați înainte de numire de o comisie a Înaltei Curți;

3) imunitatea lor să fie suspendată, astfel încât judecătorii CCR să poată fi reținuți, arestați, percheziționați și trimiși în judecată cu încuviințarea Înaltei Curți, la cererea formulată de 50 de deputați sau 25 de senatori sau de Avocatul Poporului;

4) mandatul unui judecător CCR să înceteze la cererea a două treimi din numărul total al senatorilor și deputaților.

Teza centrală: n-au existat ingerințe rusești

Poate că subordonarea CCR în fața Înaltei Curți ar putea trece de Parlament cu ajutorul PSD, dar celelalte idei nu pot fi puse în practică fără modificarea Constituției, care prevede inamovibilitatea și independența judecătorilor CCR, un exercițiu greu și complicat.

Raportul AUR „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni” e făcut de Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, pentru a sugera legitimitatea documentului și pentru a scoate în evidență că doar AUR a fost în stare să analizeze acest eveniment complicat și grav. Teza centrală pleacă de la faptul nedemonstrat că n-ar fi existat ingerințe rusești, și că CCR ar fi anulat alegerile în 2024 fără să fi avut competența să o facă, de aceea acuzațiile sunt de „uzurpare de putere”, „lovitură de stat juridică” și „crimă împotriva democrației”.

Statul nu a furnizat raportul promis de Nicușor Dan

Cu toate că datele sunt prezentate ca exhaustive, textul prezentat aseară de George Simion și colaboratorii lui nu menționează deloc ancheta făcută de Parchetul General, despre care a vorbit procurorul-șef în septembrie anul trecut. A fost primul raport juridic despre acțiunile de război hibrid documentate de procurori în dosarul tentativei de lovitură de stat în care Călin Georgescu ocupă un loc central. Documentul menționează 85.000 de atacuri cibernetice care au vizat alegerile din 24 noiembrie 2024 și patru companii active în campania electorală de acum doi ani „cu certe legături” cu Rusia în beneficiul lui Georgescu.

Statul are acest raport despre ingerința rusească în alegerile de acum 2 ani, dar nu a furnizat raportul promis de președintele Nicușor Dan despre deciziile de atunci: cine, cum, pe baza căror probe a decis anularea. AUR face exact invers, vine cu un raport despre decizie, dar decretează, fără să demonstreze, inexistența amestecului rusesc. Practic, AUR și George Simion pun în practică ceea ce în literatura de specialitate se numește contra-democrația: instituționalizarea neîncrederii prin funcțiile de supraveghere. Partidul lui Simion ocupă sistematic aceste funcții, (președinția Comisie de abuzuri din Camera Deputaților, petițiile pe care le lansează, plângerile penale pe care vrea să le facă și pe care așteaptă să le facă și simpatizanții AUR, șefia televiziunii publice), pe care le întoarce împotriva instituțiilor de control ale statului. Prin acest raport, AUR mai trece odată testul populismului cu pretenția reprezentării morale exclusive a electoratului, atunci când repetă la nesfârșit că în 2024 „a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, anexând retoric și voturile celor care nu au pus ștampila pe Georgescu.

O strategie care vizează alegerile din 2028

Raportul AUR devine piesa centrală a unei operațiuni de legalism autocratic cu o strategie care vizează alegerile din 2028 prin:

1) penalizarea CCR (amenințarea judecătorilor CCR cu acțiuni penale, plângeri în masă, sesizarea Parchetului);

2) rescrierea Legii de funcționare a CCR;

3) subminarea CCR (acuzația de „lovitură de stat judiciară”).

Această operațiune vine însă pe un fond care le dă apă la moară extremiștilor: excesele CCR în privința salvării corupților prin mecanismul prescrierii în masă a pedepselor, dar și derapajele din propria jurisprudență constate între 2019 și 2024, ale căror nepotriviri cu standardele formulate ulterior de Comisia de la Veneția sunt vizibile (în 2019, CCR își asumă prin interpretare competența de supraveghere a întregului proces electoral prezidențial, dincolo de litera legii; excluderea candidaturii Dianei Șoșoacă în campania prezidențială din 2024, validarea primului tur urmată la patru zile de anularea întregului proces al alegerii președintelui, 2-6 decembrie 2024).

Sabina Fati - DW