După trei decenii și jumătate de variate ingerințe, Moscova folosește acum dronele pentru a intimida Chișinăul într-un moment în care Moldova avansează spre aderarea la Uniunea Europeană, scrie ziarul elvețian NZZ.

De la începutul acestui an, 84 de drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova Foto: Polizei der Republik Moldau

Deocamdată nu există nici un indiciu că, după ce a testat, fără costuri semnificative, limitele României și ale celor două alianțe, politică (Uniunea Europeană) și militară (Alianța Nord-Atlantică), din care face parte, Rusia să fi făcut un pas înainte, luând în colimator Polonia. Este mai mult decât plauzibil că Moscova monitorizează atent reacțiile occidentale la încălcările repetate ale spațiului suveran al statelor vecine Ucrainei. Și, atunci, n-ar fi deloc de neimaginat că, în logica strategică rusă, Moscova își calibrează comportamentul în consecință.

În ultimele zile, presa occidentală a relatat intens despre recentele incursiuni rusești în spațiul aerian al Poloniei. Mult mai intens decât a făcut-o, în ultimele luni, la repetatele incidente petrecute în teritoriul suveran sau în vecinătatea limitelor teritoriale ale României. Poate din cauza noutății, poate pentru că Varșovia are o altă atitudine față de regimul de la Kremlin decât Bucureștii.

Presiunile Rusiei pe Moldova

Printre numeroasele articole dedicate Poloniei s-a strecurat și unul dedicat de elvețienii de la Neue Zürcher Zeitung dronelor cu care Moscova încearcă intimidarea Republicii Moldova.

Până la valul de drone din ultimele zile, Rusia a recurs la tot felul de metode pentru a ține Moldova captivă. A sprijinit regiunea transnistreană în războiul din 1992, și-a menținut acolo trupele până în ziua de azi, a folosit așa-zisa independență a Transnistriei ca pârghie de presiune asupra Chișinăului, inclusiv prin soluții de federalizare, a instituit embargouri pe vin, fructe și alte produse moldovenești, a șantajat energetic, a finanțat vechile structuri sovietice și pe cei care păstrau țara în sfera de influență a Kremlinului, a oferit protecție corupților și a intervenit în alegeri, cumpărând alegătorii sau manipulându-i.

„Rusia folosește dronele pentru a pune presiune pe Republica Moldova”, titrează cotidianul de limbă germană care apare la Zürich. „De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, în februarie 2022, au fost documentate oficial 121 de încălcări ale spațiului aerian” al Moldovei, notează NZZ, adăugând că de la începutul acestui an cazurile s-au întețit, fiind consemnate 84 de drone pătrunse în teritoriul moldovenesc, 17 doar în această lună.

„Sunt multe indicii că dronele nu au ajuns acolo doar pentru că s-au abătut de la traiectorie. Rusia încearcă probabil astfel să intimideze guvernul proeuropean de la Chișinău și să neliniștească populația”, scrie publicația elvețiană.

Calea europeană a Moldovei, spin în talpa Moscovei

Presiunea, observă autoarea articolului, Nicole Anliker, vine într-un moment în care Republica Moldova avansează spre aderarea la UE și își reduce dependența energetică de Rusia, inclusiv prin noua legătură electrică directă cu România. NZZ preia și relatările din presă despre negocierile de la Abu Dhabi privind Ucraina care descriu extinderea pretențiilor Moscovei până la structura statală a Republicii Moldova. Kremlinul și-ar dori reorganizarea țării în trei entități cu drepturi egale, astfel ca Transnistria și Găgăuzia să poată organiza referendumuri privind independența în cazul aderării Moldovei la UE.

Și, pentru că tot veni vorba de Găgăuzia, ultima parte a articolului este dedicată turului de balotaj al alegerilor din regiunea autonomă cu populație majoritar turcă creștină și rusofonă. Ambii candidați pentru funcția de guvernator (bașkan) susțin relații apropiate cu Rusia. Reprezentantul socialiștilor, Fiodor Gagauz, pledează pentru federalizare. În schimb, independentul Alexandr Stoianoglo, fost adversar al Maiei Sandu la precedentele prezidențiale, condamnă războiul împotriva Ucrainei și sprijină aderarea la UE. „În aceste condiții, guvernul de la Chișinău nu are un candidat favorit. Are însă mai multe puncte de acord politic cu independentul”, încheie Neue Zürcher Zeitung.

Cristian Ștefănescu - DW