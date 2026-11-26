Lidera AfD, Alice Weidel, şi-a reluat atacurile la adresa românilor şi bulgarilor. "În România şi Bulgaria, familii întregi trăiesc regeşte de pe urma ajutoarelor din Germania", a spus ea cu tărie, ieri, în Bundestag.

Alice Weidel: "În România şi Bulgaria, familii întregi trăiesc regeşte de pe urma ajutoarelor" Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

La doar câteva săptămâni de la criticile dure formulate de copreşedinta formaţiunii parțial extremiste de dreapta germane AfD împotriva românilor din Germania, care, spunea ea, ar "jefui sistemul social german", Alice Weidel a revenit asupra acestui subiect care pare să fi devenit unul deja obsesiv.

Într-un discurs susţinut ieri în Bundestag, pe tema proiectului de buget pe 2027, a lansat atac după atac la adresa cancelarului federal Friedrich Merz, pe care l-a învinuit că este "executorul docil al unei politici de cheltuieli publice scăpate de sub control, al jefuirii fără rușine a populației active și al subminării iresponsabile a finanțelor statului german". Printr-o astfel de politică, avertiza Weidel, cancelarul ar contribui la "sărăcirea unor pături largi ale populaţiei şi la sărăcirea generaţiilor viitoare".

"Cine muncește și plătește impozite este prostul, pe care îl stoarceți de bani ca și cum nu ar exista ziua de mâine”, a conchis tăios Weidel. Efectul unui astfel de discurs este cât se poate de limpede: dacă pe de o parte îi avem pe germanii cinstiţi care muncesc şi plătesc impozite, de cealaltă parte se află migranţii care profită de pe urma celor dintâi. Şi tocmai în acest context, Weidel spune apăsat că "în România şi Bulgaria, familii întregi trăiesc regeşte de pe urma ajutoarelor din Germania".

"Eşecul statului social german este instituţionalizat şi se autoalimentează", a adăugat lidera AfD, care a vehiculat din nou soluţii populiste precum "modificarea politicii de migraţie prin remigrare", introducerea de "controale stricte la frontiere" sau "naturalizarea după criterii riguroase cel mai devreme după 10 ani".

Alocaţii pentru copii a căror existenţă n-ar fi clară

Weidel a revenit asupra chestiunii "alocaţiilor germane pentru copii", de care beneficiază migranţii români şi bulgari şi care ar fi explodat în ultimii ani, subliniind: "Dacă aceşti copii există cu adevărat, nu ştie nimeni prea bine".

În primul atac al AfD ţintit la adresa românilor, de la finele lunii octombrie, Alice Weidel spunea: „Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de douăzeci de ori, ajungând la trei milioane de euro pe an." Lidera AfD făcea atunci referire la un reportaj TV publicat de postul de televiziune regional MDR, de drept public. Imediat după tiradele denigratoare ale lui Weidel la adresa comunităţii românilor din Germania, fostul primar al Timişoarei, Dominic Fritz, i-a demontat, rând pe rând, acuzaţiile într-un mesaj video.

"Respingem instrumentalizarea comunității românești din Germania"

Şeful diplomaţiei române, Dan Neculăescu, a reacţionat la noile atacuri îndreptate de Alice Weidel împotriva românilor printr-o postare pe pagina sa de Facebook:"O spun direct: respingem instrumentalizarea comunității românești din Germania și încercarea de a inflama societățile noastre. Comunitatea românească este bine integrată, iar românii sunt cetățeni ai Uniunii Europene care muncesc legal, cu o rată de ocupare pe piața muncii din Germania de aproximativ 70%, una dintre cele mai ridicate în rândul cetățenilor UE care trăiesc aici”.

Ministrul român de Externe, care în aceste zile întreprinde o vizită în Republica Federală, a mai spus că a stat de vorbă miercuri seară (25.11.2026) la Berlin cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Germania.

„Contribuția economică și socială a comunității românești este recunoscută de autoritățile și de angajatorii germani și întărește zi de zi legătura dintre România și Germania”, a mai spus Neculăescu, menţionând că va transmite acest mesaj partenerilor de dialog de la Berlin. Ministrul român are programată pentru astăzi şi o întrevedere cu omologul său german Johann Wadephul. Cu prilejul vizitei sale la Berlin, Dan Neculăescu va sta de vorbă şi cu jurnalişti de la mari publicaţii germane.

Medana Weident - DW