 Cât ne costă goana după drone? | adevarul.ro
search
Duminică, 16 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cât ne costă goana după drone?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Mult, zic surse diverse. Chiar merită de știut cât anume/ din moment ce din bugetul național se achită totul? Cred că da, mai ales că detaliile, așa cum apar pe surse, sunt chiar fascinante și arată care este dimensiunea efortului financiar excepțional asumat de România, cu atât mai important cu cât țara traversează o perioadă de criză, banii sunt puțini și mișcările sociale masive viitoare sunt anunțate de sindicatele din diverse zone ale economiei naționale.

dronă shahed FOTO shutterstock jpg

Tragem după drone cu ce avem, adică cu rachetele de pe avioanele de vânătoare F16, destinate interceptării și distrugerii unui cu totul alt tip de ținte, nu dronele care zboară cu 200-300 Km/h. și asta costă enorm: o rachetă aer-aer AIM-9X Sidewinder folosită de avioanele noastre F-16 costă aproximativ 400.000$/per unitate, adică 1proximativ 370.000 Euro. La costul acestei rachete cu infraroșii trebuie să mai adăugați costul orei de zbor și al mentenanței, ceea ce, pentru fiecare misiune, mai înseamnă câteva milioane de euro.

Asimetrie economică critică

Folosirea avioanelor F-16 înseamnă punerea armatei și economiei noastre în fața unei amenințări de asimetrie economic critică: atacurile cu drone silesc țara țintă să-și asume obligat costuri de răspuns de mai m ulte ori mai mari decât costul real de producție al dronelor și să folosească interceptoare scumpe, neproiectate pentru acest ti pe misiuni. 

 Rușii atacă cu drone de tip Shahed-136, Geran-2 și Izdeli 54 , cu motor termic standard și care costă între 35.00-50.000 $ bucata: aveți aici fișele tehnice de prezentare pentru fiecare, inclusiv locații de producție confirmate https://drone-warfare.com/research/shahed-136/ . 

Comparați cu costul de vânzare pentru racheta AIM-9X al companiei americane Raytheon și veți vedea că raportul de cost este de 10/1Mai există și drona Shahed cu motor cu reacție care costă 80.000$, raportul de cost cu o rachetă americană (racheta propriu-zisă, plus o oră de zbor și mentenanță= 420.000$) fiind de 1/5 .

Ce urmăresc rușii?

În condițiile în care industria de război controlată de Kremlin produce doar la uzina de la Alabuga 3 mii de drone de atac  pe lună (capacitate de asamblare estimată la 170-190 drone zilnic), își permit să lanseze valuri masive de atac (câteodată peste 50 pe zi deasupra fiecărei regiuni), combinând dronele de atac cu cele care reprezintă doar ținte secundare de protecție pentru unitățile principale. Ideea este că, astfel, apărarea țării-țintă este silită să ridice imediat în aer unitățile de care dispune, având la bord singurele dotări de care dispune, adică rachetele AIM-9x, mărind mereu frecvența atacurilor pentru a provoca astfel un consum cât mai mare de resurse la nivelul apărătorului. Tactică gândită pentru a provoca în final o posibilă criză la nivelul muniției critice, știind foarte bine că Raythenon spre exemplu, produce un total de 2500 de asemenea rachete anual https://www.flightglobal.com/fixed-wing/2025/06/raytheon-increases-aim-9x-production-rate-to-2500-missiles-annually/ , o parte fiind destinată acum reumplerii în urgență- a arsenalelor americane puse la grea încercare, se spune de sute de surse, din cauza consumului excesiv din războiul cu Iranul. 

Desigur că ridicarea avioanelor F-16 este de acum o necesitate atunci când radarele noastre apucă să transmită la timp apariția unei amenințări d acest fel, dat fiind că nu se poate accepta riscul unei lovituri directe asupra unei infrastructuri critice de tipul celora țintite cu regularitate peste Dunăre, în porturile ucrainene. Problema care apare la orizont este dacă, da sau nu, intensificarea pătrunderilor de drone în spațiul românesc este un semnal că rușii testează capacitățile noastre și cele ale NATO. Dar al doilea scenariu este legat de posibilitatea, deloc de exclus, ca atacurile pe Marea Neagră să fie din ce în ce mai concentrate pe regiunea Odesa și atunci s-ar putea să existe și un scenariu secundar care să vizeze o infrastructură critică strategică românească, Neptun Deep, care se află în situația de a fi, geografic, în afara zonei acoperită, în caz de nevoie, de prevederile art,5 al Tratatului de la Washington privind apărarea colectivă...

Nu știu cât mai avem de așteptat să avem structuri de apărare adaptate acestui nou tip de conflict și cu capacități naționale de producție în stare să evolueze în ritmul inovațiilor tehnice câteodată excepționale care apar la fiecare nouă generație de drone. Deocamdată continuă nestingherită presiunea dronelor rătăcite, pierdute, bruiate sau vânate ca prepelițele folosind atât de costisitoarele F-16 care, în mod normal, ar trebui să aibă menirea să ne păzească de eventuale rachete balistice sau de croazieră sau să reacționeze la apariția unor avioane de vânătoare sau de bombardament inamice.

Dar să vedem ce ordonă pe mai departe ai noștri, în limita competențelor lor de miniștri demiși și atât de interimari cum sunt ei acum. Bine că avem generali, detașamente, regimente, divizii de generali pe posturi și la evenimente festive.

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
digi24.ro
image
David Popovici, dezvăluire după aurul la 100 și 200 de metri la Europene: „Îmi doresc să ne înfruntăm”
stirileprotv.ro
image
USR și PNL, dublu standard pentru întâlnirile judecătorilor CCR. În urmă cu 9 ani, o poză cu Florin Iordache și Daniel Morar stârnea un scandal uriaș. După întâlnirea secretă dintre Bolojan și șefa Curții Constituționale e liniște totală în tabăra USR-PNL
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
„N-a fost nicio șmecherie!” Andrei Nicolescu spune tot adevărul despre faza care a dus la eliminarea lui Pancu
fanatik.ro
image
Zona veche din Calea Moșilor a îmbătrânit urât. Strada arată ca după un dezastru apocaliptic
libertatea.ro
image
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
digi24.ro
image
Povestea incredibilă a puștiului de 17 ani: a așteptat 212 zile să joace și a debutat într-un mod fantastic
gsp.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în noaptea dinaintea nunții sale
digisport.ro
image
Rămășițe umane mumificate, vândute online. Cercetătorii avertizează asupra riscurilor pentru sănătate
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Au găsit ploșnițe în cameră, dar tot ei au fost dați afară din hotel. Coșmarul unor români în Bulgaria
observatornews.ro
image
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
cancan.ro
image
Ce pensie va avea un pensionar care a muncit 35 ani pe un salariu între 4.000 și 5.000 lei?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
Ai închis balconul fără autorizație? Ce riscă proprietarii și când pot fi obligați să intre în legalitate
playtech.ro
image
Cum a câștigat Dinamo pe Giulești și unde a pierdut Pancu duelul cu Campos. Cifrele Wyscout
fanatik.ro
image
Localitatea din Spania care caută antreprenori și muncitori. O casă costă doar 18.000 de euro
ziare.com
image
Scandal uriaș: prins la mijloc în bătaia dintre fosta și actuala soție, a leșinat și a ajuns la spital! ”Scene ireale”
digisport.ro
image
Povestea impresionantă a unui cuplu căsătorit de 80 de ani. Ce fac cei doi în fiecare vineri dimineață
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nu plânge, Anna! Inima ANNA de pe Transfăgărășan a fost ştearsă!
romaniatv.net
image
Mercur trigon Saturn are loc pe 17 august 2026. Cele cinci zodii care vor fi influențate direct de fenomenul astrologic
mediaflux.ro
image
Povestea incredibilă a puștiului de 17 ani: a așteptat 212 zile să joace și a debutat într-un mod fantastic
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Lupu Rednic nu renunță la procesul cu rău-platnicul Firicel din „Las Fierbinți”: „Oricine poate greși, depinde și de om”
click.ro
image
Iubita lui David Popovici, mesaj emoționant după ce sportivul român a făcut istorie la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest individ”
click.ro
image
Loredana Groza, apariție neașteptată. Artista a atras toate privirile într-o ținută transparentă
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Prințesa Diana 1134215695GettyImages 1134215695 jpg
Ofițerul care se lăuda că i-a provocat Prințesei Diana primul orgasm: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele”
okmagazine.ro
Cercetătorii au apelat la ajutorul lui Ray Whitcher, care a îmbrăcat un costum de captare a mișcării pentru a colecta date despre viteza și impactul unei măciuci medievale cu țepi (© Patrick Randolph-Quinney)
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
image
Lupu Rednic nu renunță la procesul cu rău-platnicul Firicel din „Las Fierbinți”: „Oricine poate greși, depinde și de om”

OK! Magazine

image
Destine în oglindă, iubiri interzise la Palat. Regele Charles și Prințul William o au în comun cea mai bârfită femeie din regat