Este 1 septembrie 2027. Școlile selectate pentru pilotarea modelelor de carieră didactică descrise în Master Plan – CARIERA DIDACTICĂ 2031 · Viziune • Obiective strategice • Arhitecturi alternative • Plan de acțiune • Indicatori de performanță // Reforma integrată a arhitecturii de resurse umane în învățământul preuniversitar din România, publicat aici[1], pornesc la drum în noul context de resurse umane. CE AU DE FĂCUT școlile, astfel încât cuplarea la proiect să fie exemplară, eficientă, corectă? Cum acționează managementul școlilor (directori, consilii de administrație, consilii profesorale, secretariatele) în acest sens? CE FACE FIECARE, specific? De exemplu, se încheie noi contracte de muncă, pe baza specificațiilor opțiunilor de carieră pilotate? Se fac angajări pe noile scenarii? etc. CE DOCUMENTE SPECIFICE sunt de redactat și semnat la nivelul școlilor, pentru ca pilotarea să pornească în condiții de legalitate perfectă?

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În formularea răspunsurilor la întrbările de mai sus, am folosit paradigma "ceteris paribus"[2], în care toate instituțiile decidente (ministere; guvern) au făcut tot ce aveau de făcut pentru ca școlile să fie în bună regulă. Obiectivul acestei postări este de a focaliza reflecția noastră, a tuturor pe parametrii de bază ai activităților din școlile ce urmează să piloteze unul din cele trei scenarii de carieră didactică[3], în intervalul 2026-2031: CONSERVATOR; ECHILIBRAT; CURAJOS. Aveți spre lectură documentul intitulat ROAD MAP – Ziua Z: 1 septembrie 2027, și, spre reflecție, INFOGRAFICUL EXPLICATIV asociat proceselor derulate în școli, explicitând managerial lucrurile de făcut în apropierea zilei de început a anului școlar 2027-2028.

Ca și în cazul postărilor anterioare, în ceea ce privește proprietatea intelectuală a livrabilelor aferente prezentului exercițiu de viziune financiară, eu îmi asum paternitatea prompturilor pe care le-am folosit pentru a cere mediului AI ChatGPT să genereze rezultatele pe care i le-am solicitat. De asemenea, îmi aparține arhitectura procesului de interogare. Pentru conformitate, opiniile și soluțiile expuse aici îmi aparțin, și ele nu exprimă poziționările formale pe subiect ale nici uneia din instituțiile menționate în Master Plan. În context, eu cred că aveți la îndemână acum suficient material referitor la pilotarea modelelor de carieră didactică, pentru a vă croi voi propriile prompturi și a genera răspunsuri la întrebările specifice care vă preocupă, folosind sprijinul mediilor AI pe care știți că le puteți folosi confortabil, cu încredere. Succes!

În acest moment singura piesă necesară pornirii la treabă este voința fermă de leadership politic. Toate componentele conceptuale necesare sunt la locul lor – corecte, complete, logice, fezabile – și așteaptă lumina verde a deciziei politice: DA, pornim pilotarea modelelor de CARIERĂ DIDACTICĂ – ORIZONT 2031!

Timpul va proba viabilitatea procesului pe care îl creăm acum, împreună.

[1] https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/cariera-didactica-orizont-de-leadership-real-2569812.html

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Ceteris_paribus

[3] https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/cariera-didactica-orizont-de-leadership-real-2569812.html