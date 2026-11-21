Folosind ipotezele MVI ale analizei de impact financiar publicate, în 19 noiembrie 2026, pe blogul meu1, privind pilotarea proiectului CARIERA DIDACTICĂ – ORIZONT 2031, continuăm decriptarea implementării procesului, cu componenta sa de management de proiect aferentă lansării pilotării, respectiv intervalul 1 Decembrie 2026 – 1 septembrie 2027. CINE face CE, CÂND în următoarele zece luni, pentru ca pilotarea scenariilor de carieră didactică să pornească bine, foarte bine, începând cu anul școlar 2026-2027?

Foto: M Stas

Obiectivul acestei postări este de a focaliza reflecția noastră, a tuturor pe PLANIFICAREA PERIOADEI DE PREGĂTIRE a inițieri pilotării, cum scrie la carte. Aveți spre lectură următoarele documente – toate, explicitând managerial lucrurile de făcut de acum și până în toamna anului viitor:

Un infografic explicativ , pentru comunicarea publică a procesului

, pentru comunicarea publică a procesului Dosarul executiv consolidat al întregului proces

al întregului proces Matricea-cadru logic 2

Diagrama Gantt 3

Calendarul luării deciziilor și aprobării documentelor esențiale

esențiale Calendarul reuniunilor tripartite critie

critie O evaluare a fezabilității lansării pilotării în anul școlar 2026-2027

Ca și în cazul postărilor anterioare, în ceea ce privește proprietatea intelectuală a livrabilelor aferente prezentului exercițiu de viziune financiară, eu îmi asum paternitatea prompturilor pe care le-am folosit pentru a cere mediului AI ChatGPT să genereze analizele și variantele de lucru pe care i le-am solicitat. De asemenea, îmi aparține arhitectura procesului de interogare. Scenariul de management de proiect pe care îl fac public aici se bazează pe integrarea multinivel a câtorva documente de bază, pe care vi le pot pune la dispoziție, dacă vreți. Pentru conformitate, opiniile și soluțiile expuse aici îmi aparțin, și ele nu exprimă poziționările formale pe subiect ale nici uneia din instituțiile menționate în Master Plan4.

În acest moment singura piesă necesară pornirii la treabă este voința fermă de leadership politic. Toate componentele conceptuale necesare sunt la locul lor – corecte, complete, logice, fezabile – și așteaptă lumina verde a deciziei politice: DA, pornim pilotarea modelelor de CARIERĂ DIDACTICĂ – ORIZONT 2031!

Timpul va proba viabilitatea procesului pe care îl creăm acum, împreună.

1 https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/cariera-didactica-orizont-de-leadership-real-2572648.html

2 https://virtualboard.ro/managementul-proiectelor/matricea-cadru-logic-planificarea-unui-proiect-de-succes/

3 https://www.workleto.com/ro-ro/blog/diagrama-gantt

4 https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/cariera-didactica-orizont-de-leadership-real-2569812.html