Folosind ipotezele MVI ale analizei de impact financiar publicate, în 19 noiembrie 2026, pe blogul meu1, și reperele de management de proiect publicate, de asemenea, în 21 noiembrie 20262, privind pilotarea proiectului CARIERA DIDACTICĂ – ORIZONT 2031, finalizez, aici și acum, decriptarea implementării procesului, cu componenta aferentă SELECȚIEI ȘCOLILOR ELIGIBILE. CINE face CE, CÂND și CUM, în următoarele zece luni, pentru ca în pilotarea scenariilor de carieră didactică să intre cele mai bine profilate școli, ca eligibilitate, începând cu anul școlar 2026-2027?

Foto: Marian Stas

Obiectivul acestei postări este de a focaliza reflecția noastră, a tuturor pe parametrii de bază ai eligibilității școlilor ce urmează să piloteze unul din cele trei scenarii de carieră didactică3, în intervalul 2026-2031: CONSERVATOR; ECHILIBRAT; CURAJOS. Aveți spre lectură următoarele documente – toate, explicitând managerial lucrurile de făcut de acum și până în toamna anului viitor:

Un infografic explicativ , pentru comunicarea publică a procesului

, pentru comunicarea publică a procesului Dosarul executiv al selecției școlilor eligibile

al selecției școlilor eligibile Profilul de cultură organizațională recomandat școlilor eligibile

școlilor eligibile Exemple de școli eligibile – slavă-domnului, sunt din belșug, dacă vor să piloteze!... 😊

slavă-domnului, sunt din belșug, dacă vor să piloteze!... 😊 Blueprint al selecției școlilor eligibile: jaloane; responsabilități; mecanism decizional

Ca și în cazul postărilor anterioare, în ceea ce privește proprietatea intelectuală a livrabilelor aferente prezentului exercițiu de viziune financiară, eu îmi asum paternitatea prompturilor pe care le-am folosit pentru a cere mediului AI ChatGPT să genereze analizele și variantele de lucru pe care i le-am solicitat. De asemenea, îmi aparține arhitectura procesului de interogare. Scenariul de selecție a școlilor eligibile pe care îl fac public aici se bazează pe integrarea multinivel a câtorva documente de bază, pe care vi le pot pune la dispoziție, dacă vreți. Pentru conformitate, opiniile și soluțiile expuse aici îmi aparțin, și ele nu exprimă poziționările formale pe subiect ale nici uneia din instituțiile menționate în Master Plan.

În acest moment singura piesă necesară pornirii la treabă este voința fermă de leadership politic. Toate componentele conceptuale necesare sunt la locul lor – corecte, complete, logice, fezabile – și așteaptă lumina verde a deciziei politice: DA, pornim pilotarea modelelor de CARIERĂ DIDACTICĂ – ORIZONT 2031!

Timpul va proba viabilitatea procesului pe care îl creăm acum, împreună.

1 https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/cariera-didactica-orizont-de-leadership-real-2572648.html

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3 https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/cariera-didactica-orizont-de-leadership-real-2569812.html