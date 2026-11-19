În 9 noiembrie 2026, am publicat tot aici1, pe blogul meu, piesa de fond ce deschide formal în spațiul public conversația despre noi modele necesare de carieră didactică pentru profesorii din învățământul preuniversitar, respectiv propunerea Master Plan – CARIERA DIDACTICĂ 2031  Viziune • Obiective strategice • Arhitecturi alternative • Plan de acțiune • Indicatori de performanță // Reforma integrată a arhitecturii de resurse umane în învățământul preuniversitar din România.

Foto: Prof Stas

Obiectivul acestei postări este de a focaliza analiza pe impactul financiar al pilotărilor propuse în Master Plan, dar și pe posibile optimizări financiare, care nu alterează relevanța proceului pilotării, definit în intervalul de tim 2026-2031. Aveți spre lectură următoarele documente:

Un infografic explicativ, ce sintetizează relațiile dintre piesele relevante ale pilotărilor propuse în fiecare din cele trei scenarii financiare (scenariul de bază, din Master Plan; două scenarii optimizate, przentate acum în premieră)

Analiza de impact de bază, parter a Master Planului deja publicat

Documentul justificativ Optimizarea resurselor financiar-bugetare în reformarea carierei didactice 2031 prin scenarii depilotare de tip Minimum Viable Input (MVP)

Modelul bugetar aferent scenariilor de pilotare optimizate MVP (fișier Excel)

Ca și în cazul postării anterioare, în ceea ce privește proprietatea intelectuală a livrabilelor aferente prezentului exercițiu de viziune financiară, eu îmi asum paternitatea prompturilor pe care le-am folosit pentru a cere mediilor AI ChatGPT și NotebookLM să genereze analizele și variantele de lucru pe care li le-am solicitat. De asemenea, îmi aparține arhitectura procesului de interogare. Scenariile de pilotare MVI pe care le fac publice aici se bazează pe integrarea multinivel a câtorva scenarii sectoriale individuale, pe care vi le pot pune la dispoziție, dacă vreți. Pentru conformitate, opiniile și soluțiile expuse aici îmi aparțin, și ele nu exprimă poziționările formale pe subiect ale nici uneia din instituțiile menționate în Master Plan. În același timp, în acest moment singura piesă necesară pornirii la treabă este voința fermă de leadership politic. Toate componentele conceptuale necesare sunt la locul lor – corecte, complete, logice, fezabile – și așteaptă lumina verde a deciziei politice: DA, pornim pilotarea modelelor de CARIERĂ DIDACTICĂ – ORIZONT 2031!

Timpul va proba viabilitatea procesului pe care îl creăm acum, împreună.

1 https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/cariera-didactica-orizont-de-leadership-real-2569812.html