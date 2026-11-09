 Cariera didactică - orizont de leadership real: 2031. Un proiect strategic, al cărui timp i-a venit. Chiar acum DOCUMENT | adevarul.ro
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Cariera didactică - orizont de leadership real: 2031. Un proiect strategic, al cărui timp i-a venit. Chiar acum DOCUMENT

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Un nou proiect de reformă a Educației propune regândirea carierei profesorilor, a traseelor de evoluție profesională și a salarizării acestora până în 2031. 

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Foto: Marian Stas

Exercițiul de viziune și acțiune tactică-operativă-strategică pe care vi-l propun începând de acum pornește de la punerea în conversația publică, începând cu anii 20061-20142-20153, a unor modele de carieră didactică pentru resursa umană din învățământul preuniversitar. Așa cum anul 2025 a marcat “clipa de grație” a Programului Național pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru alternative în învățământul liceal, instituit prin O.M.E.C. 4444 / 01.07.2025, semnat de ministrul Daniel David, anii 2026-2027 au șansa istorică excepțională de a marca o nouă “clipă de grație” în schimbarea paradigmei Educației din România, prin lansarea proiectului strategic CARIERA DIDACTICĂ – ORIZONT 2031, menit a redefini din temelii, în cheia secolului XXI, traseele de evoluție profesională și, implicit, pachetele financiare aferente, ale Oamenilor Școlii românești. De curând, am deschis formal această conversație în cadrul emisiunii Viitor pentru România4, proiect jurnalistic păstorit excepțional de Nicoleta Călugăreanu, la postul de televiziune Prima News. Acum, pun în spațiul public componentele conceptuale de bază ale procesului lansării proiectului de pilotare CARIERA DIDACTICĂ – ORIZONT 2031 și asumării sale pe verticala deciziilor necesare, pe niveluri dacă vrem implicare organică autentică și angajament real la vârf pentru asigurarea succesului acestei misiuni istorice: ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, prim-ministrul Guvernului României; și, respectiv, Președintele României.

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Foto: Marian Stas

Piesa de fond pe care am generat-o este această propunere: Master Plan – CARIERA DIDACTICĂ 2031 Viziune • Obiective strategice • Arhitecturi alternative • Plan de acțiune • Indicatori de performanță // Reforma integrată a arhitecturii de resurse umane în învățământul preuniversitar din România.

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Foto: M Stas

În context, dată fiind diferența de valență firească dintre pilotarea unor arhitecturi curriculare proiectate de școli și pilotarea unor modele de carieră didactică fundamental diferite de ceea ce există acum, am considerat că asumarea procesului de către șeful Guvernului și, respectiv, de către șeful statului sunt necesar obligatorii pentru transmterea cu fermitate a mesajului politic și de politici publice privind importanța istorică a schimbării de paradigmă propuse.

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Foto: Marian Stas

De aceea, exercițiul de leadership pe care îl facem acum împreună include și sugestii de poziționări formale din partea prim-ministrului Guvernului și, respectiv, a Președintelui României: decizii; mesaje publice formale.

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Foto: Marian Stas

În ceea ce privește proprietatea intelectuală a livrabilelor aferente prezentului exercițiu de viziune, eu îmi asum paternitatea modelului inițial de carieră didactică, pe care l-am creat și rafinat începând cu anii 2002-3-4, precum și paternitatea prompturilor pe care le-am folosit pentru a cere mediilor AI ChatGPT și NotebookLM să genereze analizele și variantele de lucru pe care li le-am solicitat. De asemenea, îmi aparține arhitectura procesului de interogare. Master Planul pe care îl fac public aici se bazează pe integrarea multinivel a câtorva zeci de analize sectoriale individuale, pe care vi le pot pune la dispoziție, dacă vreți. Pentru conformitate, opiniile și soluțiile expuse aici îmi aparțin, și ele nu exprimă poziționările formale pe subiect ale nici uneia din instituțiile mai-sus menționate. Timpul va proba viabilitatea procesului pe care îl creăm acum, împreună.

1 https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/scoala-pe-bune-618839.html

2 https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/xi-xii-proiect-de-importanta-strategica-expunere-1565086.html

3 https://tribunainvatamantului.ro/punctul-de-inflexiune-operationalizat/?utm_source=chatgpt.com

4 https://www.youtube.com/watch?v=a0z4-4lTq9E&feature=youtu.be

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