Articolul 5/NATO moare pe malul Dunării? Scenariul în care Rusia lovește România, iar America ezită

Un joc de război american devoalează lovituri rusești în România în timp ce Washingtonul ezită să intervină. Un depozit de combustibil din România este lovit de o dronă rusească. Sunt victime civile. Republica Moldova se află sub atac. România este membră NATO, iar întrebarea care ar trebui să aibă cel mai simplu răspuns din întreaga arhitectură de securitate occidentală ajunge pe masa decidenților de la Washington:

Foto: ChatGPT

Ce fac Statele Unite?

Răspunsul rezultat dintr-un recent joc de război american este partea care ar trebui să neliniștească Bucureștiul.

Washingtonul ezită.

Nu suntem în 2028 și Rusia nu a atacat Republica Moldova. Scenariul este fictiv. Dar oamenii puși să răspundă nu erau personaje inventate.

Luni, 31 august, editorialistul David Ignatius de la The Washington Post a asistat, cu obligația de a păstra anonimatul participanților, la un exercițiu de simulare strategică organizat sub egida Brooks School of Public Policy a Universității Cornell și a Rockefeller Foundation.

În jurul mesei s-au aflat actuali membri ai Congresului american, foști oficiali militari, diplomați și foști reprezentanți ai comunității de informații. Cu alte cuvinte, exact tipul de oameni care, într-o criză adevărată, ar participa direct sau indirect la deliberările de la Washington.

Scenariul i-a dus doi ani în viitor.

Războiul din Ucraina ajunsese într-un impas sângeros. Moscova, căutând o modalitate de a fractura și mai mult Europa și de a testa alianța occidentală, decidea să atace Republica Moldova.

Apoi conflictul trecea Prutul.

O dronă rusească lovea un depozit de combustibil din România. Explozia provoca victime civile.

De aici înainte, exercițiul nu mai era despre Moldova.

Era despre NATO.

Și, mai ales, despre credibilitatea Statelor Unite.

Drona lovește România. America nu se grăbește să tragă

Răspunsul produs de simulare a fost temperat. Rezervat. Mult mai prudent decât ar sugera retorica publică despre apărarea „fiecărui centimetru” din teritoriul NATO.

Iar David Ignatius spune deschis că tocmai acest lucru l-a speriat: posibilitatea ca, într-o criză reală, reacția Washingtonului să semene cu cea din jocul de război.

Membrii Congresului prezenți la exercițiu au apreciat că opinia publică americană nu ar susține o reacție militară fermă după un asemenea incident.

Aici apare adevărata problemă.

Articolul 5 este cunoscut în imaginarul public european aproape ca un întrerupător: Rusia atacă un aliat, NATO intră în război.

În realitate, lucrurile sunt mai complicate. Tratatul nu impune un răspuns militar identic și automat din partea tuturor aliaților. Fiecare stat adoptă măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv — dar nu obligatoriu — folosirea forței armate.

Tocmai în această zonă dintre obligația politică și alegerea răspunsului militar se află vulnerabilitatea pe care scenariul de la Cornell încearcă să o testeze.

Ce se întâmplă dacă Rusia nu atacă România cu o divizie de tancuri, ci cu o singură dronă?

Dar dacă sunt două?

Dar dacă sunt zece?

Dar dacă Moscova susține că a fost o eroare?

Dar dacă ținta reală se afla în Ucraina?

Dar dacă există morți români, dar nu există certitudinea imediată că Kremlinul a ordonat deliberat lovirea teritoriului NATO?

Și, mai ales:

câți americani ar accepta riscul unui război cu Rusia pentru un asemenea incident?

Aceasta este întrebarea incomodă pe care jocul de război a pus-o pe masă.

Cea mai periculoasă distanță din NATO

Concluzia implicită a exercițiului este tulburătoare.

Nu pentru că ar demonstra că Articolul 5 este „mort” — un joc de război nu poate demonstra așa ceva —, ci pentru că arată cât de mare poate deveni distanța dintre angajamentul juridic și politic al alianței și disponibilitatea concretă a guvernelor de a folosi forța.

Iar dacă această distanță este percepută la Moscova, ea devine în sine o vulnerabilitate strategică.

Rusia nu trebuie neapărat să învingă NATO militar.

Poate încerca mai întâi să demonstreze că NATO nu știe exact când trebuie să lupte.

Aceasta este logica războiului sub prag.

Nu ataci cu suficientă forță încât răspunsul adversarului să fie inevitabil.

Ataci suficient cât să produci frică, pierderi, costuri și dezbatere politică, dar păstrezi suficientă ambiguitate încât cele 32 de capitale să înceapă să discute între ele înainte de a discuta despre tine.

În acel moment, ezitarea devine armă.

Războiul hibrid nu mai este un scenariu pentru 2028

Ignatius nu tratează exercițiul drept o simplă ficțiune academică.

Îl așază lângă ceea ce consideră o tendință deja vizibilă pe continent: intensificarea operațiunilor hibride atribuite Rusiei.

Editorialistul citează o analiză privată realizată de firma de consultanță TD International, potrivit căreia, numai din martie, ar fi fost înregistrate 63 de incidente asociate Rusiei împotriva unor ținte europene.

Dintre acestea, 43 ar implica drone sau încălcări ale spațiului aerian, șase ar fi acte sau tentative de sabotaj, alte șase atacuri cibernetice ori operațiuni de război electronic, iar cinci incidente ostile în domeniul maritim.

Privite separat, multe pot părea episoade gestionabile.

Privite împreună, imaginea se schimbă.

Pentru că întrebarea nu mai este dacă fiecare dronă, incendiu, cablu tăiat, atac informatic sau operațiune de sabotaj reprezintă începutul unui război.

Întrebarea este dacă toate acestea construiesc treptat o nouă normalitate strategică în care Rusia poate lovi Europa fără ca Europa să considere că a fost atacată suficient pentru a răspunde militar.

Leipzig: războiul ajunge lângă avioanele NATO

Evenimentele ultimelor săptămâni dau scenariului o greutate suplimentară.

Pe 4 august, la aeroportul Leipzig-Halle din estul Germaniei — nod logistic important pentru misiunea NATO de transport aerian strategic SALIS, care deservește inclusiv consolidarea flancului estic — a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibil în apropierea unei aeronave cargo ucrainene Antonov.

Pe 1 septembrie, guvernul german a atribuit oficial Rusiei organizarea atacului eșuat.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a arătat că elementele descoperite — configurația dronei, componentele, explozibilul și detonatorul — se înscriu într-un tipar cunoscut al operațiunilor hibride rusești.

Berlinul a răspuns diplomatic și instituțional: a decis închiderea consulatului rus din Bonn și a centrului cultural Russisches Haus, a ridicat nivelul de amenințare și l-a convocat pe ambasadorul rus.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat solidaritatea cu Germania, descriind incidentul drept un atac hibrid rusesc.

Este important însă ce nu s-a întâmplat.

Nu s-a declanșat un război NATO-Rusia.

Și tocmai aceasta este logica zonei gri.

Două sute de avertismente

Leipzig nu apare într-un vid.

Associated Press urmărește încă din 2022 o succesiune de aproape două sute de incidente de sabotaj și activitate ostilă pe teritoriul european pe care oficiali occidentali le-au asociat Rusiei.

Lista merge de la incendierea unui depozit cu ajutoare destinate Ucrainei în estul Londrei — atribuită unor operativi legați de Wagner — până la atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice și tentative de furt al tehnologiilor militare.

În septembrie 2025, drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, iar Varșovia a declanșat consultări în baza Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord. Friedrich Merz a condamnat atunci public comportamentul „iresponsabil” al Moscovei.

În Danemarca, serviciile de informații și securitate au acuzat Rusia că încearcă să recruteze cetățeni danezi pentru operațiuni de sabotaj împotriva unor producători de armament conectați la sprijinirea Ucrainei.

În Germania, după episodul Leipzig, doi suspecți au fost arestați în legătură cu un atac asupra unui producător de echipamente militare din München.

Niciunul dintre aceste episoade, luat separat, nu arată ca începutul celui de-Al Treilea Război Mondial.

Aceasta este însă exact problema.

Războiul hibrid funcționează cel mai bine atunci când fiecare atac este prea mic pentru război, dar suma atacurilor devine prea mare pentru pace.

Moldova este anticamera scenariului românesc

La câteva sute de kilometri de București, Republica Moldova oferă deja o imagine a vulnerabilității.

Maia Sandu a semnalat în repetate rânduri încălcări ale spațiului aerian moldovean de către drone rusești aflate pe traseul către ținte din Ucraina. Unele incidente au obligat autoritățile să închidă temporar aeroportul din Chișinău și să redirecționeze zboruri spre România.

Pare departe de scenariul unui atac rusesc asupra Moldovei.

Dar geografic nu este deloc departe.

Republica Moldova se află între Ucraina și România. Transnistria adaugă o vulnerabilitate militară și politică suplimentară. Sudul Ucrainei, Odesa, porturile dunărene și litoralul românesc formează deja același spațiu operațional.

Din această perspectivă, alegerea Moldovei și României pentru jocul de război american nu pare deloc exotică.

Este o alegere construită pe geografie.

De ce tocmai România?

Pentru cititorul român, aici se află poate partea cea mai importantă a exercițiului.

NATO are 32 de membri.

Autorii scenariului au ales România drept locul în care apar victime civile pe teritoriul alianței.

Nu Polonia.

Nu Germania.

Nu Finlanda.

România.

Alegerea nu trebuie transformată într-o profeție și nici într-o evaluare oficială NATO. Un exercițiu academic explorează tocmai scenarii dificile și nu ne spune că participanții „știu” că Rusia va ataca România în 2028.

Dar alegerea are logică strategică.

România se află lângă Republica Moldova.

Are în apropiere Transnistria.

Se află la Marea Neagră.

Are Dunărea ca arteră logistică și frontieră apropiată de teatrul ucrainean.

Porturile ucrainene de pe Dunăre sunt lovite periodic de Rusia.

Resturi de drone rusești au ajuns deja pe teritoriul românesc în timpul războiului.

Iar infrastructura energetică, portuară și militară românească se află într-o regiune în care distanța dintre front și teritoriul NATO poate fi măsurată uneori în kilometri, nu în sute de kilometri.

România este, așadar, unul dintre locurile unde geografia poate transforma foarte repede un incident ucrainean într-o problemă NATO.

Ce testează Rusia, de fapt

Există tentația de a privi fiecare incident prin întrebarea clasică:

„Este acesta un atac?”

Pentru strategia hibridă, întrebarea poate fi greșită.

Întrebarea corectă este:

„Cât de departe putem merge fără ca adversarul să decidă că este un atac?”

O dronă trece frontiera.

NATO protestează.

O alta cade pe teritoriul unui aliat.

Se deschide o anchetă.

Un cablu este avariat.

Se caută autorul.

Un depozit arde.

Apar suspecți și intermediari.

Un aeroport este survolat.

Se ridică avioane.

Un atac cibernetic oprește temporar o infrastructură.

Guvernul vorbește despre război hibrid.

Dar Articolul 5 nu este activat.

Fiecare episod produce informație pentru adversar.

Cât de repede reacționează NATO?

Cât durează atribuirea?

Care aliați cer prudență?

Care cer răspuns?

Ce acceptă opinia publică?

Unde se află pragul american?

Aceasta este valoarea strategică a provocărilor repetate: adversarul poate cartografia voința politică a alianței fără să fie obligat să-i testeze de la început întreaga forță militară.

Ignatius cere întoarcerea Americii

Concluzia editorialistului american nu este doar descriptivă.

Este un avertisment adresat Washingtonului.

Ignatius susține că, pe măsură ce Rusia și Europa urcă treptele escaladării, Statele Unite trebuie să redevină explicit puterea care conduce alianța transatlantică.

Asta ar presupune un avertisment fără echivoc către Moscova că atacarea unui stat NATO va avea consecințe severe.

Ar presupune menținerea unei prezențe militare americane credibile în Europa.

Și ar presupune accelerarea consolidării capacităților militare ale aliaților europeni.

Dar argumentul lui merge mai departe.

Retragerea leadershipului american nu produce neapărat o Europă mai prudentă.

Poate produce exact contrariul.

Statele europene care se simt abandonate pot deveni mai dispuse să acționeze unilateral, să ridice propriile praguri de răspuns și să reacționeze înainte ca Washingtonul să fi decis ce vrea să facă.

În această logică, puterea militară americană nu este valoroasă numai pentru capacitatea de a câștiga un război.

Este valoroasă pentru că poate împiedica izbucnirea lui.

Articolul 5 nu este doar un articol. Este o convingere

Aici se află adevărata lecție pentru România.

Descurajarea NATO nu funcționează pentru că într-un tratat există un articol numerotat cu cifra 5.

Funcționează pentru că adversarul crede că acel articol va fi respectat.

Există o diferență enormă.

Un tratat poate rămâne neschimbat.

Bazele militare pot exista.

Trupele pot fi desfășurate.

Planurile de apărare pot fi actualizate.

Comunicatele pot reafirma solidaritatea.

Dar dacă la Moscova apare convingerea că Washingtonul ar ezita în fața unei provocări suficient de ambigue, atunci însăși această ezitare poate modifica calculul de risc al Kremlinului.

De aceea scenariul de la Cornell este mai important pentru România decât pare.

Nu pentru că prezice un atac rusesc în 2028.

Și nici pentru că demonstrează că Statele Unite nu ar apăra România.

Nu demonstrează niciuna dintre aceste lucruri.

Arată însă ceva poate mai incomod: chiar și într-o simulare americană, există un scenariu credibil în care cetățeni români mor într-un atac rusesc, iar prima reacție de la Washington nu este folosirea forței, ci ezitarea asupra folosirii ei.

Pentru București, aceasta ar trebui să fie o temă de reflecție strategică.

Pentru Moscova, ar putea fi o invitație la testare.

Pentru NATO, este o întrebare care trebuie lămurită înainte ca cineva să decidă să-i caute răspunsul în lumea reală.

Pentru că adevăratul pericol nu începe în ziua în care Rusia ajunge la concluzia că poate învinge NATO. Începe în ziua în care Kremlinul ajunge să creadă că poate lovi România și că Washingtonul va avea nevoie de prea mult timp pentru a decide dacă a fost, într-adevăr, atacat.