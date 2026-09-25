Drona din container: atacul care poate lovi Europa de oriunde

Comisia Europeană vrea un rol mai mare în apărarea împotriva amenințărilor hibride. Parisul și Berlinul își păzesc atribuțiile, iar flancul estic cere, înainte de toate, bani.

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Există în construcția europeană o lege nescrisă, mai stabilă decât multe dintre cele scrise: de fiecare dată când Comisia descoperă o nouă amenințare, capitalele redescoperă simultan articolul 4 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, potrivit căruia securitatea națională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru. Toamna lui 2026 confirmă regula. Ursula von der Leyen a transformat protecția împotriva sabotajului și a atacurilor cibernetice într-una dintre prioritățile anilor care i-au rămas la conducerea executivului european, iar guvernele se pregătesc deja, potrivit relatărilor POLITICO bazate pe discuții cu cinci diplomați, pentru o dispută despre cine anume trebuie să apere continentul și cu ce instrumente.

Un calendar comprimat, o agendă extinsă

Primul test este programat pentru miercuri, când Comisia urmează să prezinte ambasadorilor statelor membre un set de idei privind contracararea amenințărilor hibride. Documentul nu vine singur: până la sfârșitul lui octombrie este anunțată o Strategie de Securitate distinctă, despre care trei diplomați afirmă că va desemna Rusia drept principala amenințare la adresa Uniunii. Cu doar câțiva ani în urmă, o asemenea formulă ar fi generat negocieri interminabile; astăzi pare aproape o constatare administrativă.

Fundalul este cunoscut. În ultimele luni, Europa a acumulat un inventar tot mai lung de incidente care nu intră comod în nicio rubrică juridică: intruziuni informatice în infrastructuri critice, migranți împinși deliberat spre frontiere ca instrument de presiune, drone explozive ale căror traiectorii ignoră cu superbie granițele dintre competențe. Tocmai acest spațiu cenușiu — prea mic pentru articolul 5 al Tratatului de la Washington, prea mare pentru un singur minister de interne — este cel pe care Bruxelles-ul spune că vrea să-l acopere. Obiectivul declarat, potrivit a doi diplomați și unui oficial familiarizat cu textul, este umplerea golurilor care persistă între NATO și guvernele naționale.

Parisul și Berlinul, custozii suveranității

Problema este că golurile arată diferit în funcție de capitala din care sunt privite. Franța și Germania dispun de servicii de informații, structuri de apărare cibernetică și tradiții de planificare pe care le consideră, pe bună dreptate, de rang mondial, și nu văd de ce ar externaliza o parte din ele către o instituție care nu a fost concepută pentru asta. Un diplomat dintr-un alt stat membru a rezumat realist situația: cu greu își poate imagina cineva Parisul și Berlinul dornice să cedeze Comisiei mai multă putere în domeniul securității.

Reflexul are o genealogie lungă. În 1954, Adunarea Națională franceză a îngropat Comunitatea Europeană de Apărare, un proiect conceput chiar la Paris, iar de atunci ideea unei apărări gestionate supranațional a supraviețuit mai ales în discursuri. Germania, la rândul ei, se află în plin proces de reînarmare și de redefinire a ambițiilor militare, ceea ce o face mai puțin, nu mai mult, dispusă să-și dilueze controlul asupra propriului aparat. Un al doilea diplomat a formulat condiția cu o franchețe aproape contabilă: atâta vreme cât Uniunea rămâne în limitele competențelor sale, nimeni nu va avea obiecții. Comisiei i s-ar rezerva inovația, inteligența artificială și spațiul; nevoile militare și planificarea operațională rămân în sertarele guvernelor.

Nici Parlamentul European nu împinge mai departe decât permite realitatea. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, care conduce comisia pentru apărare a legislativului, a reamintit că fiecare stat decide singur ce contribuție aduce, admițând totuși utilitatea unei coordonări la nivel european. Tobias Cremer, principalul legiuitor pe dosarul pieței comune a apărării, a propus o grilă mai pragmatică: Bruxelles-ul ar trebui să se întrebe unde deține deja competențe, unde aduce o valoare adăugată reală și unde poate produce rapid o diferență palpabilă.

Frontiera care plătește nota

Dacă marile capitale privesc proiectul cu suspiciune, statele mici — și mai ales cele care se învecinează cu Rusia — îl susțin, cu o singură condiție, deloc neglijabilă: să fie însoțit de bani noi. Letonia, Lituania și Estonia au solicitat chiar în aceste zile aproximativ jumătate de miliard de euro pentru consolidarea rezilienței, semn că, pentru frontiera estică, dezbaterea despre competențe este un lux pe care și-l permit cei aflați la adăpost.

Un înalt oficial european a încercat să împace cele două tabere cu o distincție elegantă: cu statele membre lucrezi pe apărare, nu le explici cum să se apere. Acolo unde amenințările țin de NATO, Uniunea nu are niciun rol; acolo unde țin de competențele naționale, spațiul pentru o contribuție europeană crește. Exemplul ales de oficial este revelator prin propria-i ironie: dacă Estonia observă ceva traversând frontiera, ar trebui să existe un sistem prin care toți partenerii să afle imediat — și nu din presă. Faptul că, în 2026, o Uniune cu buget de apărare în creștere accelerată mai depinde de știri pentru a-și informa statele membre spune mai mult despre starea arhitecturii de securitate decât orice strategie.

Ce înseamnă pentru România

Pentru București, dilema franco-germană este în bună măsură teoretică. România nu dispune de redundanța instituțională care permite Parisului să refuze ajutorul Bruxelles-ului fără costuri, iar experiența ultimilor ani o plasează în categoria statelor-laborator ale războiului hibrid: fragmente de drone rusești căzute în Tulcea, mine marine în derivă în Marea Neagră, o alegere prezidențială anulată în decembrie 2024 pe fondul unor operațiuni de influență. Fiecare dintre aceste episoade a căzut exact în spațiul cenușiu pe care Comisia pretinde că vrea să-l acopere.

Interesul românesc este, prin urmare, apropiat de cel baltic: un mecanism european de detecție și alertare timpurie, finanțare dedicată rezilienței și o Strategie de Securitate care să includă explicit Marea Neagră, nu doar Baltica. Rămâne de văzut dacă Bucureștiul va ști să-și formuleze aceste cereri cu aceeași precizie cu care Riga, Vilnius și Tallinnul și-au înaintat nota de plată. Altfel, România riscă să afle, ca de atâtea ori, din POLITICO ce s-a decis despre securitatea propriului flanc.

Containerul din Mediterana

Despre avertismentele occidentale, războiul hibrid și geografia extinsă a vulnerabilității europene.

Serviciile de informații vorbesc rar în public, iar când o fac simultan, din capitale diferite și pe teme convergente, mesajul trebuie citit de două ori: o dată pentru ceea ce spune, a doua oară pentru faptul că este spus. În numai două zile, o sursă din Ministerul Apărării al Lituaniei a evocat posibilitatea lansării unor drone Gerbera dintr-un container de transport aflat în Mediterana, împotriva Spaniei, Franței și Italiei; serviciul danez de informații militare a anticipat o intensificare a războiului hibrid rusesc în lunile următoare; iar CIA ar fi avertizat Varșovia asupra unei posibile provocări împotriva cablurilor submarine de telecomunicații, cu scopul de a perturba sistemul bancar polonez. Institute for the Study of War notează, cu prudența necesară, că nu există dovezi că Rusia ar fi executat deja asemenea atacuri. Tocmai această distanță dintre avertisment și fapt merită examinată.

Containerul ca metaforă strategică

Scenariul lituanian nu este o invenție de roman de spionaj. Gerbera este o dronă ieftină, construită din materiale ușoare, folosită de Rusia în Ucraina mai ales ca momeală pentru saturarea apărării antiaeriene, dar capabilă și de misiuni de recunoaștere sau de lovire cu încărcătură redusă. Ideea lansării din containere comerciale are, la rândul ei, un precedent de catalog: la începutul anilor 2010, industria rusă de armament prezenta la târguri sistemul Club-K, un lansator de rachete de croazieră ascuns într-un container standard de 40 de picioare. Diferența este că o dronă de tip Gerbera nu cere un sistem sofisticat, ci o rampă improvizată, un operator și un vas care nu atrage atenția.

Semnificația reală a avertismentului este geografică. Până recent, dezbaterea despre amenințarea rusă din Europa avea un centru de greutate clar: Baltica, Suwałki, Polonia, flancul estic. Mutarea ipotezei în Mediterana transmite capitalelor din sud că distanța față de Rusia nu mai echivalează cu imunitatea. Madridul, Parisul și Roma, a căror percepție asupra amenințării a fost adesea dominată de migrație, terorism și instabilitatea din Sahel, sunt invitate să se gândească la o dronă decolând de pe puntea unui cargou anonim. Pentru coeziunea Alianței, efectul poate fi paradoxal pozitiv: o amenințare care nu mai ține cont de meridiane reduce prăpastia dintre europenii care se simt în prima linie și cei care se simt în spatele frontului.

Flota-umbră: de la contrabandă la platformă

Legătura dintre aceste scenarii și flota-umbră este logică. Petrolierele vechi, cu proprietari opaci, pavilioane de complezență și asigurări incerte au fost create pentru a ocoli plafonul de preț la țițeiul rusesc. Episoadele din ultimii doi ani le-au adăugat însă o a doua funcție. Ancorele târâte peste cabluri în Golful Finlandei, incursiunile de drone asupra infrastructurilor din spațiul nordic, în care nave din această flotă au fost suspectate de rol de platformă, și tentativele zădărnicite în primăvara lui 2026 în apele Svalbardului desenează un tipar: un instrument economic transformat în vector militar deniabil. Nava nu este a statului rus, echipajul nu poartă uniformă, iar incidentul poate fi mereu descris drept accident de navigație. Aici se află esența războiului hibrid – nu în ingeniozitatea mijloacelor, ci în costul politic ridicat pe care îl impune celui care vrea să răspundă.

Avertismentul CIA privind Polonia completează tabloul prin alegerea țintei. Un cablu submarin nu are valoare militară spectaculoasă, dar sistemul bancar depinde de latența, redundanța și continuitatea comunicațiilor. O întrerupere de câteva ore, chiar remediată rapid, ar produce ceea ce Moscova caută de fapt: îndoiala cetățeanului față de capacitatea statului de a-i garanta normalitatea. Sabotajul modern nu urmărește distrugerea, ci erodarea încrederii.

Avertismentul ca instrument

Evaluarea daneză introduce însă o nuanță esențială, care nu trebuie pierdută în acumularea de alarme: Rusia va intensifica probabil acțiunile hibride, dar un atac militar limitat asupra unui stat NATO vecin rămâne puțin probabil pe termen scurt. Distincția dintre intenție și capabilitate, dintre pregătire și decizie, este exact ceea ce separă analiza de panică. Un stat angajat masiv în Ucraina are interes să testeze Alianța sub pragul articolului 5, nu să-l depășească.

Frecvența avertismentelor are și o explicație funcțională. Din iarna lui 2021–2022, când Washingtonul a făcut publice, zi după zi, planurile ruse de invazie, dezvăluirea preventivă a devenit ea însăși o formă de descurajare. Un scenariu făcut public își pierde avantajul surprizei, iar atribuirea ulterioară devine mai credibilă. Este posibil ca o parte din aceste declarații să aibă tocmai rolul de a arde operațiuni înainte de a fi executate. Este la fel de posibil ca ele să reflecte o reală diversificare a planificării ruse. Cele două interpretări nu se exclud și, din perspectiva unui planificator european, concluzia practică este aceeași: vulnerabilitățile trebuie închise înainte ca cineva să demonstreze că există.

Ce înseamnă pentru România

Marea Neagră este, în acest context, o versiune concentrată a tuturor riscurilor enumerate. Porturile, platformele offshore, viitoarea infrastructură a proiectului Neptun Deep, cablurile submarine de telecomunicații și proiectele de interconectare energetică prin Marea Neagră sunt ținte de manual pentru un război purtat cu mijloace deniabile. Traficul comercial intens spre și dinspre Constanța face ca ipoteza containerului să nu fie mai puțin relevantă aici decât în Mediterana. Dacă Lituania și Polonia sunt tratate drept avangarda amenințării și Italia sau Spania drept noua ei periferie, România se află simultan în ambele categorii: stat de front terestru și stat maritim expus.

Răspunsul nu poate fi doar militar. Supravegherea maritimă persistentă, controlul navelor cu profil suspect în apele teritoriale și în zona economică exclusivă, redundanța comunicațiilor financiare și un cadru juridic care să permită intervenția rapidă împotriva vaselor implicate în sabotaj sunt la fel de importante ca bateriile Patriot. Războiul hibrid câștigă nu atunci când produce pagube, ci atunci când statul-țintă descoperă că nu are nici instrumentele, nici procedurile pentru a reacționa. Faptul că ISW nu a observat încă asemenea atacuri nu este un motiv de liniștire, ci singurul interval de timp în care prevenția mai este posibilă.