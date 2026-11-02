 AI-ul este, deocamdată, doar un multiplicator. Dar ce anume multiplicăm? | adevarul.ro
search
Luni, 2 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat la „Interviurile Adevărul” de la ora 14:00

AI-ul este, deocamdată, doar un multiplicator. Dar ce anume multiplicăm?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

AI-ul este, deocamdată, doar un multiplicator. Dar ce anume multiplicăm?

Lucrez de foarte mulți ani în domeniul tehnologiei și al dezvoltării software și observ că apariția inteligenței artificiale a împărțit industria în cel puțin două tabere: cei care văd AI-ul ca pe un instrument extraordinar, capabil să transforme fundamental modul în care lucrăm, și cei care îl percep mai degrabă ca pe o amenințare.

image
Foto: adevarul.ro

Probabil că ambele tabere au argumente valide. Dar cred că, cel puțin pe termen scurt și mediu, discuția pierde din vedere un aspect esențial: inteligența artificială este, înainte de toate, un multiplicator al abilităților și eficienței umane.

Nu înlocuiește automat creativitatea, experiența sau gândirea critică. În schimb, poate amplifica extraordinar de mult ceea ce un om este deja capabil să conceapă, să construiască și să realizeze.

Pentru prima dată, avem la dispoziție instrumente care pot reduce dramatic timpul dintre o idee și materializarea ei. În dezvoltarea software, de exemplu, lucruri care necesitau anterior zile sau săptămâni de muncă pot fi realizate acum în câteva ore. Idei care altădată rămâneau abandonate din lipsă de timp, resurse sau cunoștințe tehnice devin mult mai accesibile.

Este o oportunitate enormă pentru inovație, experimentare și progres.

Dar există și o problemă.

Când accelerarea produce doar „slop”

Odată cu dezvoltarea instrumentelor generative, a apărut și un termen care descrie tot mai bine o parte din conținutul pe care îl întâlnim online: AI slop.

Termenul se referă la conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale care este superficial, generic, repetitiv, lipsit de originalitate sau de valoare reală. Poate însemna articole scrise doar pentru a umple pagini, imagini produse în masă fără o intenție artistică, videoclipuri fără substanță sau chiar aplicații software care par funcționale la prima vedere, dar cărora le lipsesc coerența, atenția la detalii și o utilitate autentică.

Cu alte cuvinte, producție multă, dar nu neapărat producție bună.

Și cred că aici se află una dintre cele mai importante provocări ale utilizării inteligenței artificiale.

AI-ul ne permite să producem mai repede. Dar faptul că putem produce mai mult nu înseamnă automat că producem ceva mai valoros.

Dacă folosim aceste instrumente doar pentru a elimina efortul, fără să investim suficient în idee, concept, direcție și execuție, nu facem decât să accelerăm producția de mediocritate.

Putem genera într-o după-amiază ceea ce înainte necesita săptămâni de muncă. Dar putem genera, la fel de repede, o cantitate impresionantă de lucruri inutile.

Iar faptul că un rezultat a fost obținut rapid nu îl face automat valoros.

AI-ul multiplică ceea ce punem în el

Cred că aici trebuie făcută o distincție importantă între a folosi AI-ul pentru a înlocui procesul creativ și a-l folosi pentru a amplifica acel proces.

În primul caz, îi cerem să producă ceva și acceptăm aproape automat rezultatul. În al doilea, pornim de la o viziune proprie, formulăm obiective, experimentăm, evaluăm, corectăm, respingem și rafinăm până când rezultatul corespunde standardelor pe care ni le-am propus.

Economiștii se tem că bula speculativă din jurul inteligenței artificiale este pe cale să explodeze

Diferența poate fi uriașă.

Un dezvoltator software care înțelege arhitectura unui sistem, experiența utilizatorului și problemele pe care încearcă să le rezolve poate folosi AI-ul pentru a construi mai repede și pentru a explora soluții pe care altfel nu ar fi avut timp să le încerce.

La fel, un jurnalist, un designer sau un creator care are o idee clară și un punct de vedere original poate utiliza aceste instrumente pentru a-și extinde posibilitățile de exprimare.

Dar, în absența unei direcții, a unor criterii de calitate și a unei implicări reale, viteza devine doar un mijloc de a produce mai mult zgomot.

AI-ul poate multiplica valoarea unei idei bune, dar poate multiplica la fel de eficient și superficialitatea uneia proaste.

Desigur, inteligența artificială poate contribui ea însăși la procesul creativ, sugerând perspective noi și soluții neașteptate. Nu este doar un executant pasiv. Dar capacitatea de a decide ce merită construit, ce este relevant și ce reprezintă cu adevărat un rezultat bun rămâne, deocamdată, o responsabilitate fundamental umană.

Mai puțin timp pentru execuție, mai multă responsabilitate pentru rezultat

Există un paradox interesant în toată această transformare.

Pe măsură ce instrumentele devin mai performante și reduc efortul necesar execuției, ar trebui să avem mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat: concepte, idei, creativitate, strategie și atenție la detalii.

În realitate, tentația este adesea exact opusă. Dacă putem produce de zece ori mai repede, încercăm să producem de zece ori mai mult, în loc să folosim timpul câștigat pentru a produce ceva de zece ori mai bun.

Și astfel riscăm să transformăm unul dintre cele mai puternice instrumente tehnologice pe care le-am avut vreodată într-o fabrică de conținut și produse fără personalitate.

Nu cred că soluția este să respingem AI-ul sau să privim cu suspiciune orice lucru creat cu ajutorul lui. Nici să considerăm că utilizarea acestor instrumente diminuează automat meritul celui care le folosește.

Dimpotrivă. Cred că trebuie să devenim mai exigenți cu ceea ce producem, indiferent de instrumentele utilizate.

Pentru că valoarea unei creații nu ar trebui măsurată în orele necesare realizării ei, ci în calitatea ideii, relevanța rezultatului și impactul pe care îl are.

Ce alegem să multiplicăm?

În următorii ani, vom vedea probabil tot mai mult conținut, tot mai multe aplicații și tot mai multe produse construite cu ajutorul inteligenței artificiale.

Unele vor fi extraordinare. Altele vor fi doar variații ale acelorași lucruri, generate aproape fără efort și fără o contribuție creativă semnificativă.

Diferența nu va fi dată exclusiv de cât de avansat este modelul AI folosit, ci și de oamenii din spatele lui, de viziunea lor și de standardele pe care aleg să le respecte.

Din perspectiva mea, viitorul nu aparține neapărat celor care vor produce cel mai mult cu AI, ci celor care vor ști cel mai bine ce merită produs.

Inteligența artificială este un multiplicator. Poate amplifica expertiza, imaginația, curiozitatea și creativitatea. Dar poate amplifica la fel de bine lipsa de direcție, superficialitatea și mediocritatea.

Iar dacă tot avem, în sfârșit, capacitatea de a transforma ideile în realitate cu o viteză fără precedent, poate că ar trebui să investim mai mult timp în a ne asigura că acele idei merită transformate în realitate.

Pentru că AI-ul poate accelera aproape orice. Inclusiv producția de lucruri de care nu avem nevoie.

Mai multe de la Alex Hortopan

portaleromania.ro - revoluţie digitală
Opinii
Între bine şi rău în criminalitatea informatică
Opinii
Harta cuvintelor cheie
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia luată de cel mai mare furnizor de internet
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
Anca Alexandrescu îl acuză pe George Simion că vrea să o scoată de la Realitatea PLUS: „Am ajutat la crearea unui monstru, dar tot eu voi ajuta la înlăturarea lui”
gandul.ro
image
Dezinformarea despre vaccinuri nu se oprește la graniță. Avertismentul unui expert internațional despre românii din diaspora
mediafax.ro
image
Nicolescu a anunțat suma pentru care Armstrong poate pleca de la Dinamo în iarnă: „Nu ai cum să refuzi o astfel de ofertă”
fanatik.ro
image
233 de primari PSD ar putea dispărea din pixul șefilor de partid. Harta politică a localităților vizate de comasare
libertatea.ro
image
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”, susține Mihai Demetriade, cercetător CNSAS htt
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
digisport.ro
image
Tragedie aviatică în Florida! Nouă persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit și a explodat. Ultimele cuvinte ale pilotului: „Ne vom prăbuși la sol”
click.ro
image
O familie de români conduce de generații o cofetărie în New York: "Bunicul și tata au deschis în 1982. Ținem rețetele super autentice"
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
"Natasha, rămâi în viață!" Scene dramatice după ce un microbuz cu 20 de oameni s-a răsturnat în Iași
observatornews.ro
image
Ce bolid decapotabil conduce Eduard Vlădescu de la Insula iubirii? Pilotul are gusturi fine
cancan.ro
image
Sute de mii de pensionari NU vor lua bani în plus la pensie la indexare. Casa de Pensii confirmă
newsweek.ro
image
Imagini demențiale din casa Anamariei Prodan și a lui Ronald Gavril din SUA! „Iubirea mea e cel mai bun bucătar”, spune impresara, în prosop de baie. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Din ce bani trăiește Liviu Dragnea acum. Averea pe care o avea fostul lider PSD înainte de a fi închis
playtech.ro
image
FCSB, echipa de start cu surprize pentru U Cluj. Boutoutaou, titular! Exclusiv
fanatik.ro
image
A venit ziua judecății pentru Trump: America începe lupta împotriva revoluției președintelui SUA
ziare.com
image
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de film
digisport.ro
image
Cum îți păstrezi picioarele în formă după 50 de ani
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Este anunţul momentului în România. Răsturnare de situaţie în politică!
romaniatv.net
image
Horoscop 2 noiembrie 2026. Noiembrie începe cu ambiții mari și planuri date peste cap! Cine pornește de la zero și ce zodii au un avantaj neașteptat
mediaflux.ro
image
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari
actualitate.net
image
Vacanța de vis din Bali s-a transformat într-un coșmar! Influenceriță, diagnosticată cu o boală gravă. A ajuns la terapie intensivă cu creierul inflamat
click.ro
image
Marcel Ciolacu, adevărul despre blana Sorinei Docuz. Cât a costat și de unde a fost cumpărată, de fapt: „O presupunere nu ține loc de documentare”
click.ro
image
Martha Stewart, obligată să își ceară scuze după ce costumul ei de Halloween a stârnit un val uriaș de critici. „A fost lipsit de sensibilitate și nu a fost deloc amuzant”
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Nunta regală dintre Prințesa Maria Immaculata de Liechtenstein și Zurab Dzidziguri Instagram jpg
Nuntă regală ortodoxă la Viena! Mireasa face parte din cea mai bogată familie regală europeană
okmagazine.ro
Diverse obiecte găsite în aceeași groapă, alături de coiful de bronz de tip Berru (1), inclusiv o coasă de fier (2) și patru tesle (3a–d)
Un coif celtic rar, vechi de peste 2.000 de ani, descoperit pe ruta chihlimbarului, departe de teritoriul celților
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Carmen Harra a prezis că Lora va divorța de Ionuț Ghenu. Reacția neașteptată a artistei: „Nu îmi venea să cred”
image
Vacanța de vis din Bali s-a transformat într-un coșmar! Influenceriță, diagnosticată cu o boală gravă. A ajuns la terapie intensivă cu creierul inflamat

OK! Magazine

image
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat