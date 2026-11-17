Niciodată în istoria umanității nu a fost mai ușor să creezi ceva. Un articol, o imagine, o melodie, un videoclip sau chiar o aplicație software pot fi generate astăzi în câteva minute, uneori printr-o simplă instrucțiune.

Și totuși, am senzația că, pe măsură ce producem tot mai mult conținut, întâlnim tot mai puține idei care merită cu adevărat atenția noastră.

Foto: adevarul.ro

Internetul începe să fie inundat de ceea ce numim AI slop: conținut generat în masă, de regulă cu un efort uman minim, superficial, repetitiv și lipsit de o contribuție creativă semnificativă. Nu este neapărat fals și nici întotdeauna prost realizat. De multe ori, problema este mult mai simplă: nu are nimic interesant de spus.

Dar poate că tocmai această abundență ne obligă să redescoperim ceva ce riscam să uităm.

Procesul de creație nu înseamnă doar să produci ceva. Înseamnă să ai un motiv pentru care acel lucru merită să existe.

Confundăm producția cu creația

Cred că una dintre cele mai mari confuzii pe care le facem în discuțiile despre inteligența artificială este aceea de a considera rezultatul final echivalent cu procesul de creație.

Dacă un model AI generează un articol coerent, o imagine spectaculoasă sau câteva sute de linii de cod funcțional, avem, fără îndoială, un rezultat. Dar în spatele oricărui lucru care merită cu adevărat atenția noastră există ceva mai mult decât execuția: există o intenție, o perspectivă, o succesiune de alegeri și, uneori, ani întregi de experiențe care au condus la o anumită idee.

Nu cred că putem susține că AI este incapabil să genereze ceva original. Poate realiza combinații surprinzătoare, poate propune soluții neobișnuite și poate contribui la descoperirea unor perspective la care nu ne-am fi gândit singuri.

Dar există o diferență importantă între a genera un rezultat și a avea ceva de exprimat.

Un om creează pornind din propriile experiențe, curiozități, frustrări, convingeri sau observații despre lumea în care trăiește. Uneori creează pentru a rezolva o problemă, alteori pentru a pune o întrebare, pentru a provoca o reacție sau pur și simplu pentru că simte nevoia să exprime ceva.

AI poate participa la acest proces, dar nu înlocuiește automat intenția din spatele lui.

Iar într-o lume în care execuția devine din ce în ce mai accesibilă, tocmai această intenție începe să conteze mai mult.

Același instrument, rezultate fundamental diferite

Să luăm exemplul jurnalismului.

Imaginează-ți doi jurnaliști care au acces la exact aceleași instrumente de inteligență artificială.

Primul preia un articol publicat de o altă sursă, îl introduce într-un model AI și îi cere să îl reformuleze. În câteva secunde obține un text nou, cu un titlu atrăgător, subtitluri și o structură impecabilă. Îl publică și trece la următorul.

Al doilea pornește de la o observație proprie. Cercetează subiectul, discută cu oameni, verifică informații, descoperă contradicții și încearcă să înțeleagă ce se află dincolo de faptele deja cunoscute. Folosește AI pentru a organiza informațiile, pentru a analiza documente sau pentru a accelera redactarea.

Amândoi au folosit inteligența artificială. Amândoi au publicat un articol.

Dar numai unul a adus cu adevărat ceva nou.

Diferența nu este dată de utilizarea sau neutilizarea AI, ci de contribuția intelectuală a omului din spatele rezultatului.

Același principiu se aplică în aproape orice domeniu creativ.

În dezvoltarea software, de exemplu, AI poate deja să scrie cod, să propună arhitecturi și să implementeze funcționalități. Dar cine decide ce problemă merită rezolvată? Cine înțelege nevoile utilizatorilor? Cine alege între două soluții aparent la fel de bune? Cine construiește experiența pe care produsul ar trebui să o ofere?

A scrie cod nu este același lucru cu a construi un produs bun, așa cum a genera un text nu este același lucru cu a avea ceva interesant de comunicat.

AI poate reduce enorm distanța dintre idee și execuție. Dar nu garantează că ideea de la care ai pornit este una bună.

Poate cea mai bună perioadă din istorie pentru creatori

Deși există mult pesimism în jurul inteligenței artificiale, eu privesc această transformare cu destul de mult optimism.

Cred că trăim una dintre cele mai interesante perioade din istorie pentru oamenii care vor să creeze.

Un dezvoltator independent poate realiza astăzi lucruri care, cu doar câțiva ani în urmă, necesitau o echipă întreagă. Un autor își poate transforma o idee într-un proiect vizual fără să stăpânească toate instrumentele tehnice necesare. Un antreprenor poate construi și testa un produs cu resurse considerabil mai mici.

Barierele dintre imaginație și realizare încep să dispară.

Iar asta mi se pare extraordinar.

Pentru foarte mult timp, ceea ce puteai crea era limitat nu doar de imaginația ta, ci și de competențele tehnice, timpul și resursele pe care le aveai la dispoziție.

AI schimbă radical această ecuație.

Dar tocmai aici apare un paradox interesant: cu cât devine mai simplu să produci ceva, cu atât devine mai dificil să te diferențiezi prin simplul fapt că ai produs acel lucru.

Când oricine poate genera o imagine spectaculoasă, imaginea spectaculoasă în sine nu mai reprezintă neapărat o realizare remarcabilă. Când oricine poate genera un articol bine structurat, capacitatea de a publica un text coerent nu mai este suficientă.

Diferența începe să fie făcută de ceea ce ai de spus, de perspectiva pe care o aduci și de atenția pe care o acorzi detaliilor.

AI nu elimină superficialitatea. O poate multiplica.

Am mai scris despre ideea că, cel puțin în această etapă, inteligența artificială funcționează în mare măsură ca un multiplicator al capacităților umane.

Cred că aceeași observație se aplică perfect procesului de creație.

Dacă pornești de la o idee originală, ai experiență într-un domeniu și înțelegi ce vrei să obții, AI îți poate amplifica extraordinar capacitatea de execuție.

Dacă, în schimb, pornești de la superficialitate și nu ai nicio intenție de a contribui cu ceva propriu, AI îți permite să produci aceeași superficialitate la o scară industrială.

Și poate că aici se află una dintre problemele reale ale momentului.

Nu inteligența artificială a inventat conținutul lipsit de valoare. Aveam articole scrise exclusiv pentru motoarele de căutare, materiale reciclate și publicații care puneau cantitatea înaintea calității cu mult înainte de apariția modelelor generative.

AI nu a făcut decât să reducă dramatic costul producerii acestui conținut.

Acum putem produce într-o oră ceea ce înainte produceam în zile întregi.

Dar dacă ceea ce producem nu aduce nimic nou, ce am câștigat, în afară de volum?

Și nu cred că răspunsul este să muncim neapărat mai mult sau să petrecem mai multe ore realizând manual lucruri pe care un instrument le poate face în câteva secunde.

Ar fi absurd să confundăm efortul cu valoarea.

Poți munci opt ore la un articol care nu spune nimic nou și poți folosi AI timp de treizeci de minute pentru a construi un material excelent, pornind de la o idee proprie.

Important nu este cât de greu ți-a fost să produci ceva, ci ce ai contribuit la rezultatul final.

Nu externaliza tocmai partea care te face creator

Există însă o tentație pe care cred că ar trebui să o privim cu atenție: aceea de a delega inteligenței artificiale nu doar execuția, ci și întregul proces de gândire.

Să îi cerem să ne spună despre ce să scriem, ce opinie să avem, ce argumente să folosim, cum să le formulăm și ce concluzie să tragem.

La final obținem un rezultat care poate părea perfect acceptabil.

Dar care mai este contribuția noastră?

Nu spun că fiecare idee trebuie să fie revoluționară sau că fiecare lucru creat trebuie să schimbe lumea. Originalitatea poate apărea și într-un detaliu, într-o observație personală, într-o întrebare bine formulată sau într-o perspectivă diferită asupra unui subiect cunoscut.

Și nici nu cred că piața va recompensa întotdeauna creația autentică. Conținutul superficial poate genera trafic, atenție și bani, uneori chiar mai eficient decât munca atentă și documentată.

Dar există lucruri care se construiesc mai greu și care nu pot fi replicate printr-un simplu prompt: o voce proprie, încrederea publicului, experiența acumulată și capacitatea de a vedea ceva acolo unde alții nu văd nimic.

Acestea sunt lucrurile în care cred că merită să investim.

Nu pentru că AI nu va deveni tot mai capabil, ci tocmai pentru că va deveni.

Cu cât instrumentele vor putea face mai multe lucruri în locul nostru, cu atât va trebui să fim mai atenți la lucrurile pe care alegem să le facem noi înșine.

Nu cred că AI va face creativitatea umană irelevantă. Cred că va face mult mai vizibilă diferența dintre cei care au ceva de spus și cei care doar produc conținut.

Așa că folosește AI. Experimentează, automatizează, accelerează. Lasă tehnologia să elimine munca repetitivă și barierele care până ieri te împiedicau să îți transformi ideile în realitate.

Dar nu renunța la curiozitate, la propriile opinii, la atenția pentru detalii și la satisfacția de a construi ceva care te reprezintă.

Nu ignora procesul de creație doar pentru că rezultatul final poate fi obținut acum printr-un prompt.