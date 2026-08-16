Un guvern se judecă mai ales în zilele grele.

Atunci când toate lucrurile merg bine, este tare simplu să te dai priceput și responsabil. Și să te lauzi, în stilul PSD. Dar când presiunea vine de peste tot (economie, piețe, energie, război, climă...), sau dintr-un Parlament în care unii lucrează mai mult la blocaj decât la soluții, atunci, abia atunci, se vede cine are capacitate de guvernare și cine nu face decât să pună bețe în roate ca să-și apere privilegiile și clientela.

Au trecut, iată, 100 de zile în care Guvernul Bolojan a ținut România pe direcția corectă.

O spun ca om care a administrat o comunitate mare și știe ce înseamnă să iei decizii când nu ai voie să fugi nici de realitate și nici de efectele ei! Guvernarea adevărată se face cu cifre necosmetizate, cu decizii necesare luate la vreme, cu nervi tari, dar și cu răbdarea de a repara ceea ce alții au stricat ani la rând.

Guvernul Bolojan a funcționat o bună parte din această perioadă cu atribuții limitate. Asta trebuie amintit. Nu a avut colaborare onestă în Parlament decât de la PNL și alte două partide. Nu a avut în spate o majoritate dispusă să împingă reformele până la capăt. Și totuși, România nu a derapat.

Este, mi se pare mie, primul fapt important. Stabilitatea economică și financiară a fost păstrată.

Marile agenții de rating, Fitch, S&P și Moody's, au menținut România în categoria recomandată investițiilor. Asta înseamnă costuri de finanțare ținute încă sub control, credibilitate în fața investitorilor și un mesaj pentru piețele internaționale: România poate fi luată în serios pentru că, prin eforturile Guvernului Bolojan, rămâne pe drumul reformelor și al disciplinei bugetare.

Nimeni nu a primit un cec în alb, iar agențiile respective au avertizat că stabilitatea politică și continuarea reformelor sunt esențiale.

Asta este miza, dacă nu vrem, cumva, să ajungem iar în șanț!

Deficitul bugetar a intrat pe o traiectorie de reducere. După recordul de 9,3% din PIB în 2024, pentru 2026 estimarea se apropie de 6,2% din PIB. Este încă mult. Nimeni serios nu spune că problema a dispărut. Dar direcția s-a schimbat, iar asta contează enorm.

Și execuția bugetară confirmă această schimbare. În primul semestru al anului, deficitul s-a redus la aproximativ 2% din PIB, aproape la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut. Când o țară vine după ani de risipă, de promisiuni MINCINOASE, fără acoperire și de cheltuieli împinse de politruci, asemenea rezultate nu apar din întâmplare. Ele apar din refuzul de a continua minciuna. Iar Ilie Bolojan a spus de la început că va face lumină în buget. Și a plătit pentru asta la moțiune...

Vă dați seama cât au de pierdut ’șobolanii’ când vedem toți ce risipă fac pe banii noștri, ai tuturor, și pe viitorul copiilor și nepoților noștri.

Inflația, este adevărat, rămâne o problemă grea pentru oameni. O simt familiile, o simt firmele, pensionarii, și o simte fiecare român care merge la magazin sau își plătește facturile. Dar după vârful produs de șocuri fiscale și energetice, ea a început însă să coboare. România a traversat această perioadă cu presiuni mari pe energie, cu secetă care a lovit producția hidro și cu un context internațional foarte dificil. Pentru asta, a fost nevoie de calm și de coordonare. Ce ne-am fi făcut dacă erau alții la guvernare, cu minciunile lor populiste?

Vă rog să vă opriți o clipă și să vă imaginați. PSD, pur și simplu, ne-ar fi amanetat copiii!

În energie, această vară a arătat încă o dată cât de vulnerabilă devine Europa, toată, când seceta scade producția și pune presiune maximă pe întregul sistem. Guvernul Bolojan a gestionat și gestionează situația fără prăbușirea alimentării populației. S-au căutat surse alternative, s-au pregătit mecanisme de intervenție și s-a lucrat cu partenerii regionali. Așa arată guvernarea într-un moment greu. Ții sistemul în picioare. Nu vinzi iluzii, gen revenirea la cărbune.

Vă aduceți aminte de ce au fost închise? Vă aduceți aminte că erau toate pe pierdere datorită lipsei de tehnologie? Nu au fost doar problemele de mediu. Erau acolo probleme structurale majore. Vă reamintesc și grevele, salariile neplătite, sărăcia... Acolo vor să ne ducă, iarăși, PSD și AUR.

În același timp, Guvernul Bolojan a accelerat jaloanele din PNRR. Integritate, salarizare unitară, administrația... Sunt reforme grele, care ating multe interese, obișnuințe și rețele politice. Dar ele protejează accesul României la fonduri europene și țin țara conectată la resursele de care are nevoie pentru a supraviețui DAR și pentru a se dezvolta!

PNRR a fost și este una dintre marile șanse de modernizare ale României. Drumuri, energie, spitale, digitalizare, administrație mai eficientă, reforme fără de care statul rămâne greu, scump și lent. Cine joacă politic cartea PNRR lovește direct în fiecare dintre dumneavoastră!

Și aici ajungem la PSD.

În aceste 100 de zile, PSD a ales blocajul și confruntarea. În loc să susțină reformele asumate (pe hârtie inclusiv de ei!), a încercat să le slăbească și să le golească de conținut. În loc să ajute România să își protejeze banii și viitorul, a creat riscul de a pierde fonduri de peste 8 miliarde de euro.

Să fim serioși. Nu poți spune că aperi oamenii și, în același timp, să pui în pericol fonduri europene pentru spitale, infrastructură, energie, administrație și tot restul. Nu poți pretinde responsabilitate și apoi să construiești în Parlament alianțe toxice cu AUR ca să blochezi reformele de care România are nevoie ca de aer. Nu poți, dacă nu ești ticălos, să te plângi de instabilitate după ce ai lucrat zi de zi la instabilitate!

PSD a transmis tocmai semnalul pe care România nu avea voie să îl transmită. Adică incertitudine. Iar agențiile de rating au tot spus că stabilitatea politică, disciplina bugetară și continuarea reformelor vor cântări decisiv în evaluările următoare. Piețele se uită la cifre, dar se uită și la politică. Investitorii se uită la deficit, dar se uită și la capacitatea unei țări de a-și duce reformele până la capăt. Comisia Europeană se uită la jaloane, dar se uită și la voința politică din spatele lor.

În timp ce Guvernul interimar era evaluat prin rezultate, PSD transmitea semnale de îndoială. În vreme ce România avea nevoie de predictibilitate, PSD prelungea și prelungește blocajul. Țara are nevoie de un Guvern cu puteri depline, iar PSD tot calculează cum să-și apere privilegiile și privilegiații.

L-ați văzut pe Ilie Bolojan acționând preferențial pentru liberali? Nu. Pentru că el și guvernul său lucrează pentru toată țara asta a noastră și pentru ne ține cât mai departe de dezastru.

Asta este diferența.

Pe de o parte, un guvern care, chiar limitat, a ținut linia. Pe de altă parte, un partid care a devenit partidul blocajului și al anti-reformelor.

Din fericire, România are la dispoziție, și acum, o soluție politică realistă.

Ea a fost spusă de PNL și rămâne valabilă: un guvern minoritar susținut printr-un acord politic clar între forțele reformiste, cu un mecanism de alternanță convenit la conducerea Executivului. PNL, USR și UDMR au arătat că pot să își asume această soluție. Blocajul nu mai poate fi ascuns sub pretextul că nu există alternativă.

Există alternativă și există oameni care pot duce mai departe reformele.

De aceea, PNL solicită președintelui României să declanșeze procedura de formare a unui nou Guvern. România nu își mai permite să aștepte după jocurile PSD. Fiecare zi de interimat înseamnă reforme amânate, investiții întârziate, PNRR-ul pus sub presiune și incertitudine. Incertitudine pentru dumneavoastră și pentru viețile dumneavoastră. Asta vă oferă PSD.

Asta nu poate fi, din punctul meu de vedere, o dispută a orgoliilor.

Este pur și simplu o chestiune de credibilitate a întregii țări.

România are nevoie imediată de un Guvern cu puteri depline, capabil să continue reducerea deficitului, să FOLOSEASCĂ fondurile europene, să dea încredere investitorilor și să păstreze ratingul țării în zona recomandată investițiilor. Avem nevoie de decizie, de continuitate și de curaj.

Știu. 100 de zile nu rezolvă toate problemele României. Niciun om serios nu pretinde așa ceva. Dar 100 de zile pot arăta direcția, pot arăta cine lucrează și cine blochează, cine ține cu stabilitatea țării și cine ține cu privilegiații.

Iar Guvernul Bolojan a arătat că România poate fi ținută pe direcția corectă chiar și în condiții politice grele.

Acum este nevoie de pasul următor. Adică un Guvern cu puteri depline. Finalizarea PNRR și a reformelor fără de care ne distrugem noi pe noi (!). Reducerea deficitului.

Rezultatul va fi o Românie mai puternică și mult mai respectată.

Orice altceva, este zgomot în vânt.