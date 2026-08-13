Când minciuna iese din telefon cu toporul în mână...

O ambulanță a fost atacată în România pentru că pe TikTok a circulat aberația conform căreia ambulanțele fură copii.

Acum, în august 2026, vă rog să citiți încă o dată fraza de mai sus.

O ambulanță! Adică mașina care vine atunci când cineva are nevoie de ajutor. Oamenii care aleargă spre o urgență MEDICALĂ au ajuns să fie tratați ca dușmani. Șoferul autosanitarei a fost rănit și operat la ochi! În ambulanță era și un pacient. Iar în spatele atacului a stat o minciună, o tâmpenie împinsă prin telefon, distribuită fără minte, înghițită fără judecată și transformată, în câteva ore, în violență.

Cred că trebuie să ne oprim.

Pentru că de ceva vreme minciuna de pe internet (TikTok, de obicei!) nu mai rămâne în telefon. Ea iese în stradă, sparge geamuri și lovește oameni veniți să salveze. Ea distruge încrederea în instituții, îi transformă pe salvatori în ținte și pe cei manipulați în agresori convinși că fac dreptate.

Aceasta este lumea în care am ajuns să trăim.

Avem mai multă informație decât orice generație dinaintea noastră. Primim zilnic sute de mesaje, imagini, filmulețe, titluri, păreri și „adevăruri” livrate de te miri cine. Telefonul a devenit televizor, ziar, zvonistică, dar și judecător. Toate intră peste om în același timp. Iar când omul nu mai are răbdare să verifice, sau nu are reflexul de a verifica, când nu mai știe în cine să aibă încredere, când ia orice prostie drept dovadă și furia provocată drept adevăr, terenul este pregătit pentru manipulare.

Așa lucrează războiul hibrid.

Și, să nu ne amăgim, asta este în mod flagrant o versiune a războiului hibrid purtat împotriva românilor.

Nu e nevoie să convingi o societate de o singură minciună. Ajunge să o îneci în atât de multe versiuni ale realității încât oamenii ajung să nu mai știe ce să creadă. Azi li se spune că medicii omoară. Mâine, că ambulanțele fură copii. Poimâine, că NATO vrea război, că Uniunea Europeană distruge familia, că Ucraina este vinovată pentru agresiunea Rusiei, că instituțiile sunt toate împotriva poporului.

Picătură cu picătură, minciuna sapă încrederea în presă, în școală ori în medici. În stat și în democrație. Dar și în omul de lângă tine. Iar când încrederea se rupe, societatea devine ușor de controlat. O controlezi cu frică și cu ură. O împingi cu o imagine falsă, cu un clip tăiat, cu o voce care strigă suficient de tare încât să pară că îți spune ceva adevărat.

Dar tocmai de aceea, cazul acestei ambulanțe nu este un accident oarecare. El este un semnal de alarmă!

O legendă urbană veche (nici măcar nu a început la noi), reaprinsă pe TikTok, a ajuns să pună în pericol vieți. Iar noi trebuie să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume! O societate în care ambulanța este atacată pentru că niște oameni au crezut un clip idiot este o societate periculos de vulnerabilă. Vulnerabilă la manipulare, la extremism și la haos.

Și da, vinovați sunt cei care au lovit. Clar.

Fiecare om răspunde pentru faptele sale și nimeni nu are dreptul să ridice toporul împotriva unei ambulanțe. Nimeni nu are dreptul să blocheze o salvare.

Dar, mergând mai departe, responsabilitatea nu se oprește la cei care au dat cu piatra.

Trebuie să vorbim și despre cei care INSTIGĂ și produc minciuni, despre cei care le distribuie ca să adune vizualizări, despre conturile obscure (ce pot să ducă spre Rusia, Iran, China...) care trăiesc din panică.

Trebuie să vorbim, dragi cititori, și despre politicienii care au hrănit ani de zile neîncrederea în stat, în medici, în experți, sau în instituții. Acolo, la ei, veți vedea adevărata mizerie morală! Să împingi oamenii spre neîncredere permanentă, apoi să te prefaci mirat când neîncrederea devine violență. Să le spui oamenilor zi de zi că totul e conspirație, că nimeni nu spune adevărul, că toate instituțiile le sunt dușmane, apoi să te ascunzi când o ambulanță este atacată. Să cultivi ani de zile otrava și apoi să te miri că pământul nu mai dă roade sănătoase.

Nu merge așa.

Cine seamănă minciună poartă răspundere pentru ce crește din ea.

Mai spun o dată. Cine seamănă minciună poartă răspundere pentru ce crește din ea.

Platformele digitale au și ele o responsabilitate uriașă. Evident. TikTok, Facebook, toate aceste spații unde minciuna poate ajunge în câteva ore la sute de mii de oameni, trebuie să reacționeze rapid atunci când conținutul pune vieți în pericol. Libertatea de exprimare este fundamentală. Dar libertatea de a transforma o minciună într-o armă are alt nume. Unul care poate și trebuie să fie pedepsit prin sancțiuni pe care acele platforme chiar să le simtă! Și am lucrat deja la asta în Parlamentul European.

De aceea, eu cred că Statul român poate să fie mai rapid, iar instituțiile pot să comunice pe limba oamenilor. Școala poate să îi învețe pe copii să verifice, să compare și să gândească critic. Presa poate să trateze adevărul ca pe o datorie.

În fine, liderii politici trebuie să înceteze să mai joace la două capete cu minciuna. Astăzi folosești conspirația împotriva adversarului. Mâine conspirația lovește medicul, profesorul, polițistul, soldatul, statul întreg. Pe noi toți!

Iată, astfel, marea bătălie a anilor acestora. Bătălia pentru discernământ.

Să ai discernământ înseamnă să nu distribui înainte să verifici și să nu crezi orice doar pentru că îți confirmă furia. Înseamnă să accepți și adevărul care nu îți convine. Sau să înțelegi că o imagine poate fi falsă, că o voce te poate minți convingător, că un cont anonim poate fi un instrument de manipulare și că o minciună repetată de o mie de ori rămâne tot o minciună.

O societate democratică nu poate trăi fără libertatea informației. Dar libertatea informației cere oameni care știu să judece. Altfel, libertatea devine pradă pentru tot felul de manipulatori.

Și trebuie spus, de asemenea, la fel de clar: alfabetizarea digitală nu mai este o opțiune. Este o problemă de siguranță sau de sănătate publică. Una de apărare națională, în mod cert!

Când propaganda poate scoate oameni cu topoare în fața unei ambulanțe, discuția a trecut deja de educația civică lipsă...

Dar poate cea mai periculoasă formă a minciunii este aceea care ajunge să pară normală. O auzi peste tot, o vezi pe ecran, o primești de la un prieten sau o distribuie un vecin. De multe roi, o repetă un politician... Astfel că la un moment dat, adevărul începe să pară agresiv, iar omul care îl spune devine incomod.

Mi-a rămas în minte o frază. „Minciuna a devenit atât de normală, încât oamenii se simt jigniți când le spui adevărul.”

Aici suntem în pericol să ajungem.

Iar eu cred că România are obligația să refuze această așa-zisă normalitate. Eu vreau să apărăm adevărul cu aceeași hotărâre cu care ne apărăm granițele, instituțiile și libertatea.

Ambulanța atacată în Cluj va rămâne în memoria noastră ca un avertisment major.

Acolo s-a văzut ce se întâmplă când telefonul înlocuiește mintea, iar România nu își poate permite așa ceva.

Cine minte pentru audiență lovește în oameni, iar cine distribuie fără să verifice poate deveni parte din rău. De asemenea, cine exploatează frica oamenilor pentru voturi, bani sau influență lucrează împotriva unei societăți sănătoase.

Adevărul nu este întotdeauna comod. Așa și trebuie să fie. Dar fără adevăr, ajungem să trăim într-o țară în care o ambulanță poate fi atacată cu toporul pentru că un telefon a spus o prostie criminală.