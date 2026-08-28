 Brîndușa Armanca. O amintire și o datorie de recunoștință | adevarul.ro
search
Vineri, 28 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Brîndușa Armanca. O amintire și o datorie de recunoștință

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Doamna Brîndușa Armanca s-a stins din viață. În această seară, scriu aceste rânduri cu tristețe, cu gândul la familia domniei sale, dar și cu o recunoștință pe care i-o port în suflet de peste trei decenii.

jurnalista Brîndușa Armanca FOTO Facebook jpg
Foto: Facebook

Pentru cei mai mulți, Brîndușa Armanca a fost o mare jurnalistă, om de televiziune, profesoară, scriitoare, directoare de instituții culturale, unul dintre numele importante ale presei românești. Pentru mine însă, a fost și omul care, într-un moment foarte greu al tinereții mele, a avut curajul să întrebe statul condus atunci de regimul Iliescu de ce ridică și interoghează un student fără mandat.

Asta, pentru cine a trăit acele vremuri, nu se uită. Nu are cum să se uite.

În toamna anului 1992 eram student la Timișoara și conduceam organizațiile studențești din oraș. Studenții erau nemulțumiți pentru că drepturi discutate și promise încă din 1991, drepturi meritate și câștigate, nu pomeni, rămăseseră pe hârtie. Vorbeam atunci despre lucruri foarte concrete: transport pe CFR cu reducere de 50% (nu gratuitate, ca acum, și doar șase drumuri), burse care să acopere masa și cazarea, respectarea unor angajamente asumate față de studenți. Am decis pentru grevă. A urmat și un miting mare.

Eram aproape 20.000 de tineri! Erau vremuri în care România abia ieșise din comunism. Libertatea pentru care unii dintre noi muriseră încă se învăța pe stradă, în redacții, în universități și, uneori, în fața unor uși închise.

A doua zi am fost chemat de decanul Facultății de Construcții și Arhitectură, profesorul Liviu Gădeanu. M-am dus la el și mi-a spus că așteaptă un telefon tocmai de la Cotroceni!... M-a așezat pe scaunul decanului. A sunat telefonul. A vorbit mai întâi domnul decan, apoi a spus că îl dă la telefon pe ’domnul student’.

Era Ion Iliescu.

Mi-a vorbit despre viața studențească, despre faptul că fusese și el lider de studenți (comuniști, evident), despre ce știa și ce i se spusese. M-a întrebat de ce facem grevă. I-am explicat că nu cerem privilegii, ci drepturi negociate de peste un an și rămase neacordate. Mi-a spus că speră să nu fiu vândut și că are informații că politizăm protestul. Era înaintea alegerilor din 1992, iar puterea de atunci vedea repede dușmani acolo unde oameni ca noi cereau lucruri normale, lucruri promise tocmai de politicieni.

I-am răspuns că vin de la Brad, din Țara Moților, și că am fost crescut ca patriot. Că a lupta pentru dreptate nu înseamnă a fi vândut cuiva.

Discuția s-a încheiat mai tensionat decât începuse.

A treia zi, dimineața, au venit la cămin câțiva polițiști. M-au luat cu o mașină și m-au dus într-o clădire anonimă, unde erau și oameni în uniformă și civili. Fără mandat. Fără explicații.

A urmat un interogatoriu de câteva ore, despre ce pregătim, ce vrem să facem, ce programăm împotriva statului. Repet: împotriva statului! Ce voiam noi era ca bursa (pentru care învățam pe brânci) să acopere masa și cazarea...

Le-am spus atunci ce puteam să facem noi, studenții: grevă și marș. Dacă eram la București, mergeam în fața Guvernului sau a ministerului. Poate făceam mai multe... La Timișoara, am făcut ce puteam face acolo, pentru drepturi promise și meritate. Și uitate.

Au trecut ore bune. Colegii mei s-au întors de la cursuri și au văzut că nu revenisem. În cămin era un telefon public, cu fise de 25 de bani. Așa era atunci. De acolo au sunat la presă și au spus că m-a luat Poliția.

Atunci au intrat în această poveste Brîndușa Armanca și câțiva jurnaliști care au înțeles imediat gravitatea momentului.

S-au dus să întrebe unde sunt. Au cerut explicații. Au întrebat de ce am fost ridicat și în baza cărui mandat. Au pus presiune, la modul cel mai public, într-un timp în care asemenea gesturi cereau curaj. Astăzi poate că pare simplu. În 1992, vă rog să mă credeți, sau să vă amintiți, era altceva. Presa independentă lucra atunci în condiții mult mai grele decât astăzi. Reflexele statului totalitar erau intacte, iar cei care le deranjau își asumau riscuri reale și mari.

Sub presiunea lor, polițiștii m-au urcat în mașină și m-au dus înapoi la cămin.

Repet acest detaliu pentru că el spune mult despre acei ani: nu fusesem dus la sediul Poliției, ci într-o clădire anonimă. Acolo eram ținut și întrebat ce am de gând să fac împotriva statului. Eu eram un student care cerea drepturi pentru studenți.

Pentru mine, Brîndușa Armanca a rămas de atunci legată de o formă foarte concretă de curaj. Curajul jurnalistului care merge la ușa puterii și întreabă. Curajul de a apăra un student înainte ca abuzul să fie mușamalizat. Curajul de a face presă într-o Românie în care democrația era încă fragilă, iar libertatea se câștiga în fiecare zi. Și se putea, încă se putea, pierde.

La inițiativa ei, cazul meu a ajuns apoi și în Parlament, printr-o interpelare făcută de un senator PNȚCD.

Pentru mine, acel gest a însemnat enorm. M-a făcut să înțeleg că într-o democrație oamenii sunt apărați și de instituții, dar și de conștiințe vii, de oameni care văd nedreptatea și aleg să se implice atunci când pot, foarte simplu, să nu își complice propriile vieți.

Doamna Armanca a ales să se complice. A avut mereu curaj, asta știu sigur. Și a avut umanitate.

Am rămas în relații bune cu doamna Brîndușa Armanca și cu alți jurnaliști care m-au sprijinit. Anii au trecut. Viața fiecăruia a mers mai departe. Dar sunt datorii sufletești care nu se prescriu!

Îi rămân recunoscător.

Îi rămân recunoscător pentru acele zile din 1992, pentru felul în care a înțeles libertatea, pentru demnitatea cu care a practicat jurnalismul. Pentru curajul ei, desigur. Și pentru faptul că a știut, atunci când conta enorm, să stea de partea unui tânăr aflat în fața unui abuz.

Brîndușa Armanca a avut o carieră importantă. A format jurnaliști, a condus redacții și instituții, a scris, a predat, a reprezentat cultura română. Toate acestea rămân și trebuie să rămână. Dar pentru mine rămâne și imaginea omului care a făcut presa să fie ceea ce trebuie să fie într-o democrație: o apărare a libertății atunci când libertatea este pusă la încercare.

Transmit condoleanțe, din tot sufletul, familiei, prietenilor, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o.

Dumnezeu să o odihnească în pace.

Iar noi, cei care îi suntem datori pentru un gest, pentru un cuvânt, pentru o zi în care ne-a apărat, avem datoria să nu uităm niciodată.

Mai multe de la Gheorghe Falcă

Cum încearcă Rusia să ne manipuleze. Exemplu concret!
Opinii
Debirocratizare, digitalizare și reforma administrației. Statul în slujba cetățeanului, acum!
Opinii
Un popor care nu-și cunoaște trecutul este condamnat să-l repete. Și să suporte consecințele!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane
digi24.ro
image
Acciza la motorină, redusă temporar cu 25% până pe 15 septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Dominic Fritz rămâne fără scaunul de primar al Timișoarei. Are 30 de zile să-și depună mandatul
gandul.ro
image
Cum începe toamna în România. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Giovanni Becali nu a avut milă de Universitatea Craiova după eliminarea din Europa League: „Pe ei i-aș vinde acum afară să iau bani pe ei”
fanatik.ro
image
Lecția juridică pe care Tudor Chirilă i-o dă lui Nicușor Dan în cazul Pahonțu: „Răspunsul lui este o glumă proastă”
libertatea.ro
image
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
digisport.ro
image
Motivul pentru care podeaua devine lipicioasă după ce o cureți cu mopul. Cum poți evita problema
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul turistului mort după ce a fost scos de 4 ori din mare
observatornews.ro
image
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
cancan.ro
image
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
newsweek.ro
image
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
prosport.ro
image
Terenurile care se pot scumpi cu până la 20% după schimbarea regulilor. Ce va conta tot mai mult la stabilirea prețului
playtech.ro
image
Bombă! Marian Copilu, transfer de la Real Madrid la CFR Cluj! E campion european cu Spania. Exclusiv
fanatik.ro
image
Polonia plănuiește reducerea deficitului chiar prin măsura ignorată de Bolojan: Greul va fi pus pe veniturile companiilor, nu ale populației de rând. Economistul Mitroi îl laudă pe Tusk
ziare.com
image
În ultimele zile de mercato, i-au pus contractul pe masă lui Michael Olise: cel mai mare salariu din istoria clubului!
digisport.ro
image
Prăjitură cu pepene și cocos
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Durere nemărginită la înmormântarea Victoriei. Fiica lui Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum în LACRIMI FOTO
romaniatv.net
image
Putin amenință țările europene. Rusia e nervoasă pentru ajutorul dat Ucrainei
mediaflux.ro
image
INEDIT » Cum se vor deplasa jucătorii lui HEBC Hamburg la meciul din 1 septembrie. Inițial voiau să meargă cu bicicletele
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
Fiul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc ajunge pe masa de operație. Ce se întâmplă cu Ioachim
click.ro
image
Oana Roman, revoltată de prețurile de pe litoralul românesc. Cât a plătit pe o cafea și o apă: „E mai scump decât pe Coasta de Azur”
click.ro
image
Se construiește cel mai mare aeroport din lume. Investiția depășește 30 de miliarde de euro și va avea cinci piste, 400 de porți și 260 de milioane de pasageri pe an
click.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Alfonso XIII al Spaniei cu soția Victoria Eugenia de Battenberg profimedia 0138140523 jpg
Regele obsedat sexual care-și producea propriile filme porno. Îi plăceau scenariile cu preoți catolici și „femei cu sâni enormi”
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la Cârlomănești-Cetățuia (© Muzeul Județean Buzău)
„Vasul regelui B...”. O inscripție în limba greacă, descoperită într-o așezare geto-dacică de pe vremea lui Burebista
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Botezatu, mărturie cutremurătoare la procesul jafului din Londra: „Mi-au tăiat ceasul de la mână. Am avut hainele pline de sânge”
image
Fiul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc ajunge pe masa de operație. Ce se întâmplă cu Ioachim

OK! Magazine

image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani