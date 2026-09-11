Uniunea Europeană vrea o singură platformă de achiziții publice la nivel european. Prețul cel mai mic nu ar mai trebui să fie criteriul principal

Comisia Europeană propune o reformă amplă a regulilor privind achizițiile publice, cu obiectivul de a reduce birocrația, de a facilita participarea firmelor la licitații și de a accelera investițiile în servicii și infrastructuri publice, informează juridice.ro.

Sediul Comisiei Europene Foto: Shutterstock

Principala schimbare ar fi reunirea, într-un singur regulament aplicabil direct în toate statele membre, a actualelor directive europene și a unor reguli sectoriale.

Proiectul pune accent pe digitalizare. Companiile ar putea participa la licitații organizate oriunde în Uniunea Europeană prin intermediul unei platforme electronice conectate la sistemele naționale. Ideea este ca documentele și datele deja furnizate să nu mai fie încărcate în mod repetat, potrivit principiului „o singură dată”.

În evaluarea ofertelor, prețul cel mai mic nu ar mai fi criteriul principal. Raportul calitate-preț ar deveni regula, iar criteriile de calitate ar trebui să conteze cel puțin 30% din punctaj. Pentru contractele care presupun multă forță de muncă, ponderea calității ar urma să fie de minimum 50%.

Reforma ar oferi autorităților și mai multă flexibilitate pentru negocierea cu participanții și pentru achiziționarea unor soluții inovatoare care nu există încă pe piață. În același timp, propunerea include măsuri privind securitatea cibernetică, infrastructurile critice și reducerea dependențelor din lanțurile de aprovizionare.

Comisia Europeană estimează economii administrative anuale de circa 650 de milioane de euro, cele mai mari beneficii urmând să revină companiilor care participă la proceduri de achiziție.

Proiectul nu este însă încă în vigoare. El va trebui negociat și aprobat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene înainte de a produce efecte juridice.