 Noul Cod al urbanismului, analizat la o conferință juridică. Unde poate fi urmărit evenimentul | adevarul.ro
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Noul Cod al urbanismului, analizat la o conferință juridică. Unde poate fi urmărit evenimentul

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Societatea de Științe Juridice organizează joi, 10 septembrie, o conferință intitulată „Relația mediului de afaceri cu autoritățile publice (ediția 4).”

constructii imobiliare blocuri pixabay jpg
Foto: Pixabay

Potrivit Juridice.ro, se va discuta, printre altele, despre TVA, noul Cod al urbanismului, investiții și achiziții publice. Vor participa judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea de Apel București, avocați, reprezentanți ai facultăților de drept, ASF și Consiliul Concurenței.

Evenimentul va fi trasmis LIVE gratuit pe JURIDICE.ro.

Noul Cod al urbanismului, adoptat pe 30 iulie, schimbă modul în care piața imobiliară stabilește valoarea terenurilor.

Principalul criteriu care poate câștiga importanță este certitudinea urbanistică: cât de clar este pentru un cumpărător ce poate construi pe un teren, în ce condiții și într-un termen previzibil.

Acesta ar putea crește valoarea terenurilor cu regim urbanistic clar, deoarece oferă dezvoltatorilor mai multă certitudine privind ce pot construi, în cât timp și cu ce costuri. Diferența față de terenurile care depind de proceduri urbanistice viitoare ar putea ajunge, orientativ, la 10–20%.

„Din perspectiva unui evaluator, cea mai importantă schimbare este că vom pune un preț tot mai mare pe certitudine, pentru că vom şti ce se poate construi, în ce condiții și în cât timp.. Până acum, în valoarea multor terenuri intra și speranța că, printr-un PUZ, se va putea construi mai mult în viitor.

Cu noile reguli, diferența dintre ceea ce se poate construi astăzi și ceea ce doar sperăm că vom putea construi mâine va conta mult mai mult în preț. Pe scurt, piața va plăti mai mult pentru ceea ce este sigur și mai puțin pentru promisiuni”, explică Andrei Botiș, CEO NAI Romania, MRICS, evaluator autorizat.

Efectele nu vor apărea însă imediat după intrarea în vigoare a Codului, ci treptat, pe măsură ce noile proceduri sunt puse în aplicare, beneficiile complete fiind estimate abia din 2027. În cazul locuințelor, nu este prevăzută o scumpire automată, efectul depinzând în principal de evoluția ofertei și a cererii.

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