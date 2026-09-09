Breșă de securitate într-o instituție publică din Vaslui: CNP-urile și adresele a 10 angajați au ajuns publice. Eroarea care a provocat incidentul

CNP-urile și adresele a zece angajați ai Inspectoratului Școlar Județean Vaslui au ajuns publice după ce un document întocmit în cadrul unei proceduri de achiziție a fost publicat fără anonimizarea datelor personale. Incidentul a fost descoperit în legătură cu licitația pentru rechizitele care urmează să fie distribuite elevilor din județ în anul școlar 2026-2027.

Sediul Inspectoratului Școlar Vaslui Foto: sursa: FB/ISJ Vaslui

Documentul publicat conținea informații referitoare la persoanele cu funcții de decizie implicate în procedura de achiziție. Printre acestea se aflau date personale care nu ar fi trebuit să fie accesibile publicului, precum CNP-uri și adrese, relatează vremeanouă.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, în total au fost afectate zece persoane din cadrul ISJ Vaslui. Printre acestea se numără inspectorul școlar general, precum și alți inspectori și angajați ai instituției.

Datele personale au fost publicate într-un document oficial

Incidentul a apărut în timpul pregătirii documentației pentru procedura de achiziție a rechizitelor destinate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vaslui.

În cadrul procedurii trebuia publicată și declarația privind persoanele cu funcție de decizie. Documentul a fost încărcat fără ca datele personale să fie anonimizate corespunzător.

Astfel, informațiile care trebuiau protejate au devenit accesibile publicului.

Inspectorul școlar general a cerut verificarea situației

Incidentul a fost adus la cunoștința noului inspector școlar general al județului Vaslui, Ilie Radu. Acesta a confirmat că expunerea datelor a fost provocată de o eroare umană și a anunțat că au fost luate primele măsuri.

„Referitor la cele semnalate de dumneavoastră, vă informez că am desemnat, prin decizie, o persoană responsabilă cu protecția datelor. Totodată, menționăm că expunerea datelor s-a produs dintr-o eroare umană, într-un document obligatoriu aferent unei proceduri de achiziții”, a declarat Ilie Radu, potrivit sursei citate.

Inspectorul școlar general a mai precizat că persoanele ale căror date au fost expuse au declarat în scris că nu consideră că le-au fost afectate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Potrivit informațiilor furnizate de conducerea ISJ Vaslui, problema a fost remediată după ce situația a fost identificată.