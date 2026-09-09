 Breșă de securitate într-o instituție publică din Vaslui: CNP-urile și adresele a 10 angajați au ajuns publice. Eroarea care a provocat incidentul | adevarul.ro
search
Miercuri, 9 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Breșă de securitate într-o instituție publică din Vaslui: CNP-urile și adresele a 10 angajați au ajuns publice. Eroarea care a provocat incidentul

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

CNP-urile și adresele a zece angajați ai Inspectoratului Școlar Județean Vaslui au ajuns publice după ce un document întocmit în cadrul unei proceduri de achiziție a fost publicat fără anonimizarea datelor personale. Incidentul a fost descoperit în legătură cu licitația pentru rechizitele care urmează să fie distribuite elevilor din județ în anul școlar 2026-2027.

Sediul Inspectoratului Școlar Vaslui
Sediul Inspectoratului Școlar Vaslui Foto: sursa: FB/ISJ Vaslui

Documentul publicat conținea informații referitoare la persoanele cu funcții de decizie implicate în procedura de achiziție. Printre acestea se aflau date personale care nu ar fi trebuit să fie accesibile publicului, precum CNP-uri și adrese, relatează vremeanouă.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, în total au fost afectate zece persoane din cadrul ISJ Vaslui. Printre acestea se numără inspectorul școlar general, precum și alți inspectori și angajați ai instituției.

Datele personale au fost publicate într-un document oficial

Incidentul a apărut în timpul pregătirii documentației pentru procedura de achiziție a rechizitelor destinate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vaslui.

În cadrul procedurii trebuia publicată și declarația privind persoanele cu funcție de decizie. Documentul a fost încărcat fără ca datele personale să fie anonimizate corespunzător.

Astfel, informațiile care trebuiau protejate au devenit accesibile publicului. 

Inspectorul școlar general a cerut verificarea situației

Incidentul a fost adus la cunoștința noului inspector școlar general al județului Vaslui, Ilie Radu. Acesta a confirmat că expunerea datelor a fost provocată de o eroare umană și a anunțat că au fost luate primele măsuri.

„Referitor la cele semnalate de dumneavoastră, vă informez că am desemnat, prin decizie, o persoană responsabilă cu protecția datelor. Totodată, menționăm că expunerea datelor s-a produs dintr-o eroare umană, într-un document obligatoriu aferent unei proceduri de achiziții”, a declarat Ilie Radu, potrivit sursei citate.

Inspectorul școlar general a mai precizat că persoanele ale căror date au fost expuse au declarat în scris că nu consideră că le-au fost afectate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Potrivit informațiilor furnizate de conducerea ISJ Vaslui, problema a fost remediată după ce situația a fost identificată. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
digi24.ro
image
Un angajat român a șters aplicația de WhatsApp înaintea unui control. Compania a fost amendată apoi cu 5 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
De 24 de ore USR se războiește cu jurnalista Sorina Matei, după numirea acesteia la conducerea TVR. Partidul atacă în valuri noua directoare, cunoscută ca ziarist incomod
gandul.ro
image
Europa pierde cursa cu SUA și China! Sute de universități, inclusiv din România, cer INVESTIȚII MASIVE în cercetare
mediafax.ro
image
Radu Naum a „explodat” în direct: „E trucat campionatul! Intrați toți în insolvență!”
fanatik.ro
image
Stelian Tănase analizează numirea Sorinei Matei, propunerea AUR, la șefia TVR: „Va fi un mare scandal în perspectivă. Veți vedea”
libertatea.ro
image
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
digi24.ro
image
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
gsp.ro
image
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi Becali: ”10 lei?” / ”Mă iei la mișto?”
digisport.ro
image
Pățania unei familii de români la finalul vacanței din Grecia: „Pot cere 2.000-3.000 de euro”
click.ro
image
Prima reacție a lui Harry și Meghan la scrisoarea Regelui Charles despre statulul lor după revenirea în Marea Britanie
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Chirie sau rată? Când merită să cumperi apartament și când e mai bine să stai în chirie
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card - vineri sau luni? Când se dau indemnizațiile de handicap și alte ajutoare?
newsweek.ro
image
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
prosport.ro
image
Poate un moștenitor să vândă casa dacă ceilalți frați nu sunt de acord? Ce se întâmplă când proprietatea aparține mai multor persoane
playtech.ro
image
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa care s-a bătut pentru trei trofee are probleme
fanatik.ro
image
Care este diferența dintre untul cu 65% și cel cu 82% grăsime. Pe care să îl alegi pentru prăjituri și gătit
ziare.com
image
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
digisport.ro
image
„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Rusia nu cedează. Avertisment de ultimă oră la adresa Europei
mediaflux.ro
image
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Un muncitor român a murit îngropat de viu pe un șantier din Marea Britanie. Sancțiuni uriașe după tragedie
click.ro
image
Cât au costat rochiile de mireasa ale Sarei. Fiica Adinei Buzatu a apelat la o celebră stilistă
click.ro
image
Cine este fetița cu părul scurt și privirea gingașă? Indiciu: A devenit o celebră prezentatoare TV
click.ro
Tanya Roberts, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd 1980 profimedia 0018832672 jpg
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă
okmagazine.ro
Regina Rania Regina Mary si Charlene la Oslo
Reginele și prințesele lumii, în haine de doliu. Cum au apărut Rania a Iordaniei, Regina Mary sau Prințesa Charlene la funeraliile de la Oslo
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Larisa Iordache, copleșită de emoții după ce și-a lăsat fiica la creșă: „N-aș fi crezut vreodată”
image
Un muncitor român a murit îngropat de viu pe un șantier din Marea Britanie. Sancțiuni uriașe după tragedie

OK! Magazine

image
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei