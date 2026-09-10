Parteneriat editorial între Adevărul și JURIDICE.RO

Adevărul și JURIDICE.ro vor colabora pentru a oferi cititorilor acces la informații juridice utile, scrise de profesioniști din domeniu. Parteneriatul răspunde nevoii publicului de a înțelege corect aspectele legale care îi impactează viața de zi cu zi – de la drepturile consumatorilor la relațiile de muncă sau proceduri administrative. Spre exemplu, vom scrie despre ce putem face dacă suntem nemulțumiți de relația cu băncile, cu angajatorul sau în calitate de consumator.

Foto: Adevărul

Cum se desfășoară colaborarea

Parteneriatul se va derula pe mai multe direcții: știri din domeniul juridic, scrise de echipa JURIDICE.ro și publicate de Adevărul, interviuri cu specialiști pe teme juridice și evenimente comune organizate de cele două publicații. Știrile vor fi postate în secțiunea Adevărul Juridic, pe care Adevărul o dezvoltă împreună cu profesioniști din domeniu.

Andreea Traicu, redactor-șef Adevărul: „Ne bucurăm să colaborăm cu JURIDICE.ro, o publicație cu profesioniști recunoscuți în domeniul juridic. Acest parteneriat face parte dintr-o serie de colaborări pe care le avem în plan, pentru a răspunde nevoilor cititorilor noștri de a avea conținut – video și scris – în domeniile în care activează. Apelăm la specialiști, oameni care au cunoștințe solide în domeniile în care activează, pentru a oferi informații corecte și utile publicului.“

Alina Matei, JURIDICE.ro: „Accesul la informație juridică de calitate este esențial într-o societate bine informată. Prin parteneriatul cu Adevărul, ne propunem să aducem expertiza profesioniștilor dreptului mai aproape de public și să transformăm subiectele juridice complexe în informații clare, relevante și utile.“