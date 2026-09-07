Kövesi semnează un acord de cooperare între Parchetul European și China

Procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Kövesi, și procurorul-șef al Parchetului Suprem al Republicii Populare Chineze, Ying Yong, au semnat un acord de lucru prin care sunt stabilite modalitățile practice de cooperare judiciară dintre cele două autorități.

Foto: EPPO

„Acordul stabilește modalitățile practice de cooperare judiciară dintre cele două autorități, în conformitate cu cadrele juridice aplicabile, având ca obiectiv intensificarea, în special, a luptei împotriva grupărilor de criminalitate organizată care afectează interesele financiare ale UE, a spălării banilor și a corupției, precum și îmbunătățirea eficienței recuperării activelor provenite din activități ilicite”, transmite EPPO într-un comunicat.

Angajamentul comun pentru consolidarea cooperării este reflectat și într-un plan de acțiune pentru perioada 2026-2028, care va contribui la dezvoltarea unor practici eficiente de cooperare în aceste domenii.

Parchetul European (EPPO) este un parchet independent al Uniunii Europene, al cărui scop este protejarea bugetului UE și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii.

EPPO investighează și urmărește penal infracțiuni precum frauda transfrontalieră în materie de TVA, fraudele privind cheltuielile și fondurile UE, corupția, deturnarea fondurilor europene și spălarea banilor, precum și infracțiunile legate de grupurile infracționale organizate care urmăresc comiterea unor astfel de fapte.

EPPO are un nivel central și unul descentralizat, format din procurori europeni delegați în cele 24 de state membre participante.

Aceștia investighează cazurile împreună cu autoritățile naționale, sub supravegherea camerelor permanente ale EPPO. La finalul anchetei, cauzele sunt judecate de instanțele naționale.