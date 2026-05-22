Kövesi sesizează Comisia Europeană în cazul modificărilor legislative din Grecia. „Afectează negativ funcționarea independentă a EPPO”

Procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi a sesizat vineri, 22 mai, Comisia Europeană în legătură cu modificări legislative și decizii din Grecia care, potrivit Parchetului European, afectează independența și funcționarea eficientă a EPPO.

„Astăzi, procurorul-șef european a transmis o scrisoare către Comisia Europeană, în conformitate cu considerentul 16 din Regulamentul (UE) 2020/2092 din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii Europene (Regulamentul privind condiționalitatea), semnalând modificări legislative și decizii recente care afectează negativ funcționarea independentă și eficientă a Parchetul European în Grecia”, a transmis EPPO printr-un comunicat.

Ea acuză că modificarea adoptată „în grabă” a Codului de procedură penală din Grecia, prin care este instituită o procedură specială pentru infracțiunile grave comise de membri ai Parlamentului, „afectează negativ capacitatea EPPO de a investiga și urmări penal în mod eficient infracțiunile aflate în competența sa în Grecia”.

De asemenea, susține EPPO, refuzul recent al Consiliului Superior al Magistraturii din Grecia de a recunoaște pe deplin efectele deciziei adoptate de Colegiul EPPO la 12 noiembrie 2025, privind reînnoirea pentru cinci ani a mandatelor a trei procurori europeni delegați, „are un impact negativ asupra independenței EPPO în Grecia”.

„Prin urmare, procurorul-șef european a informat Comisia Europeană cu privire la aceste evoluții, care ridică semne serioase de întrebare privind respectarea de către autoritățile elene a obligației de cooperare loială prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)”, mai precizează reprezentanții EPPO.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Instituția are responsabilitatea de a investiga, urmări penal și trimite în judecată infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

În mai 2025, Laura Codruța Kövesi a acuzat „atacuri” și „intimidări” împotriva procurorilor europeni implicați într-o anchetă majoră de fraudă cu fonduri agricole în Grecia, promițând că investigația va continua cu hotărâre.

Ulterior, în aprilie anul acesta, EPPO a solicitat Parlamentului elen ridicarea imunității pentru 11 deputați în funcție, în cadrul aceleași anchete. În dosar sunt vizați și cinci foști parlamentari, iar informații suplimentare au fost transmise legislativului elen cu privire la alți oameni politici importanți.