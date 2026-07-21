 SURSE Procurorii europeni au descins la CJ Ilfov condus de Hubert Thuma într-un dosar privind fonduri PNRR de 4 milioane de euro | adevarul.ro
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SURSE Procurorii europeni au descins la CJ Ilfov condus de Hubert Thuma într-un dosar privind fonduri PNRR de 4 milioane de euro

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Surse judiciare susțin că procurorii Parchetului European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kövesi, efectuează marți percheziții la Consiliul Județean Ilfov, condus de Hubert Thuma, și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, aflat în subordinea administrației județene.  

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

Potrivit acelorași surse, ancheta vizează suspiciuni de fraudă cu fonduri europene în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru achiziția de echipamente și materiale medicale.

Deocamdată, nu este clar dacă președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, are vreo calitate în dosar, iar Parchetul European nu a făcut publice numele persoanelor sau instituțiilor vizate de anchetă.

Potrivit EPPO, procurorii investighează suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu în legătură cu un proiect finanțat din Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene.

Anchetatorii susțin că există indicii potrivit cărora valoarea proiectului ar fi fost umflată artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentelor și materialelor medicale care urmau să fie achiziționate.

Conform investigației, documentația folosită pentru fundamentarea valorii contractului ar fi inclus aproape 70 de oferte de preț neautentice, utilizate pentru justificarea costurilor. Dacă suspiciunile se confirmă, mecanismul ar fi condus la supraevaluarea contractului finanțat din fonduri europene.

În total, procurorii europeni au efectuat șapte percheziții la sedii de autorități publice, societăți comerciale și la domiciliile unor persoane, fiind ridicate documente și probe electronice relevante pentru anchetă.

Parchetul European precizează că dosarul a fost deschis în urma unei sesizări formulate de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ulterior, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a transmis un raport privind suspiciunile de fraudă și a acordat sprijin operațional pe parcursul investigației.

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