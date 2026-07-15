Procurorul european din Bulgaria, sancționat disciplinar de Parchetul condus de Kovesi. Ce acuzații i se aduc

Colegiul Parchetului European (EPPO) a anunțat, miercuri, încheierea procedurii disciplinare împotriva procurorului european din Bulgaria, căruia i-a fost aplicată sancțiunea de „mustrare”, după ce a fost găsit vinovat de abateri grave în cadrul unor investigații aflate în desfășurare.

Potrivit instituției, această decizie pune capăt procedurii disciplinare împotriva procurorului european, după ce acesta a fost „găsit vinovat de abateri grave în cadrul unor investigații aflate în desfășurare ale EPPO”.

Instituția arată de asemenea că sancțiunea a fost decisă în urma avizului motivat emis la 5 ianuarie 2026 de Consiliul de Disciplină pentru membrii Colegiului, format din înalți funcționari și foști înalți funcționari ai instituțiilor europene.

Consiliul de Disciplină „a stabilit în unanimitate că procurorul european este vinovat de abaterile disciplinare identificate de comisia de anchetă administrativă desemnată de Colegiu și a recomandat aplicarea sancțiunii de «mustrare»”, a mai transmis EPPO printr-un comunicat.

EPPO amintește că, la 25 februarie 2026, Colegiul l-a găsit pe procurorul european vinovat de trei abateri disciplinare comise în cadrul unor investigații ale instituției.

Totuși, deliberările privind sancțiunea au fost suspendate până la consultarea Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene cu privire la posibilitatea sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene în vederea revocării acestuia din funcție.

Potrivit agenției Novinite, este vorba despre procurorul Teodora Georgieva, reprezentanta Bulgariei în cadrul Parchetului European, pe numele căreia EPPO a deschis o anchetă privind suspiciuni de corupție în urma unei sesizări primite de la o persoană fizică la 24 octombrie 2023.

Solicitarea EPPO făcea referire și la „o publicație media din 10 martie 2025”, care menționa existența „unei scrisori și a unei înregistrări video” a unei conversații dintre Teodora Georgieva și omul de afaceri fugar Petyo Petrov, cunoscut sub porecla „Pepi Evroto”.

Raportul de la vremea respectivă arăta că „declarațiile a trei martori” susțineau că Petyo Petrov „i-ar fi plătit lunar câte 10.000 de leva (aproximativ 5.000 de euro)” unui magistrat identificat drept „Teddy Evroto”.

„Având în vedere că mandatul procurorului european se încheie la 28 iulie 2026, precum și opiniile celor trei instituții, Colegiul a considerat oportun să încheie procedura disciplinară prin aplicarea sancțiunii de «mustrare»”, se mai arată în comunicatul EPPO.

Parchetul European este instituția independentă de urmărire penală a Uniunii Europene, responsabilă de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.