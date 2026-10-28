Ajutor juridic și fără proces: sprijinul puțin folosit de persoanele cu venituri mici

Persoanele cu resurse financiare limitate pot beneficia, în condițiile legii, de ajutorul unui avocat plătit din fonduri publice chiar și atunci când nu au un proces. Mecanismul se numește „asistență extrajudiciară”, dar este prea puțin cunoscut și utilizat inegal în țară, arată avocata Roxana Prisacariu într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro.

Pentru cineva cu venituri mici, costul serviciilor unui avocat poate fi un obstacol în rezolvarea unei probleme juridice. Există însă o formă de sprijin care nu presupune un dosar pe rolul instanțelor: asistența extrajudiciară, reglementată de Ordonanța de urgență nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Ce ajutor poate oferi avocatul

Sprijinul poate consta în consultații juridice, redactarea unor cereri, petiții sau sesizări, precum și reprezentarea în fața unor autorități și instituții publice, altele decât instanțele sau organismele cu atribuții de soluționare a litigiilor.

Cu alte cuvinte, ajutorul unui avocat nu este util doar într-un proces. El poate fi important și pentru înțelegerea unei probleme juridice, pregătirea documentelor sau susținerea unui demers în fața unei autorități. Acordată la timp, această asistență poate contribui inclusiv la prevenirea unui proces.

Este vorba despre un sprijin destinat persoanelor cu resurse financiare limitate, acordat în condițiile legii, nu despre un serviciu gratuit disponibil automat oricărui solicitant.

Un drept prevăzut de lege, dar prea puțin folosit

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Justiției și prezentate în analiza de pe JURIDICE.ro, în 2025 asistența extrajudiciară a reprezentat doar 1,26% din totalul sumelor destinate asistenței prin avocat în materie civilă și penală. Deși ponderea a crescut față de anii anteriori, mecanismul rămâne marginal în ansamblul finanțării analizate.

Diferențele teritoriale sunt, de asemenea, importante. În ultimii cinci ani analizați, în șapte dintre cele 15 circumscripții ale curților de apel nu a fost înregistrată nicio cerere de plată pentru acest tip de asistență. În alte șase, activitatea a fost foarte redusă, în timp ce în două au fost înregistrate câteva mii de cereri.

Lipsa informațiilor este unul dintre obstacolele semnalate și în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2025–2029, citată de autoare: potențialii beneficiari pot întâmpina dificultăți chiar de la început, pentru că nu găsesc explicații clare și accesibile despre acest sprijin.

Barourile au un rol esențial atât în organizarea asistenței extrajudiciare, cât și în informarea publicului. Miza nu este doar existența unei prevederi legale, ci posibilitatea reală a unei persoane cu venituri mici de a primi ajutor juridic înainte ca problema sa să ajungă în instanță.