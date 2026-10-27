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Ce se întâmplă cu procesul dacă una dintre părți moare

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Decesul unei persoane după judecata în primă instanță nu atrage automat anularea hotărârii pronunțate în apel. Într-un caz prezentat pe JURIDICE.ro de judecătorul dr. Adina Nicolae, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, esențial a fost faptul că fiul persoanei decedate, indicat ca moștenitor, participa deja la proces și susținea aceleași pretenții.

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Tatăl și fiul erau reclamanți într-un litigiu privind un imobil pe care îl dețineau în coproprietate. Aveau aceleași interese, formulau aceleași apărări și erau reprezentați de același avocat. Tatăl a murit după judecata în primă instanță, înainte ca partea adversă să declare apel.

Fiul nu a anunțat instanța de apel despre deces. Ulterior, în recurs, a cerut anularea hotărârii, invocând faptul că procesul continuase fără ca el să fie introdus formal și în calitate de moștenitor.

De ce nu a fost anulată hotărârea

Instanța a considerat că, în împrejurările concrete ale cauzei, poziția procesuală a tatălui se transmisese legal către fiul său, potrivit articolului 38 din Codul de procedură civilă. Acesta era deja în proces și susținea aceleași pretenții, preluând și cota-parte revendicată de tată.

Așadar, nu era vorba despre un proces pornit împotriva sau de către o persoană deja decedată, ci despre un deces intervenit pe parcursul judecății. Problema trebuia analizată prin prisma preluării poziției celui decedat de către moștenitor, nu ca motiv automat de anulare a hotărârii.

O împrejurare cunoscută nu poate fi păstrată ca „argument de rezervă”

Instanța a calificat drept abuz procesual conduita fiului: acesta nu comunicase decesul în apel, dar îl invocase în recurs pentru a obține anularea hotărârii. El explicase chiar că nu se considerase prejudiciat, deoarece participa deja la proces.

Soluția privește această situație particulară: moștenitorul era deja parte, avea aceleași interese și susținea aceleași pretenții. Ea nu înseamnă că decesul unei părți poate fi ignorat în orice proces.

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