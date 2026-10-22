Când declarația victimei unui viol se schimbă, judecătorul trebuie să explice de ce alege una dintre versiuni

O instanță poate considera credibilă una dintre declarațiile succesive ale aceleiași persoane, chiar dacă acestea se contrazic. Dar trebuie să explice de ce. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil într-un dosar din Turcia în care condamnarea pentru viol s-a bazat pe prima declarație a victimei, fără analizarea versiunilor ulterioare, diferite.

Foto: Arhiva Adevărul

Hotărârea a fost pronunțată pe 20 octombrie 2026, în cauza Guray Gur împotriva Turciei, potrivit analizei publicate de JURIDICE.ro de Dan Dumitrache.

Cum s-au schimbat declarațiile

În 2006, victima a reclamat că fusese răpită și violată de trei bărbați, printre care și cel care avea să se adreseze ulterior CEDO. Acesta a negat acuzațiile.

În timpul procesului, relatarea victimei s-a modificat. În fața instanței de fond, ea a declarat că bărbatul ar fi vrut să întrețină raporturi sexuale cu ea, dar că l-a refuzat. Ulterior, audiată în dosarul unui coinculpat minor, a spus că bărbatul s-a abținut și a plecat. Întrebată despre contradicții, a precizat că ultima versiune era cea corectă.

Instanța l-a condamnat însă pentru viol la opt ani și nouă luni de închisoare, reținând prima versiune. Hotărârea enumera probele, dar nu explica de ce declarațiile ulterioare fuseseră înlăturate. Nici instanțele care au examinat căile de atac nu au remediat această lipsă.

Ce a sancționat Curtea

CEDO nu a criticat simplul fapt că judecătorii au preferat o declarație în locul alteia, ci absența motivelor pentru această alegere. Explicația era esențială, pentru că numai declarațiile victimei îl implicau direct pe bărbat în viol.

Curtea a precizat că o condamnare se poate baza pe declarația unui singur martor, inclusiv a victimei unei agresiuni sexuale. Instanța trebuie însă să examineze efectiv apărările inculpatului și obiecțiile privind credibilitatea acelei probe.

Diferența față de acuzația de lipsire de libertate

Bărbatul fusese condamnat și pentru lipsire de libertate. În această privință, CEDO nu a constatat o încălcare, declarațiile victimei fuseseră constante și erau susținute de alte probe.

Pentru condamnarea pentru viol, Curtea a constatat în unanimitate încălcarea dreptului la un proces echitabil. A apreciat că rejudecarea cauzei, la cererea bărbatului, ar reprezenta cea mai potrivită formă de reparație.