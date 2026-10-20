Și-a îngrijit mama bolnavă de cancer și a fost concediată după 11 ani de muncă în Italia. Cazul ajunge în instanță

După 11 ani de muncă la aceeași companie din Italia, Liliana Ocheanu, o româncă de 55 de ani, și-a pierdut locul de muncă după ce a rămas în România pentru a-și îngriji mama bolnavă de cancer. Sindicatul contestă concedierea și anunță că va acționa în instanță, după ce încercările de a obține o reanalizare a deciziei au rămas fără rezultat.

Românca a întârziat la serviciu ca să-și îngrijească mama bolnavă de cancer Foto: Pexels

Liliana Ocheanu era angajată a companiei Epta Costan, din localitatea Limana, provincia Belluno, Italia. Femeia a fost concediată pentru absență nemotivată, după ce și-a amânat revenirea la serviciu pentru a avea grijă de mama sa, diagnosticată cu cancer și aflată în România.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, românca își anunțase verbal superiorul că se va întoarce mai târziu la muncă. Întârzierea a fost cuprinsă între 24 august și 1 septembrie, iar concedierea a fost decisă la revenirea sa, după 11 ani de activitate în cadrul companiei.

Cazul a provocat reacții din partea sindicatului FIOM CGIL din Belluno, care a organizat recent o demonstrație în fața fabricii, în semn de solidaritate cu femeia.

Sindicatul contestă concedierea româncei

Stefano Bona, secretarul general al FIOM CGIL din Belluno, a anunțat că organizația sindicală a contestat oficial măsura și va recurge la acțiuni în justiție, după ce solicitările adresate companiei pentru reluarea dialogului nu au primit răspuns.

„Am așteptat ca firma să facă un pas înapoi și să se angajeze în dialog pentru a revizui o decizie drastică și inacceptabilă. Am așteptat o citație, un semn de voință, un gest de responsabilitate, dar nu am primit niciun răspuns. Confruntați cu această tăcere, am decis, prin urmare, să acționăm în justiție”, a declarat Stefano Bona.

Reprezentanții FIOM consideră că măsura este disproporționată în raport cu abaterea imputată femeii și susțin că decizia afectează grav demnitatea acesteia.

„Având în vedere indiferența companiei, un judecător va decide cine are dreptate”, a transmis sindicatul.

Organizația sindicală urmărește să clarifice motivele concedierii și să obțină o analiză a circumstanțelor în care a fost luată decizia.

Potrivit presei italiene, cazul a generat și suspiciuni că decizia de concediere ar putea avea legătură cu activitatea sindicală a Lilianei Ocheanu. Această posibilă legătură a fost evocată în contextul protestului organizat în fața fabricii, însă nu este prezentată drept un fapt dovedit.

În plus, situația a scos la iveală tensiuni între organizațiile sindicale din cadrul companiei. Reprezentanții Fim și Uilm RSU au semnat o notă prin care s-au distanțat de opoziția față de concediere și au făcut referire la existența unor „privilegii care sunt prea des tolerate”.

Sindicatul anunță noi proteste

Dincolo de demersul juridic, Sindicatul susține că va continua să o sprijine pe Liliana Ocheanu și să solicite clarificarea motivelor care au dus la concediere.

„Pentru noi, munca nu poate fi separată de viață, de afecțiune și de responsabilitățile de îngrijire. Nicio ființă umană nu ar trebui să fie obligată să aleagă între locul de muncă și apropierea de un membru al familiei bolnav, iar dificultățile oamenilor nu pot fi tratate ca păcate care trebuie pedepsite sau ca pretexte pentru concediere”, a transmis Stefano Bona.

Sindicatul afirmă că obiectivul său este să apere drepturile femeii și să obțină clarificarea circumstanțelor în care a fost luată decizia angajatorului.

Reprezentanții sindiatului au anunțat și noi inițiative de mobilizare și protest în zilele următoare, acuzând compania că a ales tăcerea în locul dialogului.