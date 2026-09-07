O pisică ce încearcă să se odihnească la umbră are parte de un musafir insistent în imaginile care au devenit virale pe rețelele de socializare. De fiecare dată când felina își schimbă locul pentru a scăpa de țestoasă, reptila pornește după ea, surprinzător de rapid. Pisica nu încearcă să o atace și nici nu ripostează, ci preferă să se retragă de fiecare dată, în speranța că va găsi, în sfârșit, un colț liniștit.

Țestoasa care nu-i dă pace unei pisici a devenit virală Foto: Facebook / Daily Mail

Filmarea ar fi fost realizată în Ucraina, iar viteza cu care țestoasa se ține după pisică i-a amuzat pe internauți.

Unii au glumit pe seama comportamentului celor două animale, în timp ce alții au făcut comparații și aluzii la Donald Trump sau Vladimir Putin.

„Aceasta este o țestoasă rusească, iar chestia aceea poate merge atât de repede încât nici nu o vezi venind!”, a comentat un utilizator, care a povestit că a avut trei astfel de țestoase.

Un alt internaut a comparat pisica, într-o formulare ironică, cu Donald Trump.