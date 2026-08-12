Locuiești gratis pe o insulă din Grecia dacă ai grijă de pisici. Când se deschid înscrierile și ce condiții trebuie să îndeplinești

O insulă din Grecia oferă iubitorilor de animale șansa de a locui gratuit într-un colț de paradis, în schimbul îngrijirii pisicilor abandonate. Programul este derulat de organizația Syros Cats, care pune la dispoziția voluntarilor cazare și mic dejun, în schimbul a cinci ore de muncă pe zi.

Programul se desfășoară pe insula Syros, una dintre insulele Ciclade, iar voluntarii trebuie să se ocupe de îngrijirea animalelor timp de șase zile pe săptămână. O zi liberă rămâne la dispoziția lor pentru a descoperi insula și împrejurimile, notează Il Messagero.

Înscrierile pentru următoarea perioadă de voluntariat urmează să se deschidă în septembrie 2026, organizația pregătind deja programul pentru anul 2027.

Munca presupune mai multe activități zilnice dedicate îngrijirii pisicilor. Voluntarii trebuie să le asigure hrana și apa proaspătă, să curețe litierele și să dezinfecteze cuștile și spațiile comune ale adăpostului.

De asemenea, aceștia pot administra medicamente animalelor care au nevoie de tratament, însă doar sub supravegherea echipei organizației. O parte importantă a activității este și interacțiunea cu pisicile, inclusiv joaca și petrecerea timpului alături de ele.

Printre sarcini se mai numără spălarea păturilor, a vaselor și a celorlalte obiecte folosite în adăpost.

Principalul avantaj al programului este cazarea gratuită. Voluntarii primesc o cameră privată într-o casă împărțită cu alți participanți și beneficiază de micul dejun.

Cazarea include utilitățile de bază, precum apa, electricitatea și internetul. În plus, fiecare voluntar are o zi liberă pe săptămână, pe care o poate folosi pentru a vizita insula.

Totuși, participarea nu înseamnă că toate cheltuielile sunt acoperite.

Voluntarii trebuie să își plătească transportul până în Grecia și până pe insula Syros, inclusiv biletul de feribot. Prânzul și cina sunt, de asemenea, pe cheltuiala lor, la fel ca excursiile, cumpărăturile și transportul pe insulă.

Este necesară și o asigurare internațională pe durata șederii.

Programul se adresează persoanelor care au împlinit 18 ani și care cunosc bine limba engleză, astfel încât să poată comunica fără probleme cu membrii echipei.

Candidații trebuie să aibă și o condiție fizică bună, deoarece activitatea presupune muncă zilnică în adăpost. Cea mai importantă cerință rămâne însă pasiunea pentru animale și răbdarea necesară pentru îngrijirea pisicilor.