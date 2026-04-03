Imagini virale cu Kim Jong Un care mângâie pisici și căței alături de fiica sa, într-un magazin de animale din noul cartier din Phenian

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a vizitat, alături de fiica sa, Kim Ju Ae, un nou cartier rezidențial din Phenian, unde a inspectat un magazin de animale de companie și a petrecut timp mângâind căței și pisici, potrivit relatărilor agenției de stat KCNA. Imaginile au devenit virale în mediul online.

Zona Hwasong a fost transformată într-un cartier rezidențial cu aproximativ 40.000 de locuințe, construite începând din 2022 la ordinul lui Kim. Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare urbană în capitală, menit să îmbunătățească nivelul de trai al populației.

Potrivit KCNA, străzile districtului erau „pline de bucuria și emoția cetățenilor care au întâmpinat evenimentul mutării în noile locuințe”.

Liderul nord-coreean a declarat că deschiderea unui nou magazin de animale de companie și producția de accesorii și medicamente veterinare sunt pași importanți pentru „creșterea numărului gospodăriilor care cresc animale în capitală și în zonele locale”.

Imaginile publicate de presa de stat au arătat-o pe Ju Ae vizibil încântată, privind pisici alături de tatăl său și mângâind una cocoțată pe un suport, în timp ce Kim stătea chiar în spatele ei.

Într-o altă fotografie, Kim ținea în brațe un cățel alb, în timp ce oficialii din jur priveau zâmbind larg, iar Ju Ae stătea lângă el și observa cu interes, scrie today.

Pe lângă vizita la magazinul de animale, Kim și fiica sa au inspectat și un magazin de instrumente muzicale și un salon de coafură.

Analiștii notează că expunerea publică frecventă a fiicei sale, inclusiv la evenimente militare, sugerează că Phenianul ar putea pregăti tânăra pentru a deveni succesoarea liderului nord-coreean.

KCNA a precizat că magazinele vizitate au fost deschise cu ocazia Zilei Soarelui, aniversarea nașterii fondatorului Coreei de Nord, Kim Il Sung, pe 15 aprilie.