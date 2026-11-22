Inteligența artificială schimbă industria cinematografică, iar actorii și oamenii din spatele producțiilor se confruntă cu perspectiva transformării sau chiar a pierderii locurilor de muncă. Invitat la emisiunea „Next. Economia viitorului”, de pe adevarul.ro, Cătălin Anchidin, specialist în industrii creative, a vorbit despre impactul AI asupra Hollywoodului, despre riscul înlocuirii actorilor și al echipelor de producție cu personaje și instrumente generate artificial, dar și despre modul în care cinematografia trebuie să se adapteze noilor generații de spectatori.

Cătălin Anchidin, invitat la „Next. Economia viitorului" Foto: Adevărul

Irina Petraru: Vorbim despre cum ne afectează tehnologia, despre cum va evolua viața noastră sub imperiul tehnologiei. Vorbim foarte mult în episoadele de la Next despre inteligență artificială și dacă am vorbit despre cum afectează ea alte domenii, în momentul ăsta, în acest episod vorbim despre ceva ce ne place tuturor, despre cinematografie.

Vorbim despre dispariția posibilă a actorilor. Ce se va întâmpla? Vor fi înlocuiți de personaje create cu inteligență artificială și care nu există în realitate. Discutăm despre modul în care va evolua tehnologia și pe acest plan cu invitatul meu din acest episod este Cătălin Anchidin, specialist industrii creative. Bun găsit, Cătălin!

Cătălin Anchidin: Bun ziua! Mulțumesc de invitație!

Cătălin, o parte importantă a job-ului tău este să stai de vorbă cu actori, să faci interviuri cu actori din seriale cunoscute. Și, evident, vorbim despre personaje importante de la Hollywood. Ai observat panică în rândul lor să fie îngrijorați real de ceea ce se întâmplă în această industrie? Pentru că oamenii sunt, efectiv, sub pericolul de a-și pierde job-urile.

Mai mult sau mai puțin, Irina, așa să-ți spun de ce. Pentru că, în general, cumva, întotdeauna când apare un element nou sau o invenție nouă, există această tendință de a o privi cu o ușoară rigiditate și cu o ușoară panică, dacă vrei. Dar lucrurile nu sunt neapărat chiar așa.

Dacă ne uităm un pic în istorie, cinemaul a mai avut o situație de genul ăsta, o panică, un red flag, dacă vrei, în momentul apariției televiziunii, când, practic, toată lumea spunea la momentul respectiv că televiziunea va omorî cinemaul. Nu s-a întâmplat acest lucru și n-o să se întâmple nici de data aceasta, chit că sunt foarte mulți cei care cântă deja prohodul cinemaului. Și o să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat în 2026. Cinematografia mondială a fost lovită în ultimii ani de mai multe probleme. Odată pandemia, cea care, practic, din 2020 până în 2022 a fost grav afectată.

Dincolo de partea de faptul că nu s-au filmat, propriu-zis, producții, au stat pe bară, dincolo de asta cinemaurile au fost cele mai afectate, fiind închise mai toată perioada. Ok, că au fost perioade de 30%, de 50%. Apoi, streamingul, care a grăbit și a schimbat obișnuința de consum a publicului pentru că oamenii s-au obișnuit să stea pe canapea acasă, în tot timpul ăsta, bucurându-se de entertainment fix în cadrul safe pentru oameni.

Și atunci cinemaul a pierdut foarte mult teren la momentul respectiv. Ba mai mult, la doi ani distanță de acest moment a venit și greva scenariștilor, după care greva actorilor, faptul pentru care iar s-a produs un gol în ce înseamnă industrie și evident, banii, pentru că până la urmă Hollywoodul generează un procent destul de important din economia și din business-ul de entertainment. Nu vorbim doar de cinema pur, vorbim și de fashion, vorbim de tot ce înseamnă marketing.

Actorii au dispărut și din reclame

E o industrie întreagă, sunt conexe, pentru că vedem, actorii au dispărut și din reclame. E mult mai simplu să faci o reclamă cu inteligență artificială, nu mai sunt nici artiștii de voice-over, pentru că poți să generezi voce foarte ușor, poți să ai orice tip de voce îți dorești, așa că va fi totuși, putem să ne imaginăm că va fi un impact.

Evident că va fi un impact și deja s-a schimbat, doar că acest lucru, AI-ul, este privit ca elefantul din cameră, ceea ce e și nu e neapărat un lucru grav. Scorsese, în 2019, practic s-a folosit de un tool de inteligență artificială pentru Irishman pentru a îmbătrâni actorii și atunci nu s-a vorbit atât de mult. Evident că AI-ul trebuie privit ca pe un tool, ca pe un instrument care ajută foarte mult industria de cinema. Cinema e tot mai des folosit în tot ce înseamnă preproducție, dar și postproducția a unor filme.

S-a întâmplat între timp să apară o serie întreagă de filme mai cu seamă în online, nu neapărat în cinema. Și ajungem și la partea de cinema, o să zic chiar acum, chinezii au lansat primul film generat cu AI în cinematografe și a fost un flop total, nu a funcționat. Nu am ajuns să-l văd, nu știu mare lucru, știu că a rulat doar în China. Știu că au pompat foarte mult în tot ce înseamnă marketing pe producția asta, dar China, care este un teritoriu important să nu uităm, generează încasări aproape de 50% pentru Hallyu. Și sunt pasionați de tehnologie, adică te-ai fi așteptat mai degrabă decât în Europa să fie oameni interesați să vadă un film creat cu ei. Apoi prima actriță generată cu AI-ul, în care iar s-a pomenit, a vorbit foarte mult presa despre ea, nu a funcționat pentru că evident sună foarte facil până la urmă, că mi se pare că dacă în momentul de față ai acces la niște platforme, la niște tool-uri din astea de AI, pare că oricine poate să facă cinema, oricine poate să facă conținut, pentru că suntem în era în care toată lumea este creatoare de conținut, Irina, și atunci ai la dispoziție un tool atât de facil, poți reuși să faci tot felul de lucruri.

Acum, asta nu înseamnă că publicul poate fi păcălit foarte ușor. Evident, mass market-ul a picat în capcana asta, că dacă deschizi în momentul de față TikTok, Instagram, Facebook, o să vezi foarte mult conținut generat de AI și oamenii se uită, pentru că iar ține foarte mult și de educație. YouTube-ul în momentul de față duce o lupte întreagă cu conturi care practic oferă conținut generat cu AI, care monetizează, ceea ce înseamnă că și încasează, pentru că publicul încă o dată se lasă foarte ușor păcălit, manipulat de această poveste.

Dacă ți-amintești și tu știi mult mai bine, pentru că vii din zona asta de jurnalism, era o perioadă în care apăreau acele clipuri care practic erau generate, nu neapărat, era cu un soi de AI și care erau fake și era panică.

Foto: Adevărul

Dincolo de aceste deepfake-uri sunt totuși personaje reale care creează aceste deepfake-uri și dincolo de ele e o întreagă mașinărie care produce bani. Ne aducem aminte de fenomenul Lolita Cercela acum câteva luni. E o cântăreață ale cărei clipuri au apărut pe platformele TikTok și Instagram. Nimeni nu s-a prins că este generată cu inteligență artificială până când nu ni s-a spus asta.

Pentru că este și o problemă pentru conținutul generat cu AI. Înțeleg că se fac demersurile și va fi litera de lege ca momentul în care dai play. Să fii atenționat că urmărești sau asculți un produs generat de inteligență artificială. S-au întâmplat lucruri mult mai grave în Spotify, o platformă de streaming muzicală, în care au fost piese generate cu AI și au devenit superhit-uri globale cu miliarde de play-uri în platformă.

La cine se duc banii pe produse AI

Și banii unde se duc pentru aceste încasări? Din vizualizări, din cumpărarea unor anumite produse. La cine se duc? La creatorul Lolita Cercel, de exemplu? Sau al piesei respective care e creată cu inteligență artificială?

Piesa creată cu inteligență artificială nu are unde să se ducă pentru că el va... Dar se duce la cel care creează, doar că aici este marea problemă. Faptul că ne lăsăm foarte e ușor păcăliți sau suntem păcăliți, pur și simplu.

Acum s-a ajuns la o altă paranoia pentru că este cazul, rămânem la zona asta muzicală, este cazul unei piese care a devenit hit-ul acestei veri, Moving to the Sun, despre care s-a dus vestea care ar fi generată cu AI și a trebuit ca producătorul respectiv, Hugo, să vină și să ducă o campanie în care să demonstreze că, de fapt, piesa este compusă pe bune. E foarte complicat și mi se pare că trăim într-un domeniu, într-o lume în care, nefiind reglementată și toată zona asta, devine foarte, foarte greu de gestionat. Acum, să revin la întrebarea ta, este mai mult decât evident că AI-ul va fi parte din viața noastră, adică nu putem să ne prefacem că nu există sau îl ascundem sub preș pentru că, iată, s-a creat o industrie.

Dincolo de asta, a schimbat, cel puțin în zona de cinema, momentan, a schimbat într-un mod destul de brutal tot ce înseamnă cum se folosesc tururile și cum se renunță foarte, foarte ușor la oameni. Și aici mă refer la partea de montaj, la partea de colorizare, lucruri pe care publicul, în general, le ia for granted. Nu înțelege că în spatele acelor procese, aceea ce vedem noi pe micile, marile ecrane, pentru că știm foarte bine consumăm foarte mult conținut doar din telefon, există o muncă imensă.

Uneori AI-ul are și părțile lui foarte, foarte bune. Erau job-uri la Hollywood care erau destul de neplăcute. Tot procesul în sine de prelucrare a unor imagini, de a genera niște cascadorii care se făceau foarte, foarte greu și cu foarte mulți bani și de multe ori eșuau, se pot face mult mai ușor acum datorită inteligenței artificiale.

Dar de partea cealaltă nu putem să nu privim și faptul că, într-adevăr, e un dușman, e și prieten și dușman în același timp pentru că oamenii își pierd locurile de muncă și se vede cu ochiuri liberi. Acum, e foarte important și e foarte bine să punctăm că atunci când privim genul ăsta de produse, dacă ne lăsăm, intrăm în această paradigmă, dacă vrei, putem să consumăm foarte ușor și foarte lejer orice. Să nu uităm, citeam în studiu zilele astea, că este invadat social media de animaluțe, pisici în general, care vorbesc și oamenii se uită și generează traffic big time, îmbrățișează această formă de NFT.

Ar putea fi oamenii înlocuiți de AI?

E mai mult decât evident că sunt create cu inteligență artificială. Nimeni nu poate să aibă vreun dubiu. Dar sunt oameni care cred. E o lume variată și destul de... Pisicile care vorbesc. Noi bănuiam că pot. Avem două rubrici pe care le punctăm de fiecare dată.

Mit sau realitate și next job. În cazul next job, crezi că următorul job important la Hollywood va fi legat de inteligență artificială și de tehnologie? Nu neapărat să dispară actorii, dar mulți oameni din spate, oameni care lucrau pentru o producție, vor dispărea, vor fi înlocuiți în inteligență artificială. E posibil?

Cu siguranță. Dar trebuie gândite la modul cel mai serios ca două departamente diferite, deși departamentul sună destul de rigid ca termen. Clar vom vedea și sunt discuții super aprinse, dar ei sunt inevitabile până la urmă. Va exista o parte de industrie cinematografică generată de AI și probabil că în viitorul mai puțin sau mai apropiat vom vedea inclusiv categorie de cel mai bun film generat cu AI la marile gale, inclusiv Oscar, pentru că evident că este o zonă în care se va investi foarte mult.

Hai să facem o paralelă apropo de Hollywood și marile pericole. Să ne amintim în momentul în care a intrat Netflix, o platformă de streaming foarte serios pe piață și care a avut, a fost boicotat, a avut interzis, era pe lista neagră la marile festivaluri. La Cannes, Veneția, Berlin, tot ce era produs de Netflix nu aveau intrare, deși platforma de streaming a făcut la momentul respectiv tot felul de artificii, cumpărând drepturile, asociindu-se cu producții respective.

A venit pandemia și nu s-a mai putut fără, mai ales că s-a și discutat foarte mult atunci, fiind anii de pandemie în care filmele nu se vedeau. S-au făcut derogări, pe principiu e important ca filmele să se vadă, indiferent că sunt în cinema sau pe streaming, hai să le lăsăm să fie eligibile în respectivele competiții. Evident că Hollywood va trebui să îmbrățișeze și această zonă, pentru că nu o să te poți preface că nu există.

„Next. Economia viitorului”. România riscă să piardă o generație de profesioniști. Antreprenorii, de la planuri de dezvoltare la strategii de supraviețuire

Acum, cu actorii, cu înlocuirea actorilor, sunt super multe scandaluri, Irina. A fost zilele acestea, dacă știi, un clip viral cu o bătaie între Brad Pitt și Tom Cruise, care practic a generat un adevărat hype la Hollywood, care practic a dus la schimbarea de către SAG-AFTRA, asociația, sindicatul a actorilor de la Hollywood, a schimbat regula și practic, cel puțin până în 2030, actorii generați cu AI nu vor avea sub nicio formă acces la Hollywood, ceea ce este un lucru bun. De partea cealaltă, să nu uităm că în reclame a fost Val Kilmer.

A fost inviat Val Kilmer pentru un film? Exact. Nu pentru o reclamă, parcă, nu? Pentru un film, pentru o reclamă Greta Garbo. Practic, și e clar că filmele acestea sunt făcute doar de a genera un pic de agitație, dar și bani.

Că până la urmă, totuși, după cum vezi, vorbim despre niște staruri de care te folosești ca să generezi vânzări în cinema. Este mai mult decât evident că lucrurile astea nu se vor schimba. Vom avea nevoie de actor. Ce faci, Irina, când vei vrea să faci un interviu cu un actor generat cu AI-ul?

AI, un tool lipsit de emoție

Am văzut interviul cu Lolita Cercel.

O strategie de marketing în care te folosești de tot felul de tool-uri doar ca să mai creezi un pic de hype, dar este lipsit de emoție, lipsit de substanță, dacă vrei. Oricât de bine ar fi făcut AI-ul ăla, oricât de bine s-ar genera cu această tehnologie niște momente spectaculoase de actorie, eu nu cred că se va ajunge la capitolul ăsta ca oamenii să fie înlocuiți de AI.

Știi, e această discuție. Uită-te, teatru este de 2000 de ani și rezistă. S-a discutat că televiziunea v-a urmărit, streamingul, publicul în continuare merge să vadă actorii pe marile scene.

Revenind la ce s-a întâmplat în cinema anul acesta, pentru că este foarte important, că începusem discuția spunându-ți că toată lumea cânta acest prohod al cinemaului. 2026 a devenit cel mai bun an din cinema din 2018 încoace. Vara anului 2026 a devenit cea mai bună vară pentru cinema din istoria cinematografiei.

Oamenii s-au întors în cinema, dar s-au mai întâmplat două lucruri. Unul, cele surprizele care au deturnat și au dat peste cap Hollywoodul. Doi youtuberi care practic au lansat două filme în cinematografie, horror de altfel.

Foarte bune și nu știu cât au folosit inteligența artificială, dacă au folosit-o, dar actori, clar, sunt și sunt actori foarte tineri.

Foto: Adevărul

N-au folosit, dar s-au folosit practic de know-how-ul și de insights-urile noii generații de spectatori. Să nu uităm că gen Ziu și apoi generația Alpha se întorc la cinema.

Generații pe care Hollywoodul nu a reușit neapărat să le monetizeze și să le facă să vină în cinema, a reușit cu producții gen Avengers, tot ce înseamnă Univers Marvel, DC-ul mai puțin pentru că vedem că marile flop-uri de anul acesta au fost de la producții gen Supergirl. Și revenind, practic, Hollywoodul care s-a bazat în tot timpul ăsta pe producții clasice, pe sequel-uri, că au fost tot felul de comeback-uri, de tot felul de filme care nu au mai funcționat, Disney-ul care s-a întors cu tot felul de live action-uri, animații transformate în filme cu actori care mare parte din ele s-au devenit a fi flop-uri. Cu toate acestea au venit cei doi regizori care au lansat în cinematografe Backrooms și Obsession care au generat încasări de aproape 900 de milioane de dolari, ceea ce a fost o mare surpriză pentru tot ce însemna industria clasică de la Hollywood.

E clar că piața trebuie să se adapteze. E foarte riscant și e foarte ușor să stăm pe niște scaune și să nu intrăm în contact cu noua generație care, deși de multe ori, pentru că tot timpul este această atitudine, să minimizăm generațiile tinere, să credem că noi suntem mai deștepți sau generația tânără nu știe să-și facă...

Publicul s-a schimbat

Și apropo de generație tânără, puteți să-i urmăriți pe colegii noștri la Trends. Apropo de asta, se discută subiectul săptămânii, fiecare vineri se întâmplă asta.

Asta spun că cred că trebuie să fim un pic mai atenți pentru că vine o generație din urmă. Fie că va folosi AI-ul, fie că va folosi partea de creativitate care are ceva de spus important și Hollywood-ul și, în general, industria de entertainment va trebui să se adapteze. Uite, se întâmplă în social media, de exemplu, marii streameri de la Disney până la Netflix, chiar și Warner, fac investiții acum în conținut în vertical drama.

Seriale produse doar pentru social media în care publicul se uită acolo. Practic, este ținut captiv pe platformele lor de social media urmărind acest gen de conținut. Mai e și lucrul despre care tot pomeneam de-a lungul timpului.

Publicul s-a schimbat. Oamenii se uită la un serial dintr-o bucată într-o noapte. De multe ori se uită în metrou pe o viteză dublă doar ca să prindă și să fie la curent și să fie în Trends și să aibă despre ce discuta la birou despre personajele din Casa de Papel, Stranger Things.

Oamenii consumau foarte rapid conținutul. Este foarte greu să ții pasul Hollywood fiind și atunci e clar că AI-ul se va folosi fix de bucata asta, de nevoia publicului de a consuma la infinit conținut și atunci e clar că vor fi două sau trei industrie diferite.

Foarte interesant ce spuneai. Se pretează tot la rubrica noastră Next Job. Crezi că, apropo de Next Job, ar putea actorii să fie cumva amenințați nu neapărat de inteligență artificială, ci de youtuberi, streameri, influenceri care sunt extrem de creativi și care lansează aceste producții proprii pe TikTok și pe Instagram?

Cred că iar va trebui să fie o îmbinare, pentru că mi se pare că acum, ca actor, nu mai poți trăi fără a nu exista, sau poți în unele cazuri, să ne uităm la Kate Winslet care nu are social media, dar de partea cealaltă să ne uităm la Jennifer Lawrence care, întotdeauna, a făcut social media. Practic, și actorii vor trebui să se adapteze.

Să fie influenceri. Da, pentru că social media trebuie gândit ca un canal media, că și de aici este o discuție întreagă. Știi că toată lumea spune că vorbim despre moartea cinemaului, dar și despre moartea televiziunii, ceea ce mi se pare că ne grăbim foarte tare să punem niște verdicte, lucru care nu se va întâmpla. De exemplu, la televiziune s-au adaptat și acolo marile stații.

Și sunt preluați din influencerii la emisiuni de succes.

Toate reality show-urile. Sunt o grămadă de producții și nu se întâmplă doar în România. Insula Iubirii nu este un fenomen doar în România, este un fenomen global. Mi se întâmplă, Irina, să merg la premiere internaționale, eu să fiu mega-încântat de un super actor pe care îl văd, iar publicul din jurul meu să fie cu totul și cu totul atent într-o cu totul altă direcție, uitându-se la un superstar pentru ei care mie nu-mi spune nimic, dar de fapt să fie un câștigător de Big Brother sau de Insula Iubirii.

E clar că lucrurile se schimbă și o să o spun de fiecare dată, dar nu cred că trebuie să fim așa panicați și prăpăstioși și să zicem, hei, gata, s-a terminat cu actorul în forma clasică pe care o știm. E clar că youtuberii și-au câștigat și ei bucățica lor. Iar mi se pare că există aceste două lumii în care și youtuberii se bat cu pumnul în piept și spun că ei sunt mai tari decât actorii pentru că generează awareness și au comunității de milioane de fani încercând să minimizeze de multe ori prestația sau munca pe care o depune un actor.

Inteligența artificială schimbă radical profesia de contabil. Ce sarcini vor dispărea și ce responsabilități vor rămâne, la „Next. Economia viitorului”

Dacă ne uităm cel puțin la ce se întâmplă în România, cele mai profitabile filme românești sunt practic de cele mai multe ori filme produce de influenceri. Anul ăsta Mircea Bravo a dat lovitura. A fost chiar și bătaia între influenceri pentru că, știi, s-a lansat Team Building 2 al lui Bromania.

Imediat la o săptămână a venit Mircea Bravo și practic a fost acest battle. Cine e mai tare? Cred că e loc pentru toată lumea. În același timp, mi se pare că o soluție ar fi aceea de a face fiecare din noi un pas în față și de a ne apropia lumile.

Nu cred că putem să mai existăm fiecare sau putem exista dar nu cred că vom obține rezultatele pe care ne le dorim dacă stăm fiecare în bucățica noastră, în nișa noastră și vom crede că totul nu contează sau nu sunt importanți pentru că se încearcă această radicalizare, dacă vrei, între două lumi. YouTube vs cinema, AI vs cinema. Când lucrurile, dacă ne-am uitat un pic pe calm, cu discernământ, lucrurile pot funcționa, evident, în ambele direcții și cu un pic de efort, fără a mai judeca la prima mână. Cred că aceste lumi pot funcționa foarte, foarte bine.

Cum se pot adapta actorii

Și dacă să vorbim puțin și despre modul în care se pot adapta și actorii și cei care lucrează în aceste echipe de producție să câștige mai mulți bani pentru că actorii vor avea mai puține reclame, vor avea mai puține roluri, că vor fi foarte multe opțiuni. Poate vei alege un influencer în loc să alegi un actor. Și de asta, cum crezi că ar trebui să se adapteze actorul, și după aia vorbim și despre echipa de producție, dar actorul, în așa fel încât să câștige bani în plus?

Să devină prezent. Nu mai funcționează forma aia clasică pe care îl știam. Un actor care se plimbă la niște televiziuni, dă niște interviuri, face partea asta de presă.

Mi se întâmplă des să mă întâlnesc la diverse premiere cu tot felul de tiktokeri, care ajung să intervieveze superstaruri, ceea ce era foarte înainte. Era foarte greu să ajungi la ei. Mi se pare că tocmai streamerii au înțeles că trebuie să facă și ei un pas să-și apropie și genul ăsta de public.

E o discuție, Irina, pentru că e clar. E o luptă între calitate vs. cantitate. În momentul în care îți dorești doar awareness, cifre, e clar că calitatea va avea de pierdut. Trăim vremuri în care oamenii nu mai vor să investească neapărat în calitate, într-un produs făcut cu inimă. Old school. Și atunci mergem pe repede înainte. Folosim AI-ul pe care îl folosim la prima mână. Pentru că mă întorc la ce ziceam mai devreme.

AI-ul este un tool foarte important și foarte util. Depinde cu și dacă știi să-l folosești. Pentru că dacă îl folosești la nivelul ăla foarte basic, el va arăta foarte chip și atunci nu te aștepta să primești... Adică o să primești return în primă fază.

Dar nu e ca și când va merge o veșnicie. Iar să ne uităm la influencers. Au făcut o serie întreagă de filme care au generat încasări. Publicul s-a dus în cinema. Avea nevoie de genul ăsta de produs, dar între timp, dacă luăm doar cazul Teambuilding. Teambuilding 1 a făcut un milion de spectatori, între timp Teambuilding 2 în momentul de față nu a ajuns nici la 400 de mii...e în spiritul filmului, doar că e dus la un alt nivel. În general foarte rar se întâmplă ca un sequel să fie mai bun.

Revenind, e clar că actorii trebuie să își creeze comunități, să devină influenceri, relevanți pentru generațiile tinere care își iau informația de pe social media. Dacă te bazezi pe forma clasică e posibil să ai foarte mult de pierdut. Marea problemă e că la nivel de presă românească nu mai există o atenție așa mare pentru calitate.

Va dispărea cinematograful clasic

Intrăm la altă rubrică, mit sau adevăr. Va dispărea cinematograful clasic în următorii ani?

Nu, ca și televiziunea. Vor fi cinematografe la care te vei duce, indiferent, ai nevoie, înseamnă conexiune, apropiere, un mod de a socializa. Oricât de selfish vom deveni, vom avea nevoie din când în când să mergem la cinema și nu ai cum să înlocuiești experiența de la cinema cu cea de pe canapea. Nu poți să vezi Odiseea lui Nolan de pe canapea, mi se pare o blasfemie. Să vorbim despre Robert Pattison.

Exact, e posibil să vedem în viitor un James Bond generat de AI?

Cu siguranță va putea fi la un moment dat un film cu un supererou generat de AI, poate vor apărea săli de cinema speciale pentru filme cu AI. Dar apropo de Pattison, uite, Batman-ul lui Pattison, acel Batman unde a fost o întreagă discuție, a făcut o super treabă și e un super film pe care merita să îl vezi în cinema. Oamenii care l-au văzut acasă, 70% au zis că e prost, pentru că nu e același feeling, e o atmosferă dark, dacă stai acasă te plictisește. La fel Avatar. Nu va înlocui. Cinema-ul va exista, festivalurile de film vor exista. Poate se vor diversifica. Putem să privim ca pe un alt tip de produs.