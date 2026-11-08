Experta fiscală Veronica Duțu a vorbit la emisiunea „Next. Economia viitorului”, de pe adevarul.ro, despre viitorul profesiei de contabil în era inteligenței artificiale, transformarea contabililor în analiști financiari.

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„Dacă vorbim despre angajații din departamentele financiar-contabile, activitățile repetitive vor fi înlocuite de inteligența artificială. Contabilul trebuie să se transforme într-un analist financiar, să devină mâna dreaptă a antreprenorului, a celui care dezvoltă compania, și să se orienteze către analiza financiară a companiei, optimizarea taxelor și interpretarea indicatorilor financiari.

Pentru că, din punctul meu de vedere, contabilul, așa cum îl cunoaștem astăzi, nu va mai avea viitor dacă nu se adaptează și nu începe să utilizeze inteligența artificială în activitatea sa profesională.”

Veronica Duțu a explicat că, datorită inteligenței artificiale, un contabil poate gestiona în prezent de două-trei ori mai multe companii decât în trecut

„Gândiți-vă că, în urmă cu mulți ani, când s-au liberalizat afacerile și companiile au început să se dezvolte, un contabil ținea, probabil, contabilitatea pentru zece companii. Dau un exemplu. Vorbim, totuși, despre companii mici și mijlocii.

Dacă în urmă cu mai mulți ani un contabil ținea contabilitatea pentru zece companii, probabil că același contabil poate să țină astăzi contabilitatea pentru 20-30 de companii.”

„Agentul AI nu răspunde în fața Fiscului”

Aceasta mai subliniat că, deși inteligența artificială preia tot mai multe sarcini repetitive și accelerează accesul la informații, responsabilitatea legală rămâne a contabilului și a administratorului companiei.

„Vorbim despre aceeași dimensiune. Așadar, activitățile repetitive sunt înlocuite în fiecare zi de acești agenți AI. Numai că este foarte important să spunem un lucru: răspunderea rămâne a profesionistului.

Agentul AI nu răspunde în fața Fiscului și nici în cazul unui eventual proces. Tot profesionistul răspunde în fața legii, la fel și administratorul.

Acesta nu poate invoca faptul că agentul AI a greșit documentele, a depus o declarație eronată, nu a cunoscut legea sau a furnizat informații greșite.

Într-adevăr, avem o rapiditate mult mai mare în accesarea informațiilor și putem ajunge la ele prin două clickuri. Numai că informațiile trebuie verificate și validate de un specialist.”