 China testează un roi record de drone submarine autonome. Care sunt principalele provocări în dezvoltarea unor astfel de sisteme? | adevarul.ro
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China testează un roi record de drone submarine autonome. Care sunt principalele provocări în dezvoltarea unor astfel de sisteme?

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O echipă de cercetători din China a stabilit un record mondial pentru numărul de vehicule submarine autonome care au funcționat simultan în cadrul unui singur roi.

Drone submarine TH-618
Drone submarine TH-618 Foto: XDrone Wars @Drone_Wars_ Chinese researchers

În timpul unui test, 116 drone submarine de tip TH-618 au fost lansate succesiv într-un bazin și au navigat autonom timp de 34 de minute, urmând un traseu prestabilit fără intervenție umană directă.

Performanța a fost realizată de o echipă de la Universitatea Politehnică Northwestern din China, în colaborare cu compania Xian Tianhe Maritime Technologies, potrivit South China Morning Post.

116 drone coordonate sub apă

Testul a avut loc pe 29 august, într-un bazin cu o lungime de 50 de metri și o lățime de 20 de metri. Reprezentanți ai Guinness World Records au monitorizat experimentul și au înregistrat ulterior rezultatul.

Cele 116 aparate au parcurs împreună mai mult de 500 de metri, menținând formația și ajustându-și în timp real deplasarea pe baza datelor colectate de sistemele de navigație.

Cercetătorii spun că posibilitatea de a coordona autonom zeci sau chiar sute de vehicule submarine reprezintă una dintre principalele provocări în dezvoltarea sistemelor subacvatice autonome.

Potrivit universității, rezultatul este consecința a peste două decenii de cercetare în domenii precum detectarea obiectelor subacvatice, colectarea de informații, comunicațiile acustice și procesarea imaginilor.

Drone concepute pentru autonomie

TH-618 are o lungime de 61,5 centimetri, o lățime de 20 de centimetri și cântărește 5,14 kilograme.

Potrivit dezvoltatorilor, aparatul poate parcurge până la 30 de kilometri și poate funcționa continuu mai mult de opt ore.

Pentru navigație, dronele folosesc un sistem de camere bazat pe componente provenite din telefoane mobile. Sistemul permite identificarea abaterilor de la traseul programat și ajustarea automată a direcției.

Spre deosebire de dronele aeriene, vehiculele submarine trebuie să opereze într-un mediu în care comunicațiile în timp real sunt mai dificile. Condițiile subacvatice complică transmiterea datelor și coordonarea simultană a unui număr mare de aparate.

Din acest motiv, menținerea unei formații stabile și a unei navigații autonome pentru un roi de asemenea dimensiuni reprezintă o provocare tehnică importantă.

China dezvoltă sisteme autonome în mai multe domenii

Testul face parte din eforturile mai ample ale Chinei de a dezvolta sisteme autonome capabile să funcționeze în grupuri numeroase, atât în aer și pe uscat, cât și în mediul maritim.

South China Morning Post notează că dezvoltarea roiurilor de drone este urmărită în contextul transformării tehnologiilor militare și al utilizării tot mai extinse a sistemelor fără echipaj.

În cazul vehiculelor submarine, însă, tehnologia are și aplicații civile.

Potrivit dezvoltatorilor, astfel de aparate pot fi utilizate pentru cartografierea fundului mării și pentru inspectarea conductelor submarine folosite în industria petrolului și a gazelor.

Compania Xian Tianhe Maritime Technologies produce echipamente maritime și vehicule submarine și este o filială a companiei private de tehnologie pentru apărare Xian Tianhe Defence Technology.

Testul cu cele 116 aparate arată astfel progresul Chinei în dezvoltarea unor sisteme capabile să ia decizii de navigație și să se coordoneze fără control uman permanent, inclusiv în mediul dificil al operațiunilor subacvatice.

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