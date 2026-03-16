Video Coadă uriașă la plata taxelor și impozitelor în Alba Iulia. Oameni au așteptat ore întregi la rând pentru a prinde reducerea de 10%

La sediul Direcției Venituri a Primăriei Alba Iulia s-a format, luni dimineață, o coadă impresionantă. Sute de persoane, majoritatea vârstnici, au stat la rând ore întregi pentru a-și achita taxele și impozitele locale, motivați de reducerea anunțată de autorități, relatează Ziarul Unirea.

Este vorba de bonificația de 10% acordată celor care își plătesc integral dările către bugetul local până la 31 martie.

În ciuda faptului că taxele pentru anul 2026 pot fi achitate încă din 12 ianuarie, iar reducerea s-a acordat încă din prima zi de încasări, mulți au lăsat plata pentru ultima parte a lunii martie.

Fenomenul nu este unul nou.

În ultimii ani, luna martie a devenit tradițional momentul în care ghișeele sunt luate cu asalt de localnici care vor să beneficieze de reducere, ceea ce duce frecvent la formarea unor cozi uriașe.

Și pentru plata online în termenul anunțat se acordă reducerea de 10%

Pentru a putea plăti online, e nevoie de un cont pe ghiseul.ro.

Sunt două metode prin care puteți obține datele de logare. Primăria unde aveți obligații de plată vă poate genera datele de logare în urma unei solicitării făcute în acest sens. Puteți solicita date de acces (utilizator și parolă) de la instituția publică la care aveți obligații de plată, dacă instituţia este înregistrată în sistem şi este activă pentru plata cu autentificare. Datele de contact ale Instituţiei publice le puteţi accesa prin „click” pe denumirea instituţiei în Secţiunea Instituţii înrolate.

Există și metoda online de obținere a datelor de logare. Accesați secțiunea “SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagina ghiseul.ro și parcurgeți etapele: “Verificare CNP”- “Validare card”- “Trimitere e-mail cu datele de logare”.

De asemenea, în calitate de persoană juridică pentru obținerea datelor de acces se recomandă contactarea electronică a direcției taxe și impozite pe raza căreia sunt înregistrate proprietățile în cauză. În cazul în care deţineţi bunuri mobile sau imobile în mai multe localităţi, oricare dintre acestea vă poate pune la dispoziţie datele de acces în Ghişeul.ro. Odată eliberate datele de acces de către o instituţie publică nu mai puteţi apela la o altă instituţie publică pentru o nouă eliberare.

Alte date importante:

- Datele de acces pot fi solicitate online, folosind cardul bancar, doar de către persoane fizice.

- Pentru plata amenzilor nu sunt necesare date de acces (utilizator și parolă).

- Puteți plăti fără autentificare taxe și impozite al căror cuantum vă este deja cunoscut.