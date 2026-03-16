Luni, 16 Martie 2026
Video Coadă uriașă la plata taxelor și impozitelor în Alba Iulia. Oameni au așteptat ore întregi la rând pentru a prinde reducerea de 10%

La sediul Direcției Venituri a Primăriei Alba Iulia s-a format, luni dimineață, o coadă impresionantă. Sute de persoane, majoritatea vârstnici, au stat la rând ore întregi pentru a-și achita taxele și impozitele locale, motivați de reducerea anunțată de autorități, relatează Ziarul Unirea.

Este vorba de bonificația de 10% acordată celor care își plătesc integral dările către bugetul local până la 31 martie.

În ciuda faptului că taxele pentru anul 2026 pot fi achitate încă din 12 ianuarie, iar reducerea s-a acordat încă din prima zi de încasări, mulți au lăsat plata pentru ultima parte a lunii martie.

Oamenii au așteptat ore întregi la rând. FOTO captură video Ziarul Unirea
Fenomenul nu este unul nou.

În ultimii ani, luna martie a devenit tradițional momentul în care ghișeele sunt luate cu asalt de localnici care vor să beneficieze de reducere, ceea ce duce frecvent la formarea unor cozi uriașe.

Și pentru plata online în termenul anunțat se acordă reducerea de 10%

Pentru a putea plăti online, e nevoie de un cont pe ghiseul.ro.

Sunt două metode prin care puteți obține datele de logare. Primăria unde aveți obligații de plată vă poate genera datele de logare în urma unei solicitării făcute în acest sens. Puteți solicita date de acces (utilizator și parolă) de la instituția publică la care aveți obligații de plată, dacă instituţia este înregistrată în sistem şi este activă pentru plata cu autentificare. Datele de contact ale Instituţiei publice le puteţi accesa prin „click” pe denumirea instituţiei în Secţiunea Instituţii înrolate.

Există și metoda online de obținere a datelor de logare. Accesați secțiunea “SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagina ghiseul.ro și parcurgeți etapele: “Verificare CNP”- “Validare card”- “Trimitere e-mail cu datele de logare”.

De asemenea, în calitate de persoană juridică pentru obținerea datelor de acces se recomandă contactarea electronică a direcției taxe și impozite pe raza căreia sunt înregistrate proprietățile în cauză. În cazul în care deţineţi bunuri mobile sau imobile în mai multe localităţi, oricare dintre acestea vă poate pune la dispoziţie datele de acces în Ghişeul.ro. Odată eliberate datele de acces de către o instituţie publică nu mai puteţi apela la o altă instituţie publică pentru o nouă eliberare.

Alte date importante:

- Datele de acces pot fi solicitate online, folosind cardul bancar, doar de către persoane fizice.

- Pentru plata amenzilor nu sunt necesare date de acces (utilizator și parolă).

- Puteți plăti fără autentificare taxe și impozite al căror cuantum vă este deja cunoscut.

Top articole

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensionarii români ale căror pensii cresc cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027
gandul.ro
image
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, anunț despre Vlad Chiricheș și Daniel Graovac, ieșiți accidentați în FCSB – Metaloglobus!
fanatik.ro
image
Sinecurile rămân și în bugetul pe 2026. Statul dă milioane de lei pentru instituții inutile
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Momentul în care Iranul amenință România: "Pată neagră în istoria dintre cele două țări". Cum răspunde MAE
observatornews.ro
image
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
cancan.ro
image
Povestea de dragoste a celor mai în vârstă miri din lume. Aveau 90 și 100 de ani când s-au căsătorit
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce taxe trebuie să plătești dacă vinzi o mașină în 2026. Ce obligații fiscale apar după tranzacție
playtech.ro
image
Adi Mutu are o favorită clară la titlu în SuperLiga. „Se bate cu Craiova”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii au anunțat că merg în SUA
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Donald Trump amenință mai multe țări europene. De cine se teme Putin mai mult
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată
click.ro
image
O zodie va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Își împlinește un vis, va simți că are un înger păzitor aproape, iar minunea vine când se aștepta mai puțin
click.ro
image
Rețetă găluște de cartofi în sos picant. Un preparat delicios, gata în mai puțin de o oră
click.ro
FotoJet (66) jpg
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
Click!

image
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată

OK! Magazine

image
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte