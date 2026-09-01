 Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost răspopit ar fi golit visteria bisericii înainte de plecare | adevarul.ro
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Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost răspopit ar fi golit visteria bisericii înainte de plecare

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Cazul fostului preot Florin Crețu, exclus recent din rândul clerului de Episcopia Hușilor după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită și a recunoscut oficial gemenii născuți de femeie, în localitate au apărut și discuții referitoare la situația administrativă și financiară a parohiei pe care a condus-o timp de aproximativ două decenii, din care ar fi dispărut bani. 

Florin Crețu a fost exclus din rândul clerului
Florin Crețu a fost exclus din rândul clerului Foto: FB Poienesti, Vaslui - amintirile copilariei

Potrivit publicației Vremea nouă înainte de predarea atribuțiilor către noul paroh, Florin Crețu ar fi fost încasată anticipat suma aferentă arendei pentru cele două hectare de teren aflate în administrarea bisericii. Fermierul care lucrează terenul ar fi achitat aproximativ 2.000 de lei înainte de termenul obișnuit de plată, stabilit pentru începutul lunii septembrie.

Noul preot al parohiei, Silviu Andriescu, a preluat oficial responsabilitățile la sfârșitul săptămânii trecute, în prezența protopopului Adrian Chirvasă, iar în cadrul procedurilor de predare-primire, au fost verificate documentele și situația financiară a parohiei, constatându-se că avansul lipsește.

Sancțiunea bisericească primită după nașterea gemenilor

Florin Crețu a recunoscut oficial paternitatea gemenilor născuți enoriașa căsătorită cu un alt bărbat, ceea ce i-a adus sancțiunea canonică maximă din partea Episcopiei Hușilor: excluderea din rândul clerului.

Fostul preot este căsătorit și are, la rândul său, copii din actuala căsnicie, ceea ce a amplificat amploarea scandalului în parohia din Poienești, unde fostul Florin Crețu a slujit timp de aproximativ 20 de ani.

Potrivit informațiilor vehiculate în comunitate, relația dintre Florin Crețu și femeia care i-a născut gemeni ar fi fost cunoscută de mai mulți localnici cu mult înainte ca scandalul să devină public. Surse locale susțin că, la momentul căsătoriei acesteia, fostul preot și-ar fi exprimat intenția de a-i fi naș femeii când aceasta s-a căsătorit cu actualul soț, însă acest lucru nu s-a mai concretizat.

Localnicii așteaptă lămuriri privind situația financiară și administrativă a parohiei. Până în prezent, nu au fost anunțate oficial concluzii ale unei eventuale verificări privind fondurile bisericii.

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