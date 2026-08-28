Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut gemeni

Un preot din comuna Poienești, județul Vaslui, a fost îndepărtat din activitatea clericală după ce Episcopia Hușilor a declanșat o anchetă privind situația sa personală. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, preotul ar fi avut o relație cu o femeie căsătorită, care ar fi născut gemeni.

Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după o anchetă a Episcopiei Hușilor. Foto: Freepik

Potrivit Episcopiei Hușilor, Centrul Eparhial a fost sesizat în urmă cu aproximativ două săptămâni cu privire la situația preotului paroh din Poienești. A fost deschisă o anchetă internă, iar Florin Crețu a solicitat retragerea din activitatea clericală, notează publicația locală vremeanoua.ro.

În urma acestei decizii, preotul a fost destituit începând cu 24 august. Măsura înseamnă că acesta nu mai poate oficia slujbe religioase, nu mai poate purta veșminte clericale și nu mai poate intra în Sfântul Altar în calitate de preot.

„Destituirea are ca efect interzicerea săvârșirii oricărei slujbe religioase, interzicerea purtării ținutei clericale și a împărtășirii în Sfântul Altar, acesta redevenind laic”, a transmis Episcopia Hușilor.

Potrivit sursei citate, cazul ar fi pornit după revenirea în țară a soțului femeii, plecat la muncă în străinătate. Acesta ar fi descoperit că soția sa avea doi copii gemeni, iar preotul ar fi recunoscut paternitatea.

Informațiile provin din relatările unor persoane din comunitate și nu au fost prezentate în detaliu de Episcopie, care s-a limitat la confirmarea anchetei și a retragerii preotului din activitatea clericală.

Florin Crețu a slujit aproximativ 20 de ani în comuna Poienești, unde avea responsabilitatea mai multor biserici.

Episcopia Hușilor a anunțat că, în perioada următoare, va fi numit un nou preot paroh pentru comunitate.

Cazul a generat reacții în comunitatea locală, unde au apărut și alte nemulțumiri legate de activitatea preotului. Acestea includ acuzații privind modul în care ar fi administrat anumite fonduri și percepția unor enoriași asupra activității sale, însă respectivele afirmații nu sunt confirmate oficial.