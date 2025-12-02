search
Marți, 2 Decembrie 2025
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”

Un preot din județul Vaslui este implicat într-un scandal după ce, la conferința preoților de la Huși, ar fi declarat că ar vrea să-l bată pe filologul Adrian Papahagi. De asemenea, localnicii din Rânzești, comuna Fălciu, îl acuză că are un comportament bizar în biserică. 

Preotul Samuel Misaros foto: FB
Preotul Samuel Misaros foto: FB

Localnicii din satul Rânzești, comuna Fălciu, susțin că preotul Samuel Misaros are un comportament dificil: nu cooperează cu alți preoți, refuză să respecte orele slujbelor propuse de familiile îndoliate și deviază de la predici, criticând episcopi și patriarh. 

Noi i-am spus, părinte, veniți la 11 să facem pomana de 40 de zile pentru tata? Era într-o sâmbătă. Dar el a zis că nu îi facem noi lui programul niciodată și că el va veni la ora 16. Dacă nu ne convine, să îl lăsăm în pace. Doamne ferește!”, afirmă un localnic, pentru vremeanouă.

Potrivit sursei citate, preotul Misaros nu colaborează cu niciun preot din parohiile învecinate. „Nu vorbește cu nimeni. (...) Pe mine a vrut o familie din Rânzești, cadre didactice respectabile în sat, să mă invite la o înmormântare, să fim doi preoți, dar el a zis că dacă vin eu, el nu se mai prezintă, iar familia în cauză nu mai are ce căuta la biserica din Rânzești niciodată. Și nu m-am mai dus, vă dați seama”, spune un alt preot din zonă.

Primarul comunei: „Oamenii mi s-au plâns de multe ori”

Și primarul Neculai Moraru confirmă că nemulțumirile enoriașilor sunt vechi și numeroase:

„Recent, oameni din sat, foarte credincioși, mi-au sesizat că preotul Misaros vorbește de rău în timpul slujbei pe episcopi, pe patriarh, că vorbește fără sens de multe ori. Dar, să mă ierte Dumnezeu, că e un copil față de mine, cred că are ceva probleme care ar trebui mai atent analizate de oameni de specialitate”, a spus primarul.

Edilul spune că a fost informat și despre alte situații.

„Oamenii mi-au mai spus că le pune condiții privind înmormântările, că nu l-a primit în curtea bisericii pe preotul care a fost la noi și a ieșit la pensie și câte și mai câte. Acum, când am auzit ce scandal a făcut la Huși, noi nu ne-am mirat, că îl știam, dar ne-a fost rușine, că e de la noi, din comuna noastră. Îmi pare rău de el, că are 33 de ani, pentru mine e ca un copil, dar cred că este vorba despre niște probleme medicale, asupra cărora sunt specialiști care să se pronunțe, eu nu am competență”, a adăugat primarul Neculai Moraru.

Documentele Episcopiei Hușilor arată că în martie 2023 parohia Rânzești a fost declarată vacantă și scoasă la concurs. Ulterior, Misaros a fost adus în parohie, provenind din județul Bistrița.

„Nu știm sigur, dar se spune că Samuel Misaros a fost adus aici la rugămintea cuiva. A terminat o școală, are studii de preot, nu e nici băiat prost, dar cred că la fel a făcut și prin alte părți, aceleași probleme. Și cu siguranță cineva, văzând că are nevastă și copii, o fi zis, măi, poate îl luați acolo, într-un sat cuminte, liniștit, de pe valea Prutului, se va purta frumos. Dar iată ce poate să facă. Mare păcat de așa comportament, că are familie și copilăși de crescut”, a spus un preot care a fost prezent la conferința de la Huși.

