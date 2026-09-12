Corneliu Onilă, în război cu șefii penitenciarelor. Fostul episcop violator s-a săturat de actualul loc de detenție

Fostul episcop al Hușilor, Corneliu Onilă, a ajuns în instanță cu Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și conducerea Penitenciarului Bacău. Acesta a contestat o decizie administrativă, însă ulterior a renunțat la proces. Surse apropiate fostului ierarh susțin că acesta și-ar fi dorit să fie transferat la Penitenciarul Vaslui, deoarece acolo sunt condiții mai bune.

Fostul episcop al Hușilor, Corneliu Onilă, este condamnat definitiv pentru viol. Foto: Vremea Nouă

Acțiunea a fost înregistrată la Curtea de Apel Bacău și a avut ca obiect „suspendarea executării unui act administrativ”. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, litigiul ar fi avut legătură cu locul de detenție și cu un posibil transfer.

Surse apropiate fostului ierarh susțin că acesta și-ar fi dorit să fie transferat la Penitenciarul Vaslui. Instituția a fost modernizată în ultimii ani printr-un proiect în valoare de aproximativ 3,13 milioane de euro, care a inclus construirea unui nou pavilion de detenție, cu o capacitate de 210 persoane, precum și a unor spații multifuncționale și terenuri pentru activități sportive și plimbare.

Fostul episcop a încercat să obțină inclusiv preschimbarea termenului de judecată, însă solicitarea i-ar fi fost respinsă. Ulterior, acesta a renunțat la acțiunea din instanță, astfel că a rămas în Penitenciarul Bacău.

Condamnat la opt ani de închisoare

Corneliu Onilă execută o pedeapsă de opt ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins, la 30 aprilie 2025, ultimul demers în dosarul în care a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale comise asupra unor foști elevi de seminar.

Fostul episcop a negat acuzațiile și a susținut inclusiv că imaginile care au stat la baza dosarului ar fi putut fi generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale. Instanțele nu au dat curs acestor susțineri.

Onilă, în vârstă de 60 de ani, se află în detenție din aprilie 2025. Potrivit estimărilor prezentate de avocații săi, el ar putea solicita eliberarea condiționată în jurul anului 2030, în funcție de condițiile prevăzute de lege și de comportamentul în timpul executării pedepsei.

Dosar de abuzuri sexuale asupra elevilor de seminar

Scandalul care a zguduit Biserica Ortodoxă Română a pornit în 2017, când Corneliu Bârlădeanu a fost șantajat de trei clerici, printre care și arhimandritul Sebastian Jitaru, cu înregistrări video compromițătoare. Episcopul a făcut plângere la DNA pentru șantaj, iar cei trei clerici au fost trimiși în judecată și condamnați. Jurnaliștii de la Să fie lumină au continuat însă investigațiile și au dezvăluit că există cel puțin o probă video care demonstrează abuzurile sexuale ale fostului episcop de Huși, Corneliu Onilă, care nu a ajuns la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași. Tot jurnaliștii, dați în judecată de fostul episcop, au detaliat cum aveau loc abuzurile sexuale asupra elevilor de seminar în chiliile prelaților, astfel că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a decis redeschiderea anchetei penale.