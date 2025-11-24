Fostul episcop Onilă, condamnat pentru viol, s-a rãzgândit: vasluienii nu mai sunt nespălati și bețivi. Reevaluarea nu l-a ajutat la ÎCCJ

La doar douã zile dupã ce i-a fost admis în principiu recursul în casație, ICCJ i-a respins lui Cornel Onilă contestația în anulare, cea de-a două cale extraordinară de atac, prin care fostul ierarh spera să scape de închisoare, potrivit Vremea noua. Apropiații săi spun că fostul ierarh vorbește acum frumos despre vasluieni, pe care, anterior, îi jignise în grup.

Onilă, condamnat la 8 ani de închisoare pentru viol, a ajuns să primească avocat din oficiu, semn că cei 200.000 de euro pe care îi avea în contul bancar la data părăsirii funcției de la Huși s-au cam epuizat, scrie sursa citată.

Cei care l-au susținut - mulți dintre ei martori în dosarul de viol instrumentat - spun că fostul episcop vorbește acum doar frumos despre vasluieni și le spune colegilor din Penitenciarul Bacău că toți credincioșii din Episcopia Hușilor l-au iubit și l-au respectat, doar că „unii dușmani i-au râvnit funcția” și „de asta a ajuns el să sufere acum în temnită”.

„Vorbește mereu frumos de toată lumea, inclusiv de vasluieni”

Schimbarea de atitudine a fostului episcop pusă la îndoială de cei care l-au auzit când spunea, într-o declarație la o televiziune, că, în opinia sa, vasluienii sunt, în majoritate, „nespălați” și „bețivi”.

„Acesta este adevărul. Preasfințitul pãrinte Corneliu are doar cuvinte frumoase despre județul Vaslui și despre vasluieni. Mereu când îl vizitează cineva, ba chiar și în scrisori, părintele episcop Corneliu vorbește mereu frumos de toată lumea, inclusiv de vasluieni. Dacă vreodatã a spus o expresie, ea a fost rãstălmăcită și interpretată greșit. El a vrut săã spunî o idee, dar răuvoitorii i-au răstălmăcit-o, ca să îi ostilizeze credincioșii. Dar preasfintia sa povestește mereu că în județul Vaslui sunt oameni care ajută Biserica, oameni care nu l-au abandonat la greu și au dat dovadă de credintă. Vasluienii sunt oameni sufletiști, spune părintele episcop. Suferință lui în închisoare este mare. Nimeni să nu ajungă acolo. Dar poate în cazul său Justiția poate face lumină și poate tot răul se va risipi că negura. Dacă este declarat nevinovat de ICCJ, cei care l-au dat jos ar trebui să repare răul și, de ce nu, sã îl repună în funcție”, spune unul dintre cei mai devotați susținători ai fostului episcop, care, de altfel, a fost și unul dintre martorii săi, în dosarul de viol, potrivit Vremea Nouă.

Fostul episcop se luptă sã obțînă casarea hoțãrârii prin care a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru violarea unor elevi de seminar. I-a rãmas speranța la recursul în casație, care înseamnã o cale extraordinarã de atac, ce urmãrește, îndreptarea erorilor de drept, nu reanalizarea probelor.

Dacã pierde procesul cu recursul în casație, Onilă va mai avea speranțe pentru a ieși din închisoare abia prin 2030.

„A fost un om deștept, bun, chiar dacã unii l-au interpretat greșit. Unii se bucurã cã este el în închisoare, dar unde este umanitatea, de nu mai știm sã avem compasiune când cineva suferã?!”, au transmis, cu hãtãrâre, susțînătorii fostului episcop.

Filmuleţete compromiţătoare

Scandalul legat de comportamentul lui Cornel Onilă, care vreme de 8 ani a fost episcop al Hușilor, s-a declanşat în anl 2017, atunci când el a depus o plângere la DNI Iaşi în care a afirmat că este şantajat. În urma unor percheziţii făcute de procurorii DNI la sediul Episcopiei au fost descoperite mai multe materiale video compromiţătoare şi trei preoţi au fost condamnaţi pentru şantajarea lui Cornel Onilă.

Procurorii au deschis şi un dosar penal pe numele episcopului Huşilor, în care acesta a fost acuzat de viol asupra unor elevi de la seminarul teologic. A urmat un proces încheiat în 2025 cu o sentinţă definitivă a ICCJ care îl condamnă pe Cornel Onilă la 8 ani de închisoare pentru viol în formă continuată.

În acelaşi dosar, pentru aceleaşi acuzaţii de viol şi abuz sexual a fost condamnat şi arhimandritul Sebastian Jitaru, care a primit 15 ani de închisoare.

Și Jitaru a formulat recurs în casație, dar instanța ICCJ i l-a respins pe 18 noiembrie 2025 ferm și fãrã discuții.