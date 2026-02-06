search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Furia fostului episcop pușcăriaș al Hușilor: merge la CEDO după condamnarea pentru viol: „Ce a făcut el, doar Dumnezeu îl poate judeca”

0
0
Publicat:

Fostul episcop al Hușilor, Cornel Onilă, condamnat definitiv la 8 ani de închisoare pentru viol, nu se dă bătut și a decis să sesizeze Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Din spatele gratiilor, acesta susține că justiția română i-ar fi încălcat drepturile fundamentale și că probele și declarațiile care i-ar fi fost favorabile nu au fost luate în considerare.

Fostul episcop al Hușilor, Cornel Onilă. FOTO: Captură Video
Fostul episcop al Hușilor, Cornel Onilă. FOTO: Captură Video

Fostul ierarh este nemulțumit că instanța nu a luat în considerare declarațiile a trei ierarhi, care l-au descris drept „un păstor de oameni exemplar și plin de calități”, preferând să creadă mărturiile foștilor seminariști pe care instanțele i-au găsit vinovați. Deși se află în Penitenciarul Bacău, fostul episcop intenționează să continue lupta juridică la CEDO., scrie  potrivit vremeanoua.

Cornel Onilă, în vârstă de 59 de ani, a devenit arhiereu vicar în 1999, la 33 de ani, și episcop plin al Hușilor în 2009, într-o ceremonie la care a participat și președintele Traian Băsescu.

Apropiații spun că, deși existau filmulețe compromițătoare încă din perioada în care era arhiereu vicar, acestea au fost ascunse, iar scandalul a ieșit la iveală în 2017, când Onilă a sesizat DNA că este șantajat și chinuit cu materiale compromițătoare.

Cornel Onilă a fost condamnat definitiv pentru multiple acte de viol și abuz sexual asupra unor minori, fapte comise în perioada în care ocupa funcții de conducere în Episcopia Hușilor, alături de arhimandritul Sebastian Jitaru. Ancheta a inclus probe video, declarații ale victimelor și expertize criminalistice, considerate autentice de instanță.

Pe parcursul procesului, fostul episcop nu a recunoscut faptele, nu și-a exprimat regretul și a contestat probele, inclusiv prin susținerea că imaginile incriminatoare ar fi fost falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Judecătorii au respins însă aceste apărări, apreciind că probele sunt solide și concordante.

În ciuda acuzațiilor, enoriașii îl susțin și spun că a fost acuzat pe nedrept.

„Dreptatea și-o va afla. Preasfințitul are resursele sufletești să lupte pentru adevărul său. Așa cum s-a întâmplat în atât de multe cazuri, când Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat dreptate celor condamnați definitiv în România, așa se va întâmpla și în acest caz. Preasfințitul Corneliu a fost acuzat pe nedrept, de unii care l-au vrut doborât. Dar el va birui”, spun susținătorii săi din zona Huși, potrivit vremeanoua.

„Noi îl susținem. Cu noi s-a purtat frumos. Ne-a ajutat. Era om de treabă. Ce a făcut el, doar Dumnezeu îl poate judeca”, susțin enoriașii.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea recordurilor: Succesul niciodată nu este al unui singur om
digi24.ro
image
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
stirileprotv.ro
image
Mașina lui IOHANNIS, scoasă la vânzare! Cât te costă să deții Audi-ul fostului președinte
gandul.ro
image
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
mediafax.ro
image
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din dosar
fanatik.ro
image
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
libertatea.ro
image
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
digisport.ro
image
Daniel David a demisionat de la Educație și lansează o profeție sumbră pentru România: Riscăm să ajungem o colonie!
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
observatornews.ro
image
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Viza de flotant fără să locuieşti la adresa declarată. Amenzile pe care le pot lua şi proprietarii locuinţelor
playtech.ro
image
Gigi Becali surprinde după FCSB – Botoșani 2-1. El este jucătorul căruia i-a dublat pe loc salariul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu s-au suportat, dar acum sunt cele mai bune prietene: "Am crezut că e o nenorocită!"
digisport.ro
image
Accelerează mega proiectul care va face din România principalul jucător din Europa: Din 2027 se schimbă total datele jocului
stiripesurse.ro
image
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Este fără număr, ofertă premium pe piaţa muncii, nu ai nevoie nici de CV, te angajează pe loc cu salariu de ministru
romaniatv.net
image
Se dau 50.000 de euro. Cum poți obține fondurile de la AFIR
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Kate și William, confruntare cu scântei! De ce Prințul și Prințesa de Wales vor avea un sfârșit de săptămână tensionat

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?