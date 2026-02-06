Furia fostului episcop pușcăriaș al Hușilor: merge la CEDO după condamnarea pentru viol: „Ce a făcut el, doar Dumnezeu îl poate judeca”

Fostul episcop al Hușilor, Cornel Onilă, condamnat definitiv la 8 ani de închisoare pentru viol, nu se dă bătut și a decis să sesizeze Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Din spatele gratiilor, acesta susține că justiția română i-ar fi încălcat drepturile fundamentale și că probele și declarațiile care i-ar fi fost favorabile nu au fost luate în considerare.

Fostul ierarh este nemulțumit că instanța nu a luat în considerare declarațiile a trei ierarhi, care l-au descris drept „un păstor de oameni exemplar și plin de calități”, preferând să creadă mărturiile foștilor seminariști pe care instanțele i-au găsit vinovați. Deși se află în Penitenciarul Bacău, fostul episcop intenționează să continue lupta juridică la CEDO., scrie potrivit vremeanoua.

Cornel Onilă, în vârstă de 59 de ani, a devenit arhiereu vicar în 1999, la 33 de ani, și episcop plin al Hușilor în 2009, într-o ceremonie la care a participat și președintele Traian Băsescu.

Apropiații spun că, deși existau filmulețe compromițătoare încă din perioada în care era arhiereu vicar, acestea au fost ascunse, iar scandalul a ieșit la iveală în 2017, când Onilă a sesizat DNA că este șantajat și chinuit cu materiale compromițătoare.

Cornel Onilă a fost condamnat definitiv pentru multiple acte de viol și abuz sexual asupra unor minori, fapte comise în perioada în care ocupa funcții de conducere în Episcopia Hușilor, alături de arhimandritul Sebastian Jitaru. Ancheta a inclus probe video, declarații ale victimelor și expertize criminalistice, considerate autentice de instanță.

Pe parcursul procesului, fostul episcop nu a recunoscut faptele, nu și-a exprimat regretul și a contestat probele, inclusiv prin susținerea că imaginile incriminatoare ar fi fost falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Judecătorii au respins însă aceste apărări, apreciind că probele sunt solide și concordante.

În ciuda acuzațiilor, enoriașii îl susțin și spun că a fost acuzat pe nedrept.

„Dreptatea și-o va afla. Preasfințitul are resursele sufletești să lupte pentru adevărul său. Așa cum s-a întâmplat în atât de multe cazuri, când Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat dreptate celor condamnați definitiv în România, așa se va întâmpla și în acest caz. Preasfințitul Corneliu a fost acuzat pe nedrept, de unii care l-au vrut doborât. Dar el va birui”, spun susținătorii săi din zona Huși, potrivit vremeanoua.

„Noi îl susținem. Cu noi s-a purtat frumos. Ne-a ajutat. Era om de treabă. Ce a făcut el, doar Dumnezeu îl poate judeca”, susțin enoriașii.