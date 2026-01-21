Cine sunt cei trei ierarhi ai BOR care l-au susținut în instanță pe fostul episcop Cornel Onilă, condamnat definitiv pentru viol

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de fostul episcop al Hușilor, Cornel Onilă, condamnat pentru viol și alte infracțiuni grave comise asupra unor elevi de seminar. Decizia menține pedeapsa cu închisoarea și pune capăt tuturor demersurilor judiciare prin care fostul ierarh a încercat să obțină reducerea pedepsei sau prescrierea faptelor.

În contextul procesului, au ieșit la iveală informații potrivit cărora trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române ar fi transmis instanței caracterizări favorabile pentru Cornel Onilă. Este vorba despre IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, și PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei.

Potrivit documentelor depuse la dosar, cei trei ierarhi ar fi solicitat o soluție favorabilă pentru fostul episcop, invocând speranța unei îndreptări morale și, în unele cazuri, exprimând dorința ca acesta să își poată relua activitatea pastorală. Demersurile au fost făcute în condițiile în care procesul s-a desfășurat, din 2023, în regim nepublic, iar Cornel Onilă fusese deja înlăturat din funcție de către Patriarhia Română.

Cornel Onilă a fost condamnat definitiv pentru multiple acte de viol și abuz sexual asupra unor minori, fapte comise în perioada în care ocupa funcții de conducere în Episcopia Hușilor, alături de arhimandritul Sebastian Jitaru. Ancheta a inclus probe video, declarații ale victimelor și expertize criminalistice, considerate autentice de instanță.

Pe parcursul procesului, fostul episcop nu a recunoscut faptele, nu și-a exprimat regretul și a contestat probele, inclusiv prin susținerea că imaginile incriminatoare ar fi fost falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Judecătorii au respins însă aceste apărări, apreciind că probele sunt solide și concordante.

Cazul a provocat reacții puternice în rândul opiniei publice și ridică semne de întrebare cu privire la modul în care instituția bisericească a gestionat situația unui ierarh acuzat și ulterior condamnat pentru infracțiuni extrem de grave. Deocamdată, Biserica Ortodoxă Română nu a oferit un punct de vedere oficial privind caracterizările transmise instanței de cei trei membri ai Sfântului Sinod.