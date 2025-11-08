Video Copil de un an grav rănit după ce a fost proiectat prin parbriz într-un accident rutier

Un copil de un an şi o lună a fost grav rănit într-un accident rutier produs la intrarea în localitatea Rateşu Cuzei, judeţul Vaslui. Fetiţa a suferit un traumatism cranian după ce a fost proiectată prin parbrizul autoturismului în care se afla.

Potrivit reprezentanţilor Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, autoturismul, în care se aflau doi adulţi şi copilul, a lovit un cap de pod. În urma impactului, fetiţa a fost proiectată la câţiva metri în afara maşinii.

Părinţii copilului au reuşit să iasă singuri din autoturismul avariat și nu au dorit să fie transportaţi la spital pentru investigaţii medicale suplimentare.

Serviciile medicale și autoritățile continuă evaluarea situației pentru a asigura îngrijirea copilului și investigarea cauzelor accidentului.