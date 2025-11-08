Foto O șoferiță de 66 de ani s-a răsturnat cu maşina după ce a lovit un stâlp pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, din București

O femeie de 66 de ani a fost implicată, sâmbătă dimineaţă, într-un accident rutier pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu din Bucureşti, după ce a pierdut controlul volanului, a lovit un stâlp de iluminat public, iar maşina s-a răsturnat pe plafon.

→ Imaginea 1/3: FOTO: Facebook / Info Trafic Bucuresti și Ilfov

„În această dimineaţă, în jurul orei 07:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc pe bd. Constantin Brâncoveanu, din Sectorul 4. Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul, femeie în vârstă de 66 de ani, care se deplasa pe bd. Constantin Brâncoveanu dinspre str. Luică către şos. Olteniţei, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit un stâlp de iluminat public, iar după aceea s-a răsturnat pe plafon”, a transmis Brigada Rutieră.

În urma impactului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale.

Femeia aflată la volan a fost îndrumată la Biroul de Accidente Uşoare pentru întocmirea documentelor de constatare. Poliţiştii au testat-o cu aparatul Alcooltest, rezultatul fiind 0.

Traficul rutier a fost restricţionat pe prima bandă a bulevardului Constantin Brâncoveanu pentru ca echipele de intervenţie să poată îndepărta stâlpul de iluminat de pe carosabil.